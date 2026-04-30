¿5 de mayo es festivo? Esto dice la Ley Federal del Trabajo y la SEP

¿El 5 de mayo es feriado?

No. El artículo 74 de la LFT, la cual establece los días de descanso obligatorio para las personas trabajadoras a nivel nacional, no estipula al 5 de mayo entre la lista.

Solamente tiene contemplado el 1 de mayo como feriado, al ser la conmemoración del Día del Trabajo. Para otras fechas de interés popular, como el Día de la Madre, el Día del Maestro, tampoco forman son descansos y se consideran fechas hábiles de manera general.

¿Y qué dice la SEP?

La situación es diferente tanto para estudiantes como personal docente y administrativo de educación básica. De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el martes 5 de mayo sí es un día feriado.

De hecho, mayo es el mes con más descansos en la SEP, debido a que tiene contemplado tres días inhábiles, y uno más para los estudiantes por la reunión de Consejo Técnico.

- Viernes 1 de mayo - Día del Trabajo

- Martes 5 de mayo - Aniversario de la Batalla de Puebla

- Viernes 15 de mayo - Día del Maestro

¿Por qué se conmemora la Batalla de Puebla del 5 de mayo?

Esta fecha es relevante para la historia nacional ya que conmemora la victoria del ejército mexicano, conformado principalmente por 2,000 soldados y 2,700 campesinos, contra el ejército francés que tenía más recursos bélicos como pistolas, carabinas, bayonetas y cañones.

La batalla fue liderada por Ignacio Zaragoza, quien se convirtió en un héroe nacional por su comando en el cerro de Loreto, para defender la ciudad de Puebla, en 1862.

Sin embargo, un año después, las tropas francesas volvieron con aproximadamente 35,000 franceses y derrotaron al ejército mexicano, lo que permitió la toma de control de la Ciudad de México y la llegada de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota como emperadores.

El 5 de mayo es una de las fechas significativas del calendario cívico mexicano, pero también es celebrado en Estados Unidos, como el ‘Día de la Herencia Latina’, por la inmigración procedente de México.