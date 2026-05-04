La nueva Oficina Presidencial de Inversiones autorizará proyectos en 30 días

Como invitado permanente estará el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización en México (CADERR), encabezado por la empresaria mexicana Altagracia Gómez Sierra.

Para ello se habilitó la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones en el sitio www.inversiones.gob.mx .

José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, explicó que las principales tareas de la Oficina Presidencial de Inversiones serán:

*Emitir una constancia de autorización a proyectos de inversión en un plazo de 30 días.

*Asesorar y acompañar en las gestiones necesarias para el desarrollo del proyecto con autoridades de los gobiernos de los estados y de los municipios bajo la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

Esto aplicará para proyectos de inversión que cumplan con alguna de estas características:

*Ubicarse en un polo de Bienestar.

*Tener un monto de inversión de al menos 2,000 millones de pesos.

*Aplicarse en un sector estratégico: eléctrico, tecnologías de la información semiconductores, textil, automotriz, farmacéutico, aeroespacial, energía, química entre otros.

“Con esta autorización, las inversiones podrán ejecutarse de manera inmediata. (…) Para el resto de inversiones privada, se ordena la resolución máxima de todos los trámites federales en 90 días o se darán por autorizadas”, indicó Merino.

A la par, la presidenta determinó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), encargada de la representación y defensa legal de contribuyentes frente a autoridades fiscales federales como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pasará a ser sectorizada a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro.