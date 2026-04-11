Marina decomisa 1.8 millones de cigarros irregulares en el Aeropuerto de la Ciudad de México

Se precisó que, una vez que concluyan las etapas legales y sean confirmadas las irregularidades, ambos cargamentos serán destruidos conforme a derecho para evitar su comercialización en el mercado negro.

Según se informó, el hallazgo fue resultado de los protocolos de inspección y análisis de riesgo aplicados a las mercancías de importación.

Durante la inspección se notaron inconsistencias significativas en la documentación aduanera, lo que probablemente era un intento de evadir la normativa fiscal vigente, particularmente el pago de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Ese tipo de revisiones se realizan en el marco del esquema de Seguridad Aeroportuaria Integral, donde la Secretaría de Marina actúa de manera coordinada con autoridades civiles para detectar, contener y neutralizar flujos ilícitos de mercancías, para fortalecer la legalidad del comercio exterior y proteger la economía nacional.

La Marina indicó este sábado 11 de abril de 2026 que estos cargamentos ingresaron a territorio nacional mediante rutas aéreas internacionales, empleando guías específicas de carga asociadas a operaciones comerciales irregulares.