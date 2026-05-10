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México

Sheinbaum pide valorar el trabajo de cuidados de las mamás y eliminar machismo y discriminación

“Abajo el racismo, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el machismo”, lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Sonora, en el marco del Día de la Madres.
dom 10 mayo 2026 03:48 PM
sheinbaum 10 de mayo
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que después de sus eventos se reunirá con su mamá, Annie Pardo. (X/@Claudiashein)

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la conmemoración del 10 de Mayo para reivindicar el papel de las madres mexicanas y pedir un cambio que elimine el machismo, la discriminación y el clasismo en el país.

Desde Cajeme, Sonora, donde encabezó la entrega de tarjetas del programa Mujeres Bienestar, hizo un reconocimiento a las madres, particularmente a su mamá, Annie Pardo, a quien dijo que verá esta tarde.

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Horas antes, desde sus redes sociales, la mandataria sostuvo que México debe reconocer el trabajo de cuidados que millones de mujeres realizan a diario en sus hogares.

Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todas", expresó la presidenta y además deseó que las madres mexicanas reciban “cariño, alegría y dicha” junto a sus familias.

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La titular del Ejecutivo afirmó que el reconocimiento hacia las mujeres no debe limitarse a los discursos conmemorativos, sino traducirse en igualdad y respeto dentro de la sociedad. “Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales. Pero nunca más queremos ser menos”, declaró durante el evento realizado en Cajeme.

En ese mismo acto, Sheinbaum lanzó consignas en contra de prácticas de exclusión y desigualdad. “Abajo el racismo, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el machismo”, dijo ante las asistentes.

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Protestas en el marco del Día de las Madres

En vísperas del Día de la Madre, colectivos de buscadoras hicieron un llamado al gobierno de Sheinbaum a no ignorar su demanda de auxilio para encontrar a sus hijos y aceptar el apoyo internacional para frenar las desapariciones.

Ante la coyuntura del Mundial de Futbol 2026, del que México será sede en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, las madres reclamaron la atención internacional sobre la crisis de desapariciones.

Con el lema “Las madres llegaremos a la final”, las mujeres buscadoras se manifestaron este sábado. “Ahora que el mundo nos ve, vean nuestro dolor y reaccionen con nosotras”, señalaron medio centenar de colectivos en una carta pública difundida este 9 de mayo, en la víspera del festejo que se convertirá en jornada de protesta.

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Protestas de madres buscadoras en el 10 de mayo, Día de la Madre
México

Madres buscadoras piden al gobierno aceptar ayuda internacional ante crisis de desapariciones

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