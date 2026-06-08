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México

Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana: ''Que su ejemplo inspire a millones''

El portero Guillermo Ochoa, quien participará en su sexta Copa del Mundo, recibió la bandera de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
lun 08 junio 2026 02:05 PM
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Amistoso México vs Servia
La Selección Mexicana debutará este jueves en la Copa del Mundo. (Crédito: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

La presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a la Selección Mexicana de futbol a tres días del inicio del Mundial de Norteamérica.

Al evento asistieron todos los jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo y los directivos de la Federación Mexicana de Futbol.

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"Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de su territorio", dijo la mandataria.

La presidenta preguntó a los seleccionados si protestaban por honrar y defender la bandera nacional. Los jugadores respondieron que sí.

El portero Guillermo Ochoa, quien participará en su sexta Copa del Mundo, recibió la bandera de manos de la presidenta.

"Al concederles el honor de ponerla en sus manos la patria confía en que como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con su protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación", dijo.

"Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños", agregó.

"Muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos. Que viva la Selección. Enhorabuena".

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en la inauguración del Mundial el próximo jueves 11 de junio.

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Claudia Sheinbaum Futbol Mundial de Futbol 2026

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