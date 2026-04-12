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México

Estado necesita de la iniciativa privada, dice Sheinbaum en inauguración de Polo de Desarrollo

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, a cambio, el sector privado recibe incentivos, como la condonación de impuestos, que facilitan las inversiones y el crecimiento económico en el país.
dom 12 abril 2026 03:20 PM
claudia sheinbaum
La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que el objetivo es garantizar un estado de bienestar para las y los mexicanos y al mismo tiempo generar las condiciones de inversión sustentable que permitan a México seguir creciendo. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Durante la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar , la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Estado no puede garantizar por sí solo el bienestar de la población y que es necesario contar con el apoyo de la iniciativa privada para lograrlo.

Durante su visita a Tlaxcala, explicó que, a cambio, el sector privado recibe incentivos, como la condonación de impuestos, que facilitan las inversiones y el crecimiento económico en el país.

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“El Estado no puede hacerlo todo, requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada y por eso lo que buscamos es un modelo integral, en donde el pueblo de México viva mejor y al mismo tiempo haya más inversiones para generar mejores empleos con mejores salarios”, comentó.

Afirmó que el objetivo es garantizar un estado de bienestar para las y los mexicanos y al mismo tiempo generar las condiciones de inversión sustentable que permitan a México seguir creciendo, declaró la mandataria.

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La mandataria federal encabezó este domingo la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tlaxcala, un proyecto que abarca 60 hectáreas, de las cuales 53 fueron adquiridas por empresas privadas, con una inversión de 540 millones de dólares.

La presidenta explicó que la Secretaría de Economía ofrece diversos incentivos económicos a las empresas que invierten en estos proyectos, para agilizar el proceso y hacer más atractiva la inversión.

“Tiene toda la urbanización que se requiere y al invertir en el Polo de Desarrollo, la Secretaría de Economía les da incentivos económicos para que puedan ser más rápido las inversiones, que en los primeros años no paguen algunos de los impuestos, hasta que no tengan una producción”, explicó.

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El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resaltó el impacto positivo de este tipo de proyectos, y destacó que, en este caso, se espera la creación de alrededor de 5,000 empleos directos, sin contar los trabajos indirectos que generará el desarrollo.

En el evento también estuvieron presentes la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, funcionarios locales, así como trabajadores de la Confederación de Trabajadores de México y del Sindicato Libertad.

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Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar son una iniciativa del Gobierno de México destinada a crear entornos productivos que favorezcan la inversión, promuevan el crecimiento industrial y aumenten la participación de contenido nacional en diversas industrias.

Busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades al integrar servicios sociales esenciales, como vivienda, salud y educación, dentro de los mismos espacios de desarrollo económico.

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