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México

Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, es procesado por peculado

La Fiscalía de Tabasco ratificó la prisión preventiva en contra del exsecretario de Seguridad y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual vence el 12 de agosto.
lun 13 abril 2026 03:39 PM
hernan bermúdez
En septiembre de 2025, el gobierno de Paraguay, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), realizó la expulsión del exsecretario de seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, “Comandante H”. (Secretarías de Estado)

Hernán Bermúdez Requena, execretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, fue vinculado a proceso tras la decisión de un juez de control, quien encontró pruebas suficientes para investigarlo por presunto peculado.

La Fiscalía estatal detalló en un comunicado que la detención del exfuncionario ocurrió el 7 de abril, en cumplimiento de una orden judicial relacionada con el daño al erario público.

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Durante la audiencia inicial, la autoridad presentó las pruebas que respaldan la acusación. Con base en la información, el juez aprobó que el caso siga su curso.

El delito que se le imputa conlleva penas de hasta 14 años de prisión, además de la prohibición de ocupar cargos en el servicio público. También se dictó que Bermúdez Requena permanezca en prisión preventiva como medida cautelar y se estableció un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación, la cual deberá concluir el 12 de agosto.

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A inicios de abril, Bermúdez Requena también fue procesado por su presunta participación en el delito de desaparición forzada .

Por este caso, un juez de control determinó que Bermúdez permaneciera en prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para la continuación de la investigación.

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En marzo pasado, el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, explicó que hasta el momento no hay solicitud oficial de extradición en contra de Bermúdez Requena. Además, aclaró que la dependencia colabora con la Fiscalía General de la República (FGR), pero no hay petición para que sea trasladado a esa entidad.

Raquena se encargó de tareas de seguridad a nivel estatal, pero fue encumbrado como secretario hasta el gobierno del morenista Adán Augusto López, quien más tarde formó parte del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

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A Raquena se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y de la que fuera su célula criminal ''La Barredora'', antes de que ambos grupos entraran en una violenta disputa.

Se le achaca también el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a que algunas ciudades del estado se colocaran en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.

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