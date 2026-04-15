Ellas y ellos conforman el comité de expertos para definir el futuro del fracking en México

9. Helena Centeno García
Investigadora del Instituto de Geología de la UNAM. Especialista en tectónica, sedimentación y evolución geológica del occidente de México.
Ha realizado investigación sobre la relación entre la tectónica y la sedimentación para contribuir al entendimiento de la evolución geológica del occidente de México y su papel en las reconstrucciones paleogeográficas globales.
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Ingeniería en México y de la Academia Panamericana de Ingeniería.
10. José Adalberto Morquecho Robles
Ingeniero petrolero con especialidad en geomecánica, enfocado en comportamiento de rocas y estabilidad en yacimientos.
11. Luis Fernando Camacho Ortegón
Doctor en geociencias ( Universidad Autónoma de Coahuila ). Especialista en geología, mineralogía y caracterización de depósitos minerales.
12. Patricia Guadalupe Herrera Ascencio
Directora general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) desde enero de 2025.
Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios México-Estados Unidos, especialista en el posgrado Estructura Jurídica-Económica de las Inversiones Extranjeras, reconocida por la UNAM con la medalla Gabino Barreda.
En el Instituto Mora concluyó el diplomado Cooperación internacional al desarrollo y sus instrumentos de gestión y es Fellow del programa Leadership for Environment and Development (LEAD) Cohorte 5.
Ciencia para equilibrar energía y medio ambiente
El gobierno subrayó que este comité no es solo un grupo técnico, sino una red ampliada de investigadores de estados clave como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Coahuila, regiones con potencial energético.
El eje central será el agua: su uso eficiente, tratamiento y reúso, con el objetivo de evitar impactos en cuencas y garantizar el abasto humano, especialmente en zonas áridas.
Con esta iniciativa, la administración federal busca sustentar sus decisiones energéticas en evidencia científica, priorizando el bienestar social y la protección de los ecosistemas.