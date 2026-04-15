Ellas y ellos conforman el comité de expertos para definir el futuro del fracking en México

El comité busca aportar rigor científico a la evaluación de yacimientos no convencionales, con énfasis en el manejo responsable del agua, desde su extracción hasta su tratamiento y reúso en circuitos cerrados, apuntó Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

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¿Quiénes integran el comité científico?

1. Carlos Herralde Monreal

Experto en temas energéticos y yacimientos no convencionales. Mexicano que trabaja en Canadá; participa como asesor internacional del comité.

2. Manuel Martínez Morales

Ingeniero geólogo (IPN), con maestría en aguas subterráneas ( Universidad de Arizona ) y doctorado en hidráulica (UNAM). Especialista en exploración y explotación de acuíferos.

3. Jesús Humberto Romo Toledano

Ingeniero químico industrial con posgrado en ingeniería ambiental y doctorado en tecnología avanzada por el IPN. Especialista en tratamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos.

4. Samuel Alejandro Lozano Morales

Ingeniero químico con maestría y doctorado en tecnología avanzada. Su trabajo se enfoca en nanotecnología, síntesis y aplicación de nanomateriales.

Su línea de investigación es la Aplicación de Nanocompuestos para Regeneración de Agua y Suelos y su experiencia se centra en la “síntesis, caracterización y aplicación de nanomateriales enfocados a tratamiento de agua y suelos, así como en el área de aplicación de tecnologías innovadoras mediante el desarrollo de prototipos”.

Ha estado a cargo de proyectos como "Agua segura para la Laguna" y Saneamiento de aguas residuales usadas en el sector agrícola para la producción de alimentos de consumo humano, como modelo potencial de atención a la problemática de salud pública del río Atoyac en la frontera Tlaxcala-Puebla.