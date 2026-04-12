Estado necesita de la iniciativa privada, dice Sheinbaum en inauguración de Polo de Desarrollo

“El Estado no puede hacerlo todo, requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada y por eso lo que buscamos es un modelo integral, en donde el pueblo de México viva mejor y al mismo tiempo haya más inversiones para generar mejores empleos con mejores salarios”, comentó.

Afirmó que el objetivo es garantizar un estado de bienestar para las y los mexicanos y al mismo tiempo generar las condiciones de inversión sustentable que permitan a México seguir creciendo, declaró la mandataria.

La mandataria federal encabezó este domingo la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tlaxcala, un proyecto que abarca 60 hectáreas, de las cuales 53 fueron adquiridas por empresas privadas, con una inversión de 540 millones de dólares.

La presidenta explicó que la Secretaría de Economía ofrece diversos incentivos económicos a las empresas que invierten en estos proyectos, para agilizar el proceso y hacer más atractiva la inversión.

“Tiene toda la urbanización que se requiere y al invertir en el Polo de Desarrollo, la Secretaría de Economía les da incentivos económicos para que puedan ser más rápido las inversiones, que en los primeros años no paguen algunos de los impuestos, hasta que no tengan una producción”, explicó.