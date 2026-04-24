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México

Las elecciones del 2027 también ‘pegan’ al Congreso y 28 legisladores levantan la mano

Legisladores que aspiran a una de las 17 gubernaturas en juego en 2027 recorren estados como si estuvieran en campaña electoral, pese a que todavía no arranca el proceso.
vie 24 abril 2026 05:30 AM
funcionarios Morena recorren estados
En el Congreso hay 28 legisladores que levantaron la mano para contender en las próximas elecciones, pero hasta ahora solo Andrea Chávez dejó el cargo. (Foto: Facebook )

Las próximas elecciones de 2027 ya provocan cambios no solo en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también en el Poder Legislativo.

El furor electoral tiene, hasta el momento, a 28 diputados y senadores que han levantado la mano para competir por uno de los cargos que estarán en juego el próximo año y solo la senadora de Morena, Andrea Chávez, ha solicitado licencia cumpliendo con el llamado de la presidenta a separarse del cargo aunque aún no inicia el proceso electoral.

Los demás recorren sus estados para posicionarse políticamente y buscando posicionarse entre los electores, pero sin dejar su actual posición.

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Rafael Soler Suástegui, especialista en Derecho de la Universidad La Salle, comenta que estos recorridos “tensionan” los principios constitucionales de equidad en la contienda y de separación entre el cargo público y la actividad partidista, pero los legisladores le "dan la vuelta a las normas".

Si bien los recorridos de los legisladores por sus estados no pueden considerarse como actos anticipados de campaña, aunque se promocionen con diversos 'regalos' que contienen su nombre e imagen o realizando eventos públicos, sí tienen el propósito de posicionarse ante el electorado e ir construyendo presencia.

Lo que es verificable es que hay senadores en ejercicio usando una plataforma institucional, una visibilidad pública que da el cargo de esta naturaleza y -en algunos casos directa o indirecta- recursos asociados a ese cargo para construir presencia territorial “.
Rafael Soler Suástegui, Universidad La Salle.

La ley define como acto anticipado de campaña cuando hay llamados expresos al voto a favor de alguien fuera de los tiempos que se establecen, lo que no se configura en este momento porque el proceso arranca oficialmente en septiembre.

Legisladores se adelantan a la campaña

En el Congreso hay 25 senadores y 3 diputados que levantaron la mano para contender por candidaturas de alguna de las 17 gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de junio de 2027.

Sin embargo, su trabajo en el Congreso no ha sido muy activo, al menos en la presentación de iniciativas. En una revisión hecha por Expansión Política, de los 28 aspirantes hay quienes han presentado hasta 178 iniciativas, como el senador Pablo Ángulo (PRI), mientras que otros solo han puesto sobre la mesa 15, como es el caso del senador Félix Salgado (Morena).

Y aunque aún no solicitan licencia como legisladores, ya recorren sus estados como si estuvieran en plena campaña: con eventos donde son vitoreados por los asistentes y hasta hay regalos, playeras y panfletos con su imagen.

Para Aguascalientes ya levantó la mano el diputado Arturo Ávila, de Morena, y el senador panista Juan Antonio Martín del Campo.

En el caso del vocero de los diputados morenistas, sería la segunda vez que busque dicho cargo, ya que en 2022 lo hizo y ganó, pero por el principio de paridad de género, Nora Ruvalcaba Gámez, se quedó con la candidatura.

Por su parte, el senador aseguró que si hay algún panista mejor posicionado que él, lo apoyará en la elección. Actualmente esta entidad está encabezada por el PAN, con María Teresa Jiménez, por lo que buscan mantenerla.

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Para Baja California está la morenista Julieta Ramírez, quien busca ser candidata a gobernadora. Ella, igual que otros compañeros de bancada, organiza eventos en su estado y participa en otros realizados por diversas instituciones, además de reuniones con diversos sectores.

Desde haca más de un año, la morenista Andrea Chávez, realiza diversos eventos y acciones para promover su imagen en diversos puntos de Chihuahua, entidad de la que busca ser candidata a la gubernatura.

Chávez recorre su estado natal promocionando su nombre a través de servicios de salud y entrega de cafés en los que sobre salen su imagen, pero es la única "suspirante" que se ha separado de su cargo.

Para Guerrero se encuentra Félix Salgado Macedonio, quien ha expresado constantemente su intención de ser candidato a gobernador por el estado, pero las reglas antinepotismo de Morena se lo prohíben, pues su hija Evelyn Salgado es la actual mandataria estatal.

Para la entidad no es el único, también está la senadora Beatriz Mojica Morga quien ya ha contendió por el cargo sin éxito. La legisladora ha presentado en promedio dos iniciativas por mes, por lo que en total reúne 39.

En Michoacán, ya hay diversos aspirantes para encabezar la gubernatura. Desde Morena está Raúl Morón, quien expresó que quiere ser de nuevo el candidato a la gubernatura de Michoacán. Esta sería la segunda vez que buscará el cargo. La primera ocasión que lo hizo fue en 2021, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) lo retiró de la contienda por no entregar sus informes de ingresos y gastos de precampañasa tiempo.

El legislador no ha solicitado licencia a su cargo en el Senado, pero recorre su estado realizando eventos, donde participan más de 100 personas, quienes vitorean su nombre o llevan carteles que dicen “Jóvenes unidos por Morón”.

Luis Donaldo Colosio Riojas también buscará una candidatura a gobernador por MC, pero no sabe si será por el estado de Nuevo León, donde ha vivido por años, o por Sonora, lugar en el que nació. Mientras toma la decisión, el senador recorre Nuevo León, donde regla panfletos con su nombre e imagen, o realiza encuentros con jóvenes en la entidad.

En su caso, ha presentado 78 iniciativas, una de ellas para dar estímulos fiscales de 40 y 60% en deducciones a empresas que contraten a jóvenes de entre 18 a 29 años sin experiencia previa.

Otro senador que va por Nuevo León es Waldo Fernández, quien es parte de la bancada del PVEM. Desde marzo pasado el legislador lo confirmó y aunque no ha hablado de promesas de campaña ya dijo los “retos” que enfrenta la entidad, como inseguridad, movilidad y funcionamiento de instituciones públicas.

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En San Luis Potosí se encuentra la senadora del PVEM, Ruth González, quien busca la candidatura a la gubernatura, entidad que gobierna su esposo, Ricardo Gallardo. Debido a la cláusula contra el nepotismo de Morena, el PVEM decidió romper la alianza en esta entidad.

La legisladora tampoco ha pedido licencia y desde hace un año, promociona su imagen, pues regala desde tinacos hasta mochilas con sus iniciales, además de asistir a diversos eventos públicos de su esposo, el gobernador.

Por este mismo estado, se encuentra la panista Verónica Rodríguez Hernández, quien en marzo reconoció que le gustaría gobernar su entidad natal.

“Como toda potosina, me encantaría gobernar el estado porque es donde he crecido y he visto áreas que se pueden mejorar”, declaró el 2 de marzo en una conferencia en el estado.

Para el caso de Sinaloa, Imelda Castro confirmó que buscará la candidatura a la gubernatura y tampoco ha solicitado licencia para separarse de su escaño en la Cámara alta. Durante los 19 meses que lleva como legisladora ha promovido tres iniciativas y en siete más solo se adhirió, es decir, en esta últimas solo se sumó a la propuesta de otros legisladores.

Por esa misma entidad también se encuentra la priista Paloma Sánchez. Hace unas semanas, el dirigente del partido, Alejandro Moreno, la “destapó” para la candidatura y para abonar en su promoción de imagen fue nombrada “Defensora de México”, cargo con el que representa a su partido en Sinaloa.

La morenista Ana Lilia Rivera levantó la mano para ser candidata a gobernadora de Tlaxcala, por lo que aseguró que pedirá licencia al Senado en cuanto Morena emita convocatoria para participar en el proceso. Mientras eso ocurre, la legisladora ya organiza eventos masivos en los que destacan su nombre e invita a otros legisladores a participar.

Para Zacatecas está Carlos Puente, quien se perfila a ser el candidato del PVEM para el Gobierno estatal. Él ya se destapó y aseguró que manifestar su aspiración no es un acto anticipado de campaña. Mientras, su partido lo impulsa como el contendiente de la “Cuarta Transformación”.

“Creo que hoy es un buen momento en el cual yo le puedo ofrecer grandes cosas a Zacatecas, que próximamente estaré presentando un plan por Zacatecas (…) Cualquier tipo de aspiración no es ningún acto anticipado de campaña, es hablar con honestidad y decirle a los ciudadanos claro que me gustaría participar”, dijo el diputado hace un mes.

El legislador federal ya realiza eventos y recorridos por su estado natal, donde regala panfletos y playeras con su nombre. Además, implementó conferencias cada domingo con los medios locales.

Para este mismo estado se encuentra Saúl Monreal, quien ha repetido en constantes ocasiones que quiere ser candidato por Morena; no obstante, desde la dirigencia del partido le han negado la aspiración, debido a que su hermano David Monreal, es el actual gobernador.

Por la misma entidad se encuentra la senadora del PT, Giovanna Bañuelos, quien también ya confirmó que buscará la candidatura y ya se impulsa como candidata de la Cuarta Transformación. Ella es una de la senadora con más iniciativas presentadas. Hasta ahora lleva 117 en 19 meses.

Estos 28 legisladores no son los únicos que quieren contender en las próximas elecciones, hay más de una docena de legisladores que también se perfilan para buscar candidaturas, pero aún no lo anuncian.

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Morena Claudia Sheinbaum

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