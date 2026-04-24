Gobierno celebra repunte de turismo internacional en México a unos días de la tragedia en Teotihuacán

El reporte se da a cuatro días de que la en la zona arqueológica de Teotihuacán un joven de 27 años disparara contra turistas que se encontraban en la pirámide de la Luna.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Guardia Nacional está resguardando las principales zonas arqueológicas del país. “En este momento para los sitios arqueológicos más visitados, la Guardia Nacional está apoyando particularmente en Teotihuacán y en algunos otros sitios arqueológicos”, comentó.

El martes pasado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el inmediato fortalecimiento en zonas arqueológicas del país y en los principales destinos turísticos.

"Se incrementará la presencia de la GN en absoluta coordinación con autoridades locales, se reforzarán las revisiones preventivas, se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia la coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos”, dijo el funcionario.

Las acciones también se dan rumbo al Mundial de 2026 para el que se espera incremente el número de turistas al país.

La meta: ser el quinto país más visitado

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se fijó el objetivo de ser el quinto más visitado en el mundo, lo que implicaría un incremento del 40% para el año 2030. Para alcanzar esa meta, se estima que cada año el número de turistas debe crecer tres millones.

La secretaria federal destacó que el turismo está creciendo en el país y en febrero pasado, se alcanzó un récord en el número de turistas internacionales.

“Tenemos una llegada de visitantes internacionales de 8.5% más este mes de febrero y en la llegada de turistas internacionales cumplimos un récord histórico en 20 años y alcanzamos 3.88 millones de turistas, es decir, los que pernoctan en nuestro país. Representa el pico más alto en 20 años”, indicó.

Detalló que también hubo un incremento en el número de cruceros que llegaron a costas mexicanas. En el primer bimestre aumentó 4.2% el número de pasajeros, quienes dejaron una derrama de 203.2 millones de dólares.

Rodríguez explicó que se ha optado por acercar los productos nacionales a los cruceros.

“La presidenta lo ha pedido mucho en el tema de las de los cruceros el poder subir más productos hechos en México y cuando bajan a tierra poder conocer nuestras experiencias turísticas, nuestras rutas y sobre todo ya se están vendiendo artesanías a bordo de los diferentes cruceros”, comentó.