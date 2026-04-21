Personajes cercanos a Morena predominan en las quintetas para las tres vacantes en el INE

¿Quiénes conforman las quintetas?

De las tres quintetas una fue solo de mujeres, una de hombres y una mixta. En caso de que se consiga la mayoría calificada para seleccionar a los tres nuevos integrantes del INE, se convocará el próximo 28 de abril para un proceso de insaculación o sorteo aleatorio.

La mayoría de las personas que integran las quintetas tiene experiencia en algún órgano electoral en el ámbito local.

En el caso de la quinteta de mujeres se encuentra Blanca Cruz García, consejera presidenta del Instituto Electoral de Puebla; Daniella Durán, quien fue consejera del Instituto electoral del Estado de México.

Además integran esa lista Miriam Hinojosa, quien fue consejera electoral de Nuevo León y rectora del Instituto de investigación, innovación y estudios de posgrado para la educación. Fue presidenta de la Asociación de Consejeros Electorales de los estados, mientras que Magdalena Vila Domínguez es presidenta del Instituto de Elecciones y Participación ciudadana de Chiapas. A las que se suma Tello Mendoza.

De la quinteta de varones, además de Chávez López están Daniel Preciado, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, y cercano al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio.

También Juan Manuel Guerrero, quien fue titular de enlace del Servicio Profesional Nacional Electoral (SPEN) en el Instituto Electoral de Tamaulipas; Armando Hernández Cruz, exmagistrado presidente del Tribunal de la Ciudad de México, quien se anotó como acción afirmativa por discapacidad por autismo y es cercano al coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

Por último está Armando Xavier Maldonado, exmagistrado electoral en Tabasco y exsecretario ejecutivo del organismo electoral del estado.