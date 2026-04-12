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México

Lo que se sabe sobre la liberación del luchador Alberto del Río, acusado de violencia familiar

El pasado 6 de abril detuvieron al luchador en San Luis Potosí, luego de que su esposa pidó auxilio tras ser agredida física y verbalmente.
dom 12 abril 2026 03:21 PM
Alberto del Río
El luchador fue detenido en San Luis Potosí luego de ser acusado de agredir a su esposa. (Foto: Especial )

El luchador Alberto del Río, “El Patrón”, recuperó su libertad este fin de semana tras ser detenido por presuntamente agredir física y verbalmente a su pareja .

Un juez de control vinculó a proceso al luchador profesional por el delito de violencia familiar, pero fue liberado, ya que también le concedió la suspensión condicional de la pena, un beneficio que le permite tener su libertad.

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No obstante, el deportista debe cumplir con una serie de reglas de conducta, como asistir a terapias de rehabilitación para agresores, no tener contacto con la víctima y pagar la reparación del daño. En caso de no cumplirlas, la suspensión se revoca y se ejecuta la prisión.

Alberto del Río reconoció su responsabilidad en el delito, mostró arrepentimiento y pagó un millón de pesos como parte de un acuerdo legal, debido a que su pareja le otorgó el perdón. Ahora, el deportista enfrentará su juicio en libertad.

Alberto del Río
Estados

El luchador Alberto del Río es detenido por violencia familiar en San Luis Potosí

Este caso se dio a conocer la semana pasada, luego de que el 6 de abril la Guardia Civil de San Luis Potosí acudió al fraccionamiento Lomas del Tecnológico luego de que una mujer llamara al 911 para pedir auxilio tras ser agredida por su pareja.

Los uniformados llegaron al lugar y encontraron a la mujer con lesiones en el rostro y los brazos, así como indicios de violencia, por lo que detuvieron al presunto agresor. Ante ello, le dictaron prisión preventiva oficiosa y quedó recluido en el Penal de la Pila.

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Alberto del Río es una figura reconocida en la lucha libre profesional y fue el primer mexicano en ganar un campeonato mundial en la WWE. Su vida estuvo alrededor de este deporte, ya que es hijo del luchador mexicano Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer detalles del acuerdo legal alcanzado con el deportista.

Mientras tanto, la empresa The Crash Lucha Libre emitió un comunicado el 8 de abril para informar que suspendió a Alberto del Río de los shows en los que se tenía prevista su participación.

“Suspenderemos de nuestra programación a Alberto del Río ‘El Patrón’ tras los hechos sucedidos recientemente”, señaló la empresa.

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Violencia Violencia de género

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