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México

Gobierno celebra repunte de turismo internacional en México a unos días de la tragedia en Teotihuacán

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Guardia Nacional resguarda las zonas arqueológicas más visitadas del país.
vie 24 abril 2026 11:47 AM
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La secretaria Josefina Rodríguez informó que durante el primer bimestre del año el se alcanzaron los 17 millones de visitantes internacionales. (Foto: Presidencia de México.)

La actividad turística de México repuntó en los primeros meses del años con la llegada de 26 millones de visitantes y turistas internacionales que dejaron una derrama económica 6,746 millones de dólares.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que durante enero y febrero se alcanzaron 17 millones de visitantes internacionales, 9.3% más que el mismo periodo que el 2025, mientras que la llegada de turistas fue de 8.17 millones, 6.5% más.

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El reporte se da a cuatro días de que la en la zona arqueológica de Teotihuacán un joven de 27 años disparara contra turistas que se encontraban en la pirámide de la Luna.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Guardia Nacional está resguardando las principales zonas arqueológicas del país. “En este momento para los sitios arqueológicos más visitados, la Guardia Nacional está apoyando particularmente en Teotihuacán y en algunos otros sitios arqueológicos”, comentó.

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El martes pasado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el inmediato fortalecimiento en zonas arqueológicas del país y en los principales destinos turísticos.

"Se incrementará la presencia de la GN en absoluta coordinación con autoridades locales, se reforzarán las revisiones preventivas, se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia la coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos”, dijo el funcionario.

Las acciones también se dan rumbo al Mundial de 2026 para el que se espera incremente el número de turistas al país.

La meta: ser el quinto país más visitado

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se fijó el objetivo de ser el quinto más visitado en el mundo, lo que implicaría un incremento del 40% para el año 2030. Para alcanzar esa meta, se estima que cada año el número de turistas debe crecer tres millones.

La secretaria federal destacó que el turismo está creciendo en el país y en febrero pasado, se alcanzó un récord en el número de turistas internacionales.

“Tenemos una llegada de visitantes internacionales de 8.5% más este mes de febrero y en la llegada de turistas internacionales cumplimos un récord histórico en 20 años y alcanzamos 3.88 millones de turistas, es decir, los que pernoctan en nuestro país. Representa el pico más alto en 20 años”, indicó.

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Detalló que también hubo un incremento en el número de cruceros que llegaron a costas mexicanas. En el primer bimestre aumentó 4.2% el número de pasajeros, quienes dejaron una derrama de 203.2 millones de dólares.

Rodríguez explicó que se ha optado por acercar los productos nacionales a los cruceros.

“La presidenta lo ha pedido mucho en el tema de las de los cruceros el poder subir más productos hechos en México y cuando bajan a tierra poder conocer nuestras experiencias turísticas, nuestras rutas y sobre todo ya se están vendiendo artesanías a bordo de los diferentes cruceros”, comentó.

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También hubo un incremento en la llegada de pasajeros en vuelos nacionales al pasar de 9.5 a 9.6 millones y en los internacionales de 10.5 a 10.7 millones.

El Tren Maya que opera en el sureste del país también tuvo un crecimiento en el número de pasajeros. En el primer bimestre de 2026 tuvo 22,821 pasajeros, lo que implica 41% más de los 16,222 del año anterior.

En Semana Santa repuntan turistas

La Semana Santa también mostró un crecimiento en la llega de turistas. De acuerdo con la secretaria, entre el 30 de marzo y el 5 de abril llegaron 7.82 millones de visitantes, que representan 4.1% más de los 7.51 millones del año anterior.

En turistas hubo un incremento de 4.12% al pasar de 3.6 a 3.75 millones. La derrama económica pasó de 29,191 a 30,740 millones de pesos.

La ocupación hotelera fue de 74% en el país, pero en algunos destinos turísticos fue mayor como Taxco (100%), Huatulco (83%), Ciudad de México (80%), Nuevo Nayarit (92%), Mazatlán (86%) y Cancún (84%).

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