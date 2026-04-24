Las elecciones del 2027 también ‘pegan’ al Congreso y 28 legisladores levantan la mano

En San Luis Potosí se encuentra la senadora del PVEM, Ruth González, quien busca la candidatura a la gubernatura, entidad que gobierna su esposo, Ricardo Gallardo. Debido a la cláusula contra el nepotismo de Morena, el PVEM decidió romper la alianza en esta entidad.
La legisladora tampoco ha pedido licencia y desde hace un año, promociona su imagen, pues regala desde tinacos hasta mochilas con sus iniciales, además de asistir a diversos eventos públicos de su esposo, el gobernador.
Por este mismo estado, se encuentra la panista Verónica Rodríguez Hernández, quien en marzo reconoció que le gustaría gobernar su entidad natal.
“Como toda potosina, me encantaría gobernar el estado porque es donde he crecido y he visto áreas que se pueden mejorar”, declaró el 2 de marzo en una conferencia en el estado.
Para el caso de Sinaloa, Imelda Castro confirmó que buscará la candidatura a la gubernatura y tampoco ha solicitado licencia para separarse de su escaño en la Cámara alta. Durante los 19 meses que lleva como legisladora ha promovido tres iniciativas y en siete más solo se adhirió, es decir, en esta últimas solo se sumó a la propuesta de otros legisladores.
Por esa misma entidad también se encuentra la priista Paloma Sánchez. Hace unas semanas, el dirigente del partido, Alejandro Moreno, la “destapó” para la candidatura y para abonar en su promoción de imagen fue nombrada “Defensora de México”, cargo con el que representa a su partido en Sinaloa.
La morenista Ana Lilia Rivera levantó la mano para ser candidata a gobernadora de Tlaxcala, por lo que aseguró que pedirá licencia al Senado en cuanto Morena emita convocatoria para participar en el proceso. Mientras eso ocurre, la legisladora ya organiza eventos masivos en los que destacan su nombre e invita a otros legisladores a participar.
Para Zacatecas está Carlos Puente, quien se perfila a ser el candidato del PVEM para el Gobierno estatal. Él ya se destapó y aseguró que manifestar su aspiración no es un acto anticipado de campaña. Mientras, su partido lo impulsa como el contendiente de la “Cuarta Transformación”.
“Creo que hoy es un buen momento en el cual yo le puedo ofrecer grandes cosas a Zacatecas, que próximamente estaré presentando un plan por Zacatecas (…) Cualquier tipo de aspiración no es ningún acto anticipado de campaña, es hablar con honestidad y decirle a los ciudadanos claro que me gustaría participar”, dijo el diputado hace un mes.
El legislador federal ya realiza eventos y recorridos por su estado natal, donde regala panfletos y playeras con su nombre. Además, implementó conferencias cada domingo con los medios locales.
Para este mismo estado se encuentra Saúl Monreal, quien ha repetido en constantes ocasiones que quiere ser candidato por Morena; no obstante, desde la dirigencia del partido le han negado la aspiración, debido a que su hermano David Monreal, es el actual gobernador.
Por la misma entidad se encuentra la senadora del PT, Giovanna Bañuelos, quien también ya confirmó que buscará la candidatura y ya se impulsa como candidata de la Cuarta Transformación. Ella es una de la senadora con más iniciativas presentadas. Hasta ahora lleva 117 en 19 meses.
Estos 28 legisladores no son los únicos que quieren contender en las próximas elecciones, hay más de una docena de legisladores que también se perfilan para buscar candidaturas, pero aún no lo anuncian.