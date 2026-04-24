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México

Cuauhtémoc Cárdenas plantea dos retos urgentes para Pemex

El excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, forma parte de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex y realizó algunas recomendaciones.
vie 24 abril 2026 11:00 AM
Cuauhtémoc Cárdenas advierte a Pemex por dos problemas urgentes que debe solucionar
El exdirigente nacional del PRD asumió la presidencia honoraria de la Comisión Consultiva del Petróleo en Pemex en abril de 2026. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo, recientemente constituida en Petróleos Mexicanos (Pemex), denunció dos problemas que deben atenderse con urgencia en la empresa pública del Estado: el mejor aprovechamiento del coque que producen las refinerías y la detención de la quema de gas .

Así lo señaló Pemex, en el marco de la primera reunión de la Comisión en donde se dio a conocer las propuestas que se plantean en las estrategias energéticas del país.

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¿Qué dijo Cuauhtémoc Cárdenas a Pemex?

El excandidato presidencial puntualizó que es necesario modernizar las instalaciones de las refinerías del país para aprovechar el coque de forma adecuada. En cuanto a la quema de gas, señaló que Pemex no ha resuelto este problema, principalmente en zonas marinas; ante ello, la Comisión planteará un programa de desarrollo de largo plazo para que la empresa transite de ser una entidad petrolera a una energética.

“La comisión consultiva puede plantear por dónde debe ir la industria petrolera y la industria energética, pensando también que Pemex pueda pasar de ser una entidad petrolera a una entidad energética, donde contribuya también a hacer frente a los efectos negativos del cambio climático”, dijo.

El exlíder nacional del PRD afirmó que la ruta que debe tomar Pemex para pasar de ser una empresa petrolera a una entidad energética, debe contribuir a hacer frente a los efectos negativos del cambio climático.

Esta propuesta se da en el marco del plan que presentó el gobierno federal que contempla reducir la dependencia del gas natural que actualmente depende en un 75% de importaciones de este energético proveniente de Estados Unidos para cubrir los más de 9,000 millones de pies cúbicos diarios que se consumen entre el sector energético e industrial.

La estrategia que presentó el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, rumbo al 2023 contempla diversos ejes: primero que la producción base de Pemex se eleve a 4,049 millones de pies cúbicos, sobre los planes de producción convencional adicional se incrementará en 663 millones y con la incorporación de yacimientos de geología compleja adicional (no convencionales) se espera se sumen otros 1,159 millones de pies cúbicos diarios.

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Lo anterior abrió el debate sobre el uso del fracking, una técnica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales y que consiste en realizar pozos en los cuales se inyectan millones de litros de agua, mezclados con arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida del gas de las piedras donde se encuentra.

Posteriormente, se regresa el agua junto con el carburante, listo para ser procesado y comercializado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio conocer que se integrará un comité técnico-científico que analizará el futuro del fracking en México y que analizarán esta técnica.

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Integrantes de la Comisión Consultiva del Petróleo que plantea un programa de desarrollo a largo plazo para Pemex. (Foto: Pemex)

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La instalación de la Comisión Consultiva del Petróleo se realizó el pasado 16 de abril, y se define como un órgano de carácter consultivo cuyo propósito central es fortalecer el análisis estratégico, la reflexión técnica y el seguimiento integral de la política petrolera nacional.

La Comisión está integrada por personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos energético, académico y jurídico; sesionará al menos tres veces al año y podrá realizar reuniones de trabajo complementarias para generar análisis y aportaciones técnicas.

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Cuauhtémoc Cárdenas Pemex

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