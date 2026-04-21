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Personajes cercanos a Morena predominan en las quintetas para las tres vacantes en el INE

Los diputados votarán este martes las consejerías del INE, pero en caso de que no se alcance la mayoría calificada se hará una insaculación el próximo martes 28 de abril.
mar 21 abril 2026 12:08 PM
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La noche del lunes, el comité entregó las quintetas entre las que se elegirá a los nuevos integrantes del INE. (Foto:Cuartoscuro)

Las quintetas que votará este martes la Cámara de Diputados para elegir las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) están conformadas, en su mayoría, por personas con cercanía a Morena.

La oposición acusó que en cada una de las tres quintetas hay personajes que se perfilan para ocupar las vacantes por su relación con el partido en el poder. Se trata de Martha Alejandra Tello Mendoza, Arturo Manuel Chávez López y Bernardo Valle Monroy.

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Tello Mendoza es jefa de Unidad de Investigación de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coautora del libro “entre la Constitución y campañas mediáticas”, en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) defendió su decisión de confirmar la sobrerrepresentación de Morena y aliados en 2024.

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Chávez López es director de Talleres Gráficos de México, una imprenta paraestatal que depende de la Secretaría de Gobernación y fue funcionario de casilla, no cuenta con experiencia electoral, pero es considerado cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Valle Monroy fue consejero electoral de la Ciudad de México y es actual asesor de la Secretaría de Gobernación en la Comisión presidencial para la reforma electoral que creó el "Plan B".

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¿Quiénes conforman las quintetas?

De las tres quintetas una fue solo de mujeres, una de hombres y una mixta. En caso de que se consiga la mayoría calificada para seleccionar a los tres nuevos integrantes del INE, se convocará el próximo 28 de abril para un proceso de insaculación o sorteo aleatorio.

La mayoría de las personas que integran las quintetas tiene experiencia en algún órgano electoral en el ámbito local.

En el caso de la quinteta de mujeres se encuentra Blanca Cruz García, consejera presidenta del Instituto Electoral de Puebla; Daniella Durán, quien fue consejera del Instituto electoral del Estado de México.

Además integran esa lista Miriam Hinojosa, quien fue consejera electoral de Nuevo León y rectora del Instituto de investigación, innovación y estudios de posgrado para la educación. Fue presidenta de la Asociación de Consejeros Electorales de los estados, mientras que Magdalena Vila Domínguez es presidenta del Instituto de Elecciones y Participación ciudadana de Chiapas. A las que se suma Tello Mendoza.

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De la quinteta de varones, además de Chávez López están Daniel Preciado, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, y cercano al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio.

También Juan Manuel Guerrero, quien fue titular de enlace del Servicio Profesional Nacional Electoral (SPEN) en el Instituto Electoral de Tamaulipas; Armando Hernández Cruz, exmagistrado presidente del Tribunal de la Ciudad de México, quien se anotó como acción afirmativa por discapacidad por autismo y es cercano al coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

Por último está Armando Xavier Maldonado, exmagistrado electoral en Tabasco y exsecretario ejecutivo del organismo electoral del estado.

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En la quinteta mixta, están, además de Bravo Monroy, Frida Gómez Puga, exconsejera del Instituto electoral del Estado de Tamaulipas.

Silvia Bustos, exconsejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

Además Armando Ambriz, actual presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y cercano a Ricardo Monreal, y Claudia Díaz Tablada, exmagistrada del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

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INE Va por México Reforma electoral

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