Autos blindados, drones y escoltas: inseguridad impulsa industria del blindaje rumbo al Mundial

Cámaras y protocolos antisecuestro de diplomáticos
En cada sede las autoridades también están tomando medidas para garantizar la seguridad de los asistentes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que albergará el partido inaugural y que ha sido tres veces sede de un Mundial de Futbol, el gobierno instaló 30,000 cámaras adicionales a las 120,000 que ya se tienen.
En Guadalajara se desplegaron casi 20,000 elementos de seguridad y se tienen proyectados anillos de seguridad en hoteles, el aeropuerto, sedes de entrenamiento. En Monterrey, el gobierno estatal y la iniciativa privada han invertido 32,000 millones de pesos en policías, patrullas y en equipo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que está garantizada la seguridad para los visitantes. Sin embargo, hechos como el del pasado 22 de febrero con la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes generaron alertas internacionales sobre la situación de la violencia y la inseguridad.
Ese día, las embajadas de distintos países emitieron alertas y recomendaciones a su ciudadanía sobre la situación de inseguridad. De acuerdo con el CEO de Armoring Group hay casos en los que gobiernos y empresas solicitan blindaje para funcionarios y trabajadores.
“A veces ni siquiera es cuestión de percepción personal, si no si no es cuestión de que las propias empresas o sus propios gobiernos son los que hacen esta indicación de que se blinden, de que anden en vehículos blindados”, comparte Hernández.
Más que los jugadores y sus equipos, la llegada masiva de visitantes de distintas nacionalidades representa también un desafío operativo, por lo que las instituciones involucradas en la seguridad del mundial también alistan estrategias y equipamiento.
De acuerdo con Hernández, parte del equipo que se está adquiriendo para el blindaje del torneo incluye equipos antimotines, trajes antibombas y sistemas antidrones, para detectar y neutralizar estos dispositivos cuando no estén autorizados.
Apenas el 20 de marzo, como parte del Plan Kukulkan, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y otras dependencias llevaron a cabo una jornada de preparación para la aplicación de Ollamani , una operación especial para el Mundial, en el Campo Militar 37-A. Como parte del protocolo se incluyó:
• Establecimiento del Centro de Mando y Control (C2)
• Evacuación aeromédica
• Localización de artefactos explosivos improvisados (A.E.I.) y protección antidrones
• Simulación de sabotaje en sistemas de transporte público
• Atención a incidentes con materiales peligrosos en inmediaciones de estadios
• Intentos de robo a delegaciones deportivas
• Intento de secuestro de personal diplomático con reconocimiento aéreo