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México

Autos blindados, drones y escoltas: inseguridad impulsa industria del blindaje rumbo al Mundial

Representantes de la industria del blindaje estiman un incremento del 30% en la adquisición de equipo y vehículos con protección ante el contexto de inseguridad y violencia en el marco del Mundial.
lun 13 abril 2026 04:30 AM
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La renta de autos blindados es uno de los servicios que más demanda está teniendo rumbo al Mundial de Futbol 2026. (Foto: GettyImages / Cuartoscuro.)

La llegada de personalidades asociadas al futbol internacional -jugadores, directivos, entrenadores y figuras mediáticas-, en junio próximo, con motivo del Mundial de Futbol 2026 está impulsando la industria del blindaje, en un contexto de violencia e inseguridad que atraviesa el país.

Vehículos capaces de contener balas de armas cortas, fusiles y subametralladoras; neumáticos que aún baleados pueden circular a 80 kilómetros por hora; mantas balísticas; trajes antibombas y autos anfibios son parte de la oferta de un mercado que el año pasado creció 30% y que, para este año, podría incrementarse en una cifra similar, estima Leopoldo Cerdeira, presidente de la Comisión de Blindaje Táctico del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB).

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La violencia en el país no solo se refleja en los más de 19,983 asesinatos con los que cerró el país 2025, también en las medidas que personas y empresas están tomando de cara al evento internacional, particularmente en las sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las necesidades no solo se limitan a las fechas de los partidos, sino que se extienden a las semanas previas, con la llegada anticipada de las selecciones para actividades de entrenamiento. La búsqueda de protección incluye traslados, en hoteles y actividades paralelas al torneo.

“La renta de los vehículos es lo más solicitado. Pero también hemos tenido demanda de chalecos antibalas principalmente para los escoltas”, detalla Gabriel Hernández, director de Armoring Group, una empresa de blindaje con presencia en México y España.

En México se espera el arribo de las selecciones de Sudáfrica -que estará en el partido inaugural-, así como las de Uruguay, España, Corea del Sur, Colombia y Uzbekistán, lo que también requiere de un despliegue de medidas de protección y resguardo de instalaciones deportivas.

“La demanda de drones y sistemas anti drones ha tenido un crecimiento. Está enfocado principalmente al resguardo de instalaciones estratégicas como los lugares de entrenamiento, las sedes de los encuentros”, explica Hernández.

La adquisición de este tipo de tecnología, detalla, ha aumentado en los últimos años, en el sector privado y en el sector público. Su uso está orientado especialmente a vigilancia, monitoreo y protección de infraestructura crítica. En el caso de los sistemas antidrones el objetivo es la neutralización de dispositivos no autorizados.

"Los números no son públicos por ser un tema de seguridad nacional", explicó Hernández.

En cuanto a vehículos utilizados para los traslados, Cerdeira, integrante del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, informa que en 2025 este sector cerró con 3,888 unidades vehiculares blindadas.

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En Ciudad de México se rentan mayoritariamente autos con blindaje tipo 3. (Foto: CNB.)

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Riesgos diferenciados por sede

En las tres entidades que serán sede de alguno de los 13 partidos que se realizarán en México se registraron 2,437 homicidios dolosos, el 12% de los 19,983 casos ocurridos en 2025.

Los niveles de inseguridad también se palpan en el sentir de la ciudadanía. Una encuesta de Ipsos -empresa especializada en la investigación de mercados- publicada en marzo mostró que 43% de las personas se siente "poco o nada" confiado en que habrá buen nivel de seguridad. Más de la mitad está preocupado por el narcotráfico y 7 de cada 10 expresó temor a la delincuencia.

En este entorno de riesgo, el blindaje adquiere relevancia. El nivel de protección va del II al VI, según la capacidad de contención que requiera la persona. En México la demanda varía según la región del país, en el caso de las sedes mundialistas, la capital requiere de un menor equipamiento, mientras que hacia el norte se incrementa.

“En Ciudad de México, el 90% de la flotilla con la que contamos es Nivel III. En Guadalajara y en Monterrey es Nivel V, quiere decir que son para armas largas, allá no tenemos ningún vehículo nivel III. Todos son Nivel V porque el riesgo es muy diferente.

“El riesgo en la ciudad de México es de armas cortas y el riesgo de Guadalajara, Monterrey es de armas largas”, explica Cerdeira.

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Las diferencias también tienen que ver con la afluencia de personas y las dinámicas cotidianas, incluso con el tránsito de automóviles.

"Por la cantidad de vehículos, de personas y la dificultad de desplazamiento hacen muy difícil un atentado con arma larga. Tienes que tener mayor distancia para disparar, por eso muchos atentados en la Ciudad de México llegan a ser en motocicleta y eso difícilmente permitiría disparar con un rifle de asalto que es muy pesado", explica Gabriel Hernández, director de Armoring Group.

En lo que se refiere a los costos estos también varían de acuerdo al uso. El arrendamiento diario de una unidad tiene un costo de 11,500 pesos, en un Nivel II, en la Ciudad de México. Mientras que el equipamiento completo de un automóvil en ese mismo nivel puede iniciar en los 20,000 dólares, unos 346,000 pesos.

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Las variaciones del blindaje son en relación con la resistencia a ataques y su selección es de acuerdo al riesgo.

Blindaje y personal especializado en protección

La antesala del Mundial para quienes se dedican a esta industria es el Gran Premio de Fórmula 1. Pilotos, empresarios, y asistentes contratan este tipo de servicios para asegurar su traslado seguro al autódromo, lo que no solo implica vehículos, sino también personal especializado, como choferes y escoltas.

Ese evento que se realiza en la Ciudad de México cada año moviliza alrededor de 80,000 personas. Pero ahora, el reto del Mundial se ve mayúsculo: se espera la llegada de 5 millones de turistas al país.

Para atender la demanda de protección en la industria también ha reforzado la capacitación de personal de seguridad y han invertido en equipamiento capaz de hacer frente a escenarios de riesgo, como ataques armados por parte del crimen en el que utilizan armamento de alto poder.

“(Se analiza) lo que el crimen organizado está haciendo. Y eso nos ayuda a que también los vehículos blindados que fabricamos cuenten con mejor equipamiento, con mejores materiales y que estén así preparados para este nuevo tipo de armamento”, comenta.

Tratamos de estar por lo menos a la vanguardia frente al armamento que ellos tienen”.
Leopoldo Cerdeira, presidente de la Comisión de Blindaje Táctico del CNB

La salvaguarda de una persona también puede hacerse en niveles que van desde el blindaje corporal y táctico.

Cámaras y protocolos antisecuestro de diplomáticos

En cada sede las autoridades también están tomando medidas para garantizar la seguridad de los asistentes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que albergará el partido inaugural y que ha sido tres veces sede de un Mundial de Futbol, el gobierno instaló 30,000 cámaras adicionales a las 120,000 que ya se tienen.

En Guadalajara se desplegaron casi 20,000 elementos de seguridad y se tienen proyectados anillos de seguridad en hoteles, el aeropuerto, sedes de entrenamiento. En Monterrey, el gobierno estatal y la iniciativa privada han invertido 32,000 millones de pesos en policías, patrullas y en equipo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que está garantizada la seguridad para los visitantes. Sin embargo, hechos como el del pasado 22 de febrero con la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes generaron alertas internacionales sobre la situación de la violencia y la inseguridad.

Ese día, las embajadas de distintos países emitieron alertas y recomendaciones a su ciudadanía sobre la situación de inseguridad. De acuerdo con el CEO de Armoring Group hay casos en los que gobiernos y empresas solicitan blindaje para funcionarios y trabajadores.

“A veces ni siquiera es cuestión de percepción personal, si no si no es cuestión de que las propias empresas o sus propios gobiernos son los que hacen esta indicación de que se blinden, de que anden en vehículos blindados”, comparte Hernández.

Más que los jugadores y sus equipos, la llegada masiva de visitantes de distintas nacionalidades representa también un desafío operativo, por lo que las instituciones involucradas en la seguridad del mundial también alistan estrategias y equipamiento.

De acuerdo con Hernández, parte del equipo que se está adquiriendo para el blindaje del torneo incluye equipos antimotines, trajes antibombas y sistemas antidrones, para detectar y neutralizar estos dispositivos cuando no estén autorizados.

Apenas el 20 de marzo, como parte del Plan Kukulkan, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y otras dependencias llevaron a cabo una jornada de preparación para la aplicación de Ollamani , una operación especial para el Mundial, en el Campo Militar 37-A. Como parte del protocolo se incluyó:

• Establecimiento del Centro de Mando y Control (C2)

• Evacuación aeromédica

• Localización de artefactos explosivos improvisados (A.E.I.) y protección antidrones

• Simulación de sabotaje en sistemas de transporte público

• Atención a incidentes con materiales peligrosos en inmediaciones de estadios

• Intentos de robo a delegaciones deportivas

• Intento de secuestro de personal diplomático con reconocimiento aéreo

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Inseguridad autos blindados

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