Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana: ''Que su ejemplo inspire a millones''

"Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio", dijo la mandataria.

La presidenta preguntó a los seleccionados si protestaban por honrar y defender la bandera nacional. Los jugadores respondieron que sí.

Abanderamiento de la Selección Mexicana de Fútbol. Ciudad de México https://t.co/NF0VPdffTG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 8, 2026

El portero Guillermo Ochoa, quien participará en su sexta Copa del Mundo, recibió la bandera de manos de la presidenta.

"Al concederles el honor de ponerla en sus manos la patria confía en que como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con su protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación", dijo.

"Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños", agregó.

"Muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos. Que viva la Selección. Enhorabuena".

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en la inauguración del Mundial el próximo jueves 11 de junio.