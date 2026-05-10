Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Así fue el ataque a una casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán, gobernador con licencia de Sinaloa

El ataque ocurre pocos días después de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia a su cargo como gobernador, luego de que Estados Unidos lo acusara de presuntos vínculos con el narcotráfico.
dom 10 mayo 2026 01:54 PM
Casa Rubén Rocha
Sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones en contra de una residencia ubicada en la colonia Las Quintas, sobre la calle Lago de Cuitzeo, inmueble que durante más de tres décadas habitó el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya cuando fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La vivienda de tres pisos, actualmente deshabitada, presentó decenas de impactos de bala y la calle quedó cubierta de casquillos percutidos. (Cuartoscuro/José Betanzos Zárate )

Un ataque armado en contra de una residencia vinculada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, elevó la tensión política y de seguridad en Culiacán. El inmueble, ubicado en la colonia Las Quintas, recibió decenas de disparos luego de que varios hombres armados arribaran al lugar en una camioneta y accionaran armas de alto calibre en contra de la fachada.

La agresión se registró a las 10:12 horas sobre la calle Lago de Cuitzeo, de acuerdo con el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Tras el aviso al C4, elementos de la Policía Estatal, Ejército y personal de la Fiscalía acudieron al sitio para asegurar el perímetro e iniciar las investigaciones.

Publicidad

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, ya que la propiedad permanecía vacía desde hace más de 10 años.

Videos difundidos en redes sociales captaron parte del atentado. En las imágenes se aprecia a dos sujetos descender del vehículo para disparar en contra de la vivienda, mientras otros permanecen dentro de la unidad. En el lugar quedaron decenas de casquillos percutidos y al menos medio centenar de impactos en la fachada.

El atentado ocurrió pocos días después de que Rocha solicitara licencia al cargo, en medio de las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses señalan al mandatario con licencia y a otros funcionarios sinaloenses de presuntos nexos con el narcotráfico, tráfico de armas y colaboración con la facción de “Los Chapitos”, ligada al Cártel de Sinaloa.

Te puede interesar:

ruben rocha moya
presidencia

Guardia Nacional protege a Rubén Rocha Moya tras solicitar licencia como gobernador

La acusación, presentada ante una corte federal en Nueva York, sostiene que integrantes de ese grupo criminal presuntamente contribuyeron a la victoria electoral de Rocha Moya en 2021 a cambio de favores y protección para sus actividades ilícitas.

Publicidad

La complicidad señalada por el Gobierno de Estados Unidos entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa llevó al estado a una ola de violencia que elevó los homicidios 174% entre 2021 y 2025.

La entidad, cuna de grandes capos como Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", es azotada por la violencia desde hace años, pero vivió su año más sangriento durante el gobierno del morenista Rocha Moya

Cuando Rocha tomó el control del estado, en 2021, se registraron 603 homicidios dolosos, sin embargo, el 2025 cerró con 1,658 muertes violentas, la cifra más alta desde 2011, cuando gobernaba Mario López Valdez, el aliancista del PAN, PRD y PT conocido como "Malova".

Leer más:

Violencia en Sinaloa creció bajo el cobijo de autoridades: homicidios aumentaron 174% con Raúl Rocha Moya
Estados

Violencia en Sinaloa creció bajo el cobijo de autoridades: homicidios aumentaron 174% en gobierno de Rocha

Durante la mañanera del 4 de mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Guardia Nacional se encarga de la seguridad personal de Rubén Rocha.

“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al gabinete de seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se da seguridad y en este momento tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”, indicó.

Publicidad

Tags

Sinaloa Violencia Culiacán

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad