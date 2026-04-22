¿El 1 de mayo de 2026 es feriado oficial o se recorre el puente en México?

¿Se trabaja el 1 de mayo 2026?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece de manera general cuáles son los días de descanso obligatorio en México, generalmente estas fechas se recorren al día lunes, pero hay casos específicos en los que sí se respeta el día oficial.

El 1 de mayo es uno de estos casos, por lo que el viernes sí es día de descanso oficial y el puente no se recorre a lunes.

Para los empleados que asistan a trabajar este día deberán ser remunerados con paga doble, pues la Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce este día como feriado oficial.

De acuerdo con el artículo 75 de la misma legislación, los empleadores y trabajadores deberán acordar quienes deban prestar sus servicios durante los días de descanso obligatorio. En tal caso, los trabajadores tienen derecho a que se les pague, “independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Es decir, un salario triple en ese día.