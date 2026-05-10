Así fue el ataque a una casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán, gobernador con licencia de Sinaloa

Un ataque armado en contra de una residencia vinculada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, elevó la tensión política y de seguridad en Culiacán. El inmueble, ubicado en la colonia Las Quintas, recibió decenas de disparos luego de que varios hombres armados arribaran al lugar en una camioneta y accionaran armas de alto calibre en contra de la fachada.
La agresión se registró a las 10:12 horas sobre la calle Lago de Cuitzeo, de acuerdo con el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Tras el aviso al C4, elementos de la Policía Estatal, Ejército y personal de la Fiscalía acudieron al sitio para asegurar el perímetro e iniciar las investigaciones.