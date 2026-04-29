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México

¿El 1 de mayo de 2026 es feriado o se recorre?

Los trabajadores formales del país tienen derecho a días de descanso oficiales, y de acuerdo a lo establecido en la ley, éstos deben recibir más salario.
mié 29 abril 2026 11:52 AM
¿El viernes 1 de mayo 2026 es oficial de descanso o se recorre el puente?
Diversas organizaciones, confederaciones, sindicatos y trabajadores del país salen a las calles a manifestarse cada 1 de mayo, Día del Trabajo. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo en México y el mundo, con marchas que honran los logros alcanzados por la clase trabajadora del siglo pasado, como una jornada laboral remunerada y el empleo femenino.

Este 2026, la fecha cae en viernes, por lo que se considera un megapuente que también se puede aprovechar para descansar o visitar algún lugar turístico del país.

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¿Se trabaja el 1 de mayo 2026?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece de manera general cuáles son los días de descanso obligatorio en México, generalmente estas fechas se recorren al día lunes, pero hay casos específicos en los que sí se respeta el día oficial.

El 1 de mayo es uno de estos casos, por lo que el viernes sí es día de descanso oficial y el puente no se recorre a lunes.

Para los empleados que asistan a trabajar este día deberán ser remunerados con paga doble, pues la Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce este día como feriado oficial.

De acuerdo con el artículo 75 de la misma legislación, los empleadores y trabajadores deberán acordar quienes deban prestar sus servicios durante los días de descanso obligatorio. En tal caso, los trabajadores tienen derecho a que se les pague, “independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Es decir, un salario triple en ese día.

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¿Qué pasa si no me pagan el triple?

El primer paso es acudir con el área de recursos humanos o con el patrón para hablar sobre el pago. En caso de que no haya una respuesta positiva, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) puede intervenir para defender los derechos del trabajador.

La Profedet brinda asesoría, conciliación y representación jurídica gratuita. Puedes solicitar apoyo en sus redes sociales oficiales o en los siguientes medios de comunicación:

Teléfonos: 800 717 2942 y 800 911 7877Atención Ciudadana: 079, línea del Gobierno de México.

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La Profedet recuerda que en México incluyeron las huelgas de Cananea, Sonora, en 1906, y la de Río Blanco, Veracruz, en 1907. Ambas fueron reprimidas por el régimen de Porfirio Díaz.

Durante la Revolución mexicana, la Casa del Obrero Mundial, una asociación de corte anarcosindicalista, unificó a varias organizaciones obreras y decidieron conmemorar públicamente el 1 de mayo como el día internacional del trabajo a partir de 1913, mismo año en el que se celebró el primer desfile de más de 25 mil trabajadores en las calles del centro del país.

Aunque el presidente Álvaro Obregón promulgó la fecha conmemorativa, fue hasta 1925 que Plutarco Elías Calles lo estableció como celebración oficial.

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A pesar de que hay algunas conquistas como la reducción laboral en México, existen claroscuros como la prevalencia del trabajo informal sobre el formal, lo que deriva en menos accesos a prestaciones como el ingreso al seguro social.

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Trabajadores Salarios

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