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México

Ellas y ellos conforman el comité de expertos para definir el futuro del fracking en México

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), presentó al grupo de científicos que analizará los costos y beneficios del fracking.
mié 15 abril 2026 10:36 AM
comité expertos fracking
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles al grupo de científicos e investigadores de diversas instituciones educativas (destacan UNAM, UAM e IPN) que revisará la viabilidad para la extracción de hidrocarburos mediante el proceso de fracking.  (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

En el marco de la estrategia gubernamental para alcanzar la soberanía energética sin comprometer la seguridad hídrica ni la salud de los ecosistemas, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) dio a conocer los nombres de quienes conforman el comité técnico-científico que analizará el futuro del fracking en México .

Los integrantes del comité se dieron a conocer este miércoles, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que detalló que el comité está integrado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitiana (UAM).

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El comité busca aportar rigor científico a la evaluación de yacimientos no convencionales, con énfasis en el manejo responsable del agua, desde su extracción hasta su tratamiento y reúso en circuitos cerrados, apuntó Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

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¿Quiénes integran el comité científico?

1. Carlos Herralde Monreal

Experto en temas energéticos y yacimientos no convencionales. Mexicano que trabaja en Canadá; participa como asesor internacional del comité.

2. Manuel Martínez Morales

Ingeniero geólogo (IPN), con maestría en aguas subterráneas ( Universidad de Arizona ) y doctorado en hidráulica (UNAM). Especialista en exploración y explotación de acuíferos.

3. Jesús Humberto Romo Toledano

Ingeniero químico industrial con posgrado en ingeniería ambiental y doctorado en tecnología avanzada por el IPN. Especialista en tratamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos.

4. Samuel Alejandro Lozano Morales

Ingeniero químico con maestría y doctorado en tecnología avanzada. Su trabajo se enfoca en nanotecnología, síntesis y aplicación de nanomateriales.

Su línea de investigación es la Aplicación de Nanocompuestos para Regeneración de Agua y Suelos y su experiencia se centra en la “síntesis, caracterización y aplicación de nanomateriales enfocados a tratamiento de agua y suelos, así como en el área de aplicación de tecnologías innovadoras mediante el desarrollo de prototipos”.

Ha estado a cargo de proyectos como "Agua segura para la Laguna" y Saneamiento de aguas residuales usadas en el sector agrícola para la producción de alimentos de consumo humano, como modelo potencial de atención a la problemática de salud pública del río Atoyac en la frontera Tlaxcala-Puebla.

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5. Blanca Jiménez Cisneros

Ingeniera ambiental, exdirectora de la Conagua y actual embajadora de México en Francia. Referente internacional en gestión del agua, saneamiento y políticas hídricas.

Referente internacional en gestión del agua, saneamiento y políticas hídricas. Como parte de sus aportaciones logró establecer normas y criterios socialmente aceptables y económicamente realistas para el tratamiento y reúso del agua residual en la agricultura.

Colaboró con diversos organismos internacionales como Unesco , Organización Mundial de la Salud (OMS). Banco Mundial, Fundación Bill y Melinda Gates, y la FAO.

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6. Carlos Aguilar Madera

Director de la Facultad de Ciencias de la Tierra ( UANL ). Especialista en recuperación mejorada de hidrocarburos, sistemas multifásicos y lutitas.

Especialista en recuperación mejorada de hidrocarburos, sistemas multifásicos y lutitas (shale). Sus líneas de investigación son recuperación mejorada de hidrocarburos y simulación numérica de yacimientos petroleros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

7. Eric Emanuel Luna

Físico e ingeniero del Instituto Mexicano del Petróleo. Experto en recuperación mejorada de hidrocarburos, inyección de gases (CO₂, N₂) y modelación de medios porosos.

Es investigador del IMP desde 1999, en el cual ha coordinado programas estratégicos de Matemáticas y Computación, así como de Aseguramiento de la Producción de Hidrocarburos. Fue Gerente de Ingeniería de Yacimientos y gerente de Investigación en Explotación y después nombrado como director de Investigación.

A nivel internacional ganó el primer lugar del concurso Laurie Dake Challenge de la European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE). Es miembro activo de la Society of Petroleum Engineers (SPE), la EAGE y la International Society for Porous Media (InterPore).

8. Rosa María Hernández Meden

Académica del IPN (ESIA Ticomán). Especialista en diseño de fluidos de perforación, cementación y fracturamiento hidráulico.

Tiene una maestría en Ingeniería Química por la UNAM. Es jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA-Ticomán).

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9. Helena Centeno García

Investigadora del Instituto de Geología de la UNAM. Especialista en tectónica, sedimentación y evolución geológica del occidente de México.

Ha realizado investigación sobre la relación entre la tectónica y la sedimentación para contribuir al entendimiento de la evolución geológica del occidente de México y su papel en las reconstrucciones paleogeográficas globales.

Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Ingeniería en México y de la Academia Panamericana de Ingeniería.

10. José Adalberto Morquecho Robles

Ingeniero petrolero con especialidad en geomecánica, enfocado en comportamiento de rocas y estabilidad en yacimientos.

11. Luis Fernando Camacho Ortegón

Doctor en geociencias ( Universidad Autónoma de Coahuila ). Especialista en geología, mineralogía y caracterización de depósitos minerales.

12. Patricia Guadalupe Herrera Ascencio

Directora general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) desde enero de 2025.

Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios México-Estados Unidos, especialista en el posgrado Estructura Jurídica-Económica de las Inversiones Extranjeras, reconocida por la UNAM con la medalla Gabino Barreda.

En el Instituto Mora concluyó el diplomado Cooperación internacional al desarrollo y sus instrumentos de gestión y es Fellow del programa Leadership for Environment and Development (LEAD) Cohorte 5.

Ciencia para equilibrar energía y medio ambiente

El gobierno subrayó que este comité no es solo un grupo técnico, sino una red ampliada de investigadores de estados clave como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Coahuila, regiones con potencial energético.

El eje central será el agua: su uso eficiente, tratamiento y reúso, con el objetivo de evitar impactos en cuencas y garantizar el abasto humano, especialmente en zonas áridas.

Con esta iniciativa, la administración federal busca sustentar sus decisiones energéticas en evidencia científica, priorizando el bienestar social y la protección de los ecosistemas.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera gas natural

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