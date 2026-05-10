Así fue el ataque a una casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán, gobernador con licencia de Sinaloa

La complicidad señalada por el Gobierno de Estados Unidos entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa llevó al estado a una ola de violencia que elevó los homicidios 174% entre 2021 y 2025.

La entidad, cuna de grandes capos como Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", es azotada por la violencia desde hace años, pero vivió su año más sangriento durante el gobierno del morenista Rocha Moya

Cuando Rocha tomó el control del estado, en 2021, se registraron 603 homicidios dolosos, sin embargo, el 2025 cerró con 1,658 muertes violentas, la cifra más alta desde 2011, cuando gobernaba Mario López Valdez, el aliancista del PAN, PRD y PT conocido como "Malova".

Durante la mañanera del 4 de mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Guardia Nacional se encarga de la seguridad personal de Rubén Rocha.

“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al gabinete de seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se da seguridad y en este momento tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”, indicó.