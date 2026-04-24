Las elecciones del 2027 también ‘pegan’ al Congreso y 28 legisladores levantan la mano

Rafael Soler Suástegui, especialista en Derecho de la Universidad La Salle, comenta que estos recorridos “tensionan” los principios constitucionales de equidad en la contienda y de separación entre el cargo público y la actividad partidista, pero los legisladores le "dan la vuelta a las normas".

Si bien los recorridos de los legisladores por sus estados no pueden considerarse como actos anticipados de campaña, aunque se promocionen con diversos 'regalos' que contienen su nombre e imagen o realizando eventos públicos, sí tienen el propósito de posicionarse ante el electorado e ir construyendo presencia.

Lo que es verificable es que hay senadores en ejercicio usando una plataforma institucional, una visibilidad pública que da el cargo de esta naturaleza y -en algunos casos directa o indirecta- recursos asociados a ese cargo para construir presencia territorial “. Rafael Soler Suástegui, Universidad La Salle.

La ley define como acto anticipado de campaña cuando hay llamados expresos al voto a favor de alguien fuera de los tiempos que se establecen, lo que no se configura en este momento porque el proceso arranca oficialmente en septiembre.

Legisladores se adelantan a la campaña

En el Congreso hay 25 senadores y 3 diputados que levantaron la mano para contender por candidaturas de alguna de las 17 gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de junio de 2027.

Sin embargo, su trabajo en el Congreso no ha sido muy activo, al menos en la presentación de iniciativas. En una revisión hecha por Expansión Política, de los 28 aspirantes hay quienes han presentado hasta 178 iniciativas, como el senador Pablo Ángulo (PRI), mientras que otros solo han puesto sobre la mesa 15, como es el caso del senador Félix Salgado (Morena).

Y aunque aún no solicitan licencia como legisladores, ya recorren sus estados como si estuvieran en plena campaña: con eventos donde son vitoreados por los asistentes y hasta hay regalos, playeras y panfletos con su imagen.

Para Aguascalientes ya levantó la mano el diputado Arturo Ávila, de Morena, y el senador panista Juan Antonio Martín del Campo.

En el caso del vocero de los diputados morenistas, sería la segunda vez que busque dicho cargo, ya que en 2022 lo hizo y ganó, pero por el principio de paridad de género, Nora Ruvalcaba Gámez, se quedó con la candidatura.

Por su parte, el senador aseguró que si hay algún panista mejor posicionado que él, lo apoyará en la elección. Actualmente esta entidad está encabezada por el PAN, con María Teresa Jiménez, por lo que buscan mantenerla.