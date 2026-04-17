México tiene potencial para extraer gas no convencional en 11 estados

“Se identificaron reservas de aceite y gas contenidos en lutitas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas”, refiere.

Y se hicieron estimaciones sobre la cantidad del recurso que podría obtenerse: entre 150 y 459 billones de pies cúbicos, de acuerdo con cálculos de Pemex. Sin embargo, Energy Information Administration (EIA) del gobierno estadounidense calculó que en las cuencas de México existen un “recurso técnicamente recuperable de 545 billones de pies cúbicos de gas y 13 billones barriles de aceite contenido en lutitas”.

De los 11 estados, las regiones de Tampico-Misantla, Sabinas-Burro-Picachos y Veracruz concentran mayor potencial.

La región de Tampico-Misantla es considerada la primera en importancia desde el punto de vista del potencial de recursos asociados a los yacimientos no convencionales, mientras que la de Sabinas-Burro-Picachos es la segunda por su potencial.

Regiones con mayor potencial para la obtención de recursos no convencionales. (Foto: Captura de pantalla del análisis del Instituto Nacional de Ecología.)

A pesar del potencial, el fracturamiento hidráulico o fracking tiene efectos negativos, entre ellos: competencia por el agua, contaminación de los acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo y atmósfera, afectación a la infraestructura carretera y habitacional, así como pérdida de la biodiversidad.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscó prohibir el fracturamiento hidráulico. Antes de finalizar su sexenio envió una iniciativa para prohibir el fracking desde la Constitución, sin embargo, la iniciativa se quedó en la congeladora legislativa.

“No se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimiento petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico", decía la propuesta, la cual también planteaba sanciones a quienes incurrieran esa práctica.