Estados Unidos reconoce su responsabilidad: el tráfico ilegal de armas fortalece a los cárteles mexicanos

La preocupación de México

El Gobierno de México insiste en frenar el tráfico de armas debido a que está estrictamente vinculado con la violencia en el país. De los 19,986 homicidios que se cometieron en México en el 2025, el 75% (14,995) se cometieron con arma de fuego.

De acuerdo con cálculos del Gobierno de México, el 70% de las armas ilegales en territorio mexicano vienen de Estados Unidos.

Por ello, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pone como una prioridad que se combata el flujo de armas ilegales.

Como parte de los acuerdos en materia de seguridad, México y Estados Unidos acordaron el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, en el cual se incluye “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”, que tiene como propósito interrumpir el flujo ilícito de armas en la frontera común.

Como parte de la iniciativa, se acordaron realizar más operativos en la frontera para impedir el ingreso de armas a México, la implementación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas, así como fortalecer el intercambio de información y el incremento de investigaciones y judicialización de casos relacionados con el tráfico de armas de fuego.

En México se calcula que cada año entran 200,000 armas ilegales.

El artículo “¿De dónde vienen las armas ilegales en México?”, elaborado por el programa de Seguridad de la Ibero, plantea que las armas traficadas a México no solo incluyen las vendidas a civiles en Estados Unidos, sino también armas robadas del ejército estadounidense.