Autos blindados, drones y escoltas: inseguridad impulsa industria del blindaje rumbo al Mundial

La violencia en el país no solo se refleja en los más de 19,983 asesinatos con los que cerró el país 2025, también en las medidas que personas y empresas están tomando de cara al evento internacional, particularmente en las sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Las necesidades no solo se limitan a las fechas de los partidos, sino que se extienden a las semanas previas, con la llegada anticipada de las selecciones para actividades de entrenamiento. La búsqueda de protección incluye traslados, en hoteles y actividades paralelas al torneo.

“La renta de los vehículos es lo más solicitado. Pero también hemos tenido demanda de chalecos antibalas principalmente para los escoltas”, detalla Gabriel Hernández, director de Armoring Group, una empresa de blindaje con presencia en México y España.

En México se espera el arribo de las selecciones de Sudáfrica -que estará en el partido inaugural-, así como las de Uruguay, España, Corea del Sur, Colombia y Uzbekistán, lo que también requiere de un despliegue de medidas de protección y resguardo de instalaciones deportivas.

“La demanda de drones y sistemas anti drones ha tenido un crecimiento. Está enfocado principalmente al resguardo de instalaciones estratégicas como los lugares de entrenamiento, las sedes de los encuentros”, explica Hernández.

La adquisición de este tipo de tecnología, detalla, ha aumentado en los últimos años, en el sector privado y en el sector público. Su uso está orientado especialmente a vigilancia, monitoreo y protección de infraestructura crítica. En el caso de los sistemas antidrones el objetivo es la neutralización de dispositivos no autorizados.

"Los números no son públicos por ser un tema de seguridad nacional", explicó Hernández.

En cuanto a vehículos utilizados para los traslados, Cerdeira, integrante del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, informa que en 2025 este sector cerró con 3,888 unidades vehiculares blindadas.