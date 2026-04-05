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México

Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, es procesado por desaparición forzada

El exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrenta cargos por desaparición forzada y otros delitos. Seguirá en prisión preventiva mientras se amplía la investigación.
dom 05 abril 2026 11:13 AM
hernan-bermudez
En septiembre de 2025, el gobierno de Paraguay, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), realizó la expulsión del exsecretario de seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, “Comandante H”. (Secretarías de Estado)

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

La decisión fue tomada por un juez de Control, quien también determinó que Bermúdez permanezca en prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para la continuación de la investigación.

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El exfuncionario, actualmente recluido en el penal de máxima seguridad El Altiplano, participó en la audiencia de forma remota, mediante videoconferencia.

La diligencia tuvo lugar tras la solicitud de su defensa de duplicar el plazo constitucional, presentada en la audiencia del 31 de marzo, lo que permitió ampliar el tiempo para la aportación de más pruebas.

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La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) presentó los cargos relacionados con desaparición forzada, a los que se suman otros delitos como secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa.

En marzo pasado, el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, explicó que hasta el momento no hay solicitud oficial de extradición en contra de Bermúdez Requena. Además, aclaró que la dependencia colabora con la Fiscalía General de la República (FGR), pero no hay petición para que sea trasladado a esa entidad.

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Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo delictivo de La Barredora, buscó un amparo en contra de su eventual extradición a Estados Unidos , sin embargo, le fue negado.

Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, desechó la demanda de garantías que quería Bermúdez Requena.

Raquena se encargó de tareas de seguridad a nivel estatal, pero fue encumbrado como secretario hasta el gobierno del morenista Adán Augusto López, quien más tarde formó parte del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

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A Raquena se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y de la que fuera su célula criminal ''La Barredora'', antes de que ambos grupos entraran en una violenta disputa.

Se le achaca también el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a que algunas ciudades del estado se colocaran en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.

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Tabasco Seguridad Narcotráfico

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