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México

EU reconoce que el tráfico ilegal de armas fortalece a los cárteles de la droga

Tras el reconocimiento en la Estrategia Nacional de Control de Drogas para 2026, Estados Unidos convirtió en una prioridad el desmantelamiento del tráfico de armas de fuego.
mar 05 mayo 2026 03:31 PM
Estados Unidos reconoce su responsabilidad: el tráfico ilegal de armas fortalece a los cárteles mexicanos
El 70% de las armas que entran a México proceden de Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro.)

El tráfico de armas no es ya solo una preocupación para México. El Gobierno de Estados Unidos reconoció que el acceso a la compra de armamento ilegal está vinculado con la construcción de imperios criminales, por lo que propone desmantelar las redes de tráfico.

En su Estrategia Nacional de Control de Drogas para 2026 de Estados Unidos publicada este 4 de mayo, el gobierno de Donald Trump asegura que reducir la capacidad de fuego de las organizaciones contribuirá a reducir la violencia y la intimidación que ejercen las organizaciones criminales.

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“Su capacidad para proyectar poder y mantener sus imperios criminales está directamente vinculada a su acceso a armas ilegales, muchas de las cuales se trafican ilegalmente desde Estados Unidos. Este objetivo es desmantelar sistemáticamente las redes de tráfico que arman a estos grupos peligrosos, protegiendo al mismo tiempo los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos estadounidenses”, plantea.

Entre 2013 y 2023, en Estados Unidos se fabricaron 113 millones 182,193 armas de fuego, entre pistolas, revólveres, rifles y escopetas, de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos .

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¿Cómo se combatirá el tráfico de armas?

Para detener el flujo, el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Caribe (HSTF, por sus siglas en inglés), en colaboración con la ATF, coordinará operaciones para desmantelar las redes de contrabando de armas de fuego.

“Un objetivo clave es detener el tráfico ilegal de armas de fuego desde los Estados Unidos y sus territorios hacia el Caribe. Estas armas alimentan la inestabilidad y fortalecen a los mismos grupos delictivos que trafican drogas hacia los Estados Unidos”, indica el documento.

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La preocupación de México

El Gobierno de México insiste en frenar el tráfico de armas debido a que está estrictamente vinculado con la violencia en el país. De los 19,986 homicidios que se cometieron en México en el 2025, el 75% (14,995) se cometieron con arma de fuego.

De acuerdo con cálculos del Gobierno de México, el 70% de las armas ilegales en territorio mexicano vienen de Estados Unidos.

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Por ello, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pone como una prioridad que se combata el flujo de armas ilegales.

Como parte de los acuerdos en materia de seguridad, México y Estados Unidos acordaron el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, en el cual se incluye “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”, que tiene como propósito interrumpir el flujo ilícito de armas en la frontera común.

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Como parte de la iniciativa, se acordaron realizar más operativos en la frontera para impedir el ingreso de armas a México, la implementación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas, así como fortalecer el intercambio de información y el incremento de investigaciones y judicialización de casos relacionados con el tráfico de armas de fuego.

En México se calcula que cada año entran 200,000 armas ilegales.

El artículo “¿De dónde vienen las armas ilegales en México?”, elaborado por el programa de Seguridad de la Ibero, plantea que las armas traficadas a México no solo incluyen las vendidas a civiles en Estados Unidos, sino también armas robadas del ejército estadounidense.

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Armas Donald Trump Violencia

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