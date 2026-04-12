Lo que se sabe sobre la liberación del luchador Alberto del Río, acusado de violencia familiar

No obstante, el deportista debe cumplir con una serie de reglas de conducta, como asistir a terapias de rehabilitación para agresores, no tener contacto con la víctima y pagar la reparación del daño. En caso de no cumplirlas, la suspensión se revoca y se ejecuta la prisión.

Alberto del Río reconoció su responsabilidad en el delito, mostró arrepentimiento y pagó un millón de pesos como parte de un acuerdo legal, debido a que su pareja le otorgó el perdón. Ahora, el deportista enfrentará su juicio en libertad.

Este caso se dio a conocer la semana pasada, luego de que el 6 de abril la Guardia Civil de San Luis Potosí acudió al fraccionamiento Lomas del Tecnológico luego de que una mujer llamara al 911 para pedir auxilio tras ser agredida por su pareja.

Los uniformados llegaron al lugar y encontraron a la mujer con lesiones en el rostro y los brazos, así como indicios de violencia, por lo que detuvieron al presunto agresor. Ante ello, le dictaron prisión preventiva oficiosa y quedó recluido en el Penal de la Pila.