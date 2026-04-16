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México

México pierde 1,314 millones de dólares por el mercado ilícito de cigarros

De acuerdo con estimaciones de KPMG, 1 de cada 4 cigarros que se consumen en México tienen un origen ilícito ligado al crimen organizado.
jue 16 abril 2026 12:13 PM
Destrucción cigarros
En 2025, se consumieron 9,190 millones de cigarros ilícitos en México, el 23.3% del consumo total. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

WASHINGTON, DC. La venta de productos ilícitos de tabaco tiene consecuencias sanitarias y económicas. No solo implica que los ciudadanos se expongan a consumir productos de los que desconocen su contenido con posibles repercusiones en su salud, también impacta en los ingresos del país.

México pierde alrededor de 1,314 millones de dólares (aproximadamente 22,706 millones de pesos) de recaudación por el mercado ilícito de cigarillos, estima el informe Illicit Cigarette Consumption in Latin America and Canada , de la consultora KPMG.

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“Dejar ese dinero en las manos equivocadas es absolutamente algo que no debemos hacer”, alertó Marco Hannappel, presidente de Philip Morris International para América Latina y Canadá, durante la presentación del estudio en Washington, D.C.

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El documento destaca que el 31.9 % de los cigarrillos consumidos en la región de América Latina y Canadá provienen del mercado ilícito: se estima que son 77,000 millones de cigarros en 11 países, lo que implica una pérdida estimada de 8,500 millones de dólares en ingresos fiscales durante ese año.

Solo en México, son 9,190 millones de cigarros de origen ilícito que se consumieron durante 2025, 23.3% del consumo total o bien 1 de cada 4. Lo que se dejó de recaudar por ello equivale a aproximadamente a cinco veces el programa Salud Casa por Casa, al que se le destinaron 4,000 mdp este año.

Para el presidente regional de Philip Morris, empresa que solicitó a KPMG el desarrollo del estudio, para inhibir la venta ilegal de estos productos es necesaria tanto la innovación como la coordinación institucional.

“Donde vemos que los niveles de lo ilícito disminuyen de manera efectiva, las autoridades están absolutamente coordinadas a través de una organización grupal o una gobernanza”, dijo.

A esto suma el desarrollo tecnológico, la recopilación de inteligencia y la acción basada en datos como medidas para ayudar a combatir este problema. Plantea, además, que una regulación equilibrada que permita la comercialización de nuevos productos libres de humo puede poner fin al tabaquismo, lo que reduciría indirectamente el comercio ilícito.

Son recursos que, de otro modo, podrían financiar bienes públicos tales como la salud, la educación, la infraestructura y la capacidad de aplicación de la ley. En cambio, son captados por un mercado ilícito.
Marco Hannappel, presidente de Philip Morris para América Latina y Canadá.

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Regulación, clave para enfrentar el delito

El mercado de productos ilícitos crece en contextos donde las medidas tienen un control desproporcional o dejan vacíos legales y además hay presión fiscal, pues lejos de desincentivar el consumo abre la puerta a que el crimen organizado aproveche la oportunidad para hacer negocio.

mercado ilícito de tabaco
Analistas explicaron los impactos del crecimiento del mercado ilícito de cigarrillos. (Foto: Ariadna Ortega/Expansión Política)

En una mesa de análisis sobre los resultados del estudio, Cecilia Farfán, jefa del Observatorio Norteamericano para la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional , explicó que el negocio de las organizaciones criminales es el dinero, no la sustancia, por lo que un día se puede hablar de una sustancia y al día siguiente de otra.

“Lo que la evidencia muestra claramente es que los mercados de drogas están funcionando bien y la expansión hacia otras actividades listadas muestra que, de nuevo, siempre que tienes espacio para llevar a cabo esas actividades va a haber un grupo que tome el control”, comentó.

Cada vez que hay un espacio para actividades prohibidas, va a haber grupos criminales que se aprovechen de eso.
Cecilia Farfán, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

Actualmente en México está prohibida la publicidad, la exhibición en puntos de venta y el consumo del cigarro en espacios públicos cerrados y muchos espacios al aire libre. Además este año se aumentó el impuesto a los tabacos de 160 a 200%.

La legislación establece que adulterar, falsificar o alterar los productos de tabaco; así como exportar o vender esos productos se castiga con de uno a nueve años de prisión y una multa equivalente a 100,000 veces el valor diario de UMA (11.7 millones de pesos).

Sin embargo, esto no detiene el negocio ilícito. Apenas la semana pasada la Marina informó sobre el decomiso de 1.8 millones de cigarros irregulares en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México , procedentes de China y Corea.

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El economista Gerardo Esquivel consideró que es mejor tener una regulación equilibrada de los productos para que quienes los consumen tengan acceso a ellos de manera segura y con opciones para todos los sectores.

“Los mercados ilegales a menudo llenan vacíos que quedan por una sobrerregulación o una oferta insuficiente de bienes legales”, aseguró.

Tags

industria tabaquera, cigarros Impuestos Crimen organizado

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