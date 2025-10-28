Monitoreo 2025 confirma reaparición de vaquitas marinas y sus crías en el Alto Golfo

Entre ellas se identificó una hembra registrada por última vez en 2019, lo que sugiere que algunos individuos podrían haberse desplazado hacia zonas antiguas de alimentación fuera del área de monitoreo.

En conferencia de prensa, Gustavo Cárdenas Hinojosa, coordinador del grupo de investigación de mamíferos marinos de la Conanp, detalló además que entre mayo y septiembre se instalaron más de 1,200 detectores acústicos en casi 500 sitios del refugio de la vaquita.

En total se registraron 254 encuentros acústicos, con mayor actividad en la zona conocida como Florence 0, así como en el área de extensión y el límite occidental del refugio.

Por su parte, la investigadora Bárbara Taylor, representante de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), informó que durante el crucero realizado junto a la organización Sea Shepherd se observaron madres con crías en buen estado. Destacó el caso de Frida, una vaquita de 1.5 metros de longitud, vista junto a su cría de aproximadamente un año.

La especialista subrayó que, tras el análisis de los datos recabados entre 2023 y 2025, la población mínima estimada es de siete individuos.

“El número de vaquitas se ha mantenido aproximadamente igual. Este año estimamos al menos siete, y digo ‘al menos’ porque con el oleaje y el viento seguramente no detectamos a todos los animales presentes”, dijo.

Durante su presentación, Taylor resaltó el avistamiento de Frida, una hembra adulta conocida por su característica aleta dorsal doblada.

“Permítanme presentarles a Frida. Se llama así en honor a Frida Kahlo, porque aunque tiene una cicatriz, es muy importante para México”, comentó.

“Frida resulta ser una de las vaquitas más grandes jamás medidas, con 1.5 metros de longitud. Su cría tiene aproximadamente un año de edad, y podría estar embarazada nuevamente, lo cual es una excelente noticia”, detalló Taylor mientras proyectó imágenes captadas con dron por el investigador Fabián Rodríguez.

La doctora destacó además que las grabaciones aéreas muestran animales en buen estado físico, así como individuos jóvenes sobrevivientes del periodo más crítico para la especie, lo que indica que las medidas de protección en la zona “están funcionando”.

“Los observadores coincidieron en que todos los individuos vistos parecían saludables y seguimos observando evidencia de buena supervivencia de las crías dentro del área protegida”, señaló. “Este es, creo, el hallazgo más importante del monitoreo visual y acústico”.

En cuanto a la distribución, Taylor advirtió que aún se detectan vaquitas fuera de la zona protegida del Alto Golfo de California, por lo que consideró necesario ampliar el área de resguardo.

“Seguimos encontrando animales fuera del área protegida, incluso madres con crías. Lo mejor que se podría hacer por las vaquitas sería extender la zona de protección para incluir a estos individuos críticos", dijo.

La subsecretaria de Diversidad y Restauración Ambiental de la Semarnat, Marina Robles, reconoció el trabajo conjunto entre dependencias federales, organizaciones civiles y comunidades pesqueras de San Felipe, quienes colaboraron en la colocación y recuperación de los detectores acústicos.

Subrayó que los resultados del monitoreo permitirán reforzar las acciones de vigilancia y ajustar las estrategias de conservación, especialmente en las zonas donde se detectó mayor presencia de vaquitas.

El Bob Barker y el Seahorse son buques de apoyo en alta mar de 150 pies de largo y 36 pies de ancho, dispuestos por Sea Shepherd para realizar el tercer crucero de avistamiento de la vaquita marina en México. (Foto: Facebook/ SeaShepherdSSCS)

Robles recordó que el principal riesgo para la especie sigue siendo la pesca ilegal de totoaba, cuya vejiga natatoria se trafica hacia mercados asiáticos.

“Mientras persista el uso de redes agalleras, la población de vaquita seguirá en riesgo. Pero el hecho de que se sigan reproduciendo es la mejor señal de esperanza”, concluyó.