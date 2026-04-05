Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, es procesado por desaparición forzada

El exfuncionario, actualmente recluido en el penal de máxima seguridad El Altiplano, participó en la audiencia de forma remota, mediante videoconferencia.

La diligencia tuvo lugar tras la solicitud de su defensa de duplicar el plazo constitucional, presentada en la audiencia del 31 de marzo, lo que permitió ampliar el tiempo para la aportación de más pruebas.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) presentó los cargos relacionados con desaparición forzada, a los que se suman otros delitos como secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.

En marzo pasado, el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, explicó que hasta el momento no hay solicitud oficial de extradición en contra de Bermúdez Requena. Además, aclaró que la dependencia colabora con la Fiscalía General de la República (FGR), pero no hay petición para que sea trasladado a esa entidad.