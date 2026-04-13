Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, es procesado por peculado

En marzo pasado, el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, explicó que hasta el momento no hay solicitud oficial de extradición en contra de Bermúdez Requena. Además, aclaró que la dependencia colabora con la Fiscalía General de la República (FGR), pero no hay petición para que sea trasladado a esa entidad.
Raquena se encargó de tareas de seguridad a nivel estatal, pero fue encumbrado como secretario hasta el gobierno del morenista Adán Augusto López, quien más tarde formó parte del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
A Raquena se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y de la que fuera su célula criminal ''La Barredora'', antes de que ambos grupos entraran en una violenta disputa.
Se le achaca también el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a que algunas ciudades del estado se colocaran en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.