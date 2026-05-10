Sheinbaum pide valorar el trabajo de cuidados de las mamás y eliminar machismo y discriminación

Horas antes, desde sus redes sociales, la mandataria sostuvo que México debe reconocer el trabajo de cuidados que millones de mujeres realizan a diario en sus hogares.

“Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todas", expresó la presidenta y además deseó que las madres mexicanas reciban “cariño, alegría y dicha” junto a sus familias.

La titular del Ejecutivo afirmó que el reconocimiento hacia las mujeres no debe limitarse a los discursos conmemorativos, sino traducirse en igualdad y respeto dentro de la sociedad. “Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales. Pero nunca más queremos ser menos”, declaró durante el evento realizado en Cajeme.

En ese mismo acto, Sheinbaum lanzó consignas en contra de prácticas de exclusión y desigualdad. “Abajo el racismo, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el machismo”, dijo ante las asistentes.