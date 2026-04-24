Cuauhtémoc Cárdenas advierte a Pemex por dos problemas urgentes que debe solucionar

¿Qué dijo Cuauhtémoc Cárdenas a Pemex?

El excandidato presidencial puntualizó que es necesario modernizar las instalaciones de las refinerías del país para aprovechar el coque de forma adecuada. En cuanto a la quema de gas, señaló que Pemex no ha resuelto este problema, principalmente en zonas marinas; ante ello, la Comisión planteará un programa de desarrollo de largo plazo para que la empresa transite de ser una entidad petrolera a una energética.

“La comisión consultiva puede plantear por dónde debe ir la industria petrolera y la industria energética, pensando también que Pemex pueda pasar de ser una entidad petrolera a una entidad energética, donde contribuya también a hacer frente a los efectos negativos del cambio climático”, dijo.

El exlíder nacional del PRD afirmó que la ruta que debe tomar Pemex para pasar de ser una empresa petrolera a una entidad energética, debe contribuir a hacer frente a los efectos negativos del cambio climático.

Esta propuesta se da en el marco del plan que presentó el gobierno federal que contempla reducir la dependencia del gas natural que actualmente depende en un 75% de importaciones de este energético proveniente de Estados Unidos para cubrir los más de 9,000 millones de pies cúbicos diarios que se consumen entre el sector energético e industrial.

La estrategia que presentó el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, rumbo al 2023 contempla diversos ejes: primero que la producción base de Pemex se eleve a 4,049 millones de pies cúbicos, sobre los planes de producción convencional adicional se incrementará en 663 millones y con la incorporación de yacimientos de geología compleja adicional (no convencionales) se espera se sumen otros 1,159 millones de pies cúbicos diarios.