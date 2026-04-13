Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, es procesado por peculado

Durante la audiencia inicial, la autoridad presentó las pruebas que respaldan la acusación. Con base en la información, el juez aprobó que el caso siga su curso.

El delito que se le imputa conlleva penas de hasta 14 años de prisión, además de la prohibición de ocupar cargos en el servicio público. También se dictó que Bermúdez Requena permanezca en prisión preventiva como medida cautelar y se estableció un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación, la cual deberá concluir el 12 de agosto.

A inicios de abril, Bermúdez Requena también fue procesado por su presunta participación en el delito de desaparición forzada .

Por este caso, un juez de control determinó que Bermúdez permaneciera en prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para la continuación de la investigación.