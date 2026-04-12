El anhelo por adelgazar impulsa el mercado negro de Ozempic

Pero cada vez más personas sanas los buscan para adelgazar sin vigilancia médica y esto abrió la puerta a un mercado negro.

Estos fármacos han sido promovidos por actrices e influencers, lo que ha elevado su popularidad. Las búsquedas en internet se extienden a todo el país, pero principalmente en estados como Ciudad de México, Nayarit, Querétaro, Sonora y Sinaloa. Esta popularidad ha alcanzado un interés tal que se ofertan versiones falsificadas que representan un peligro para la salud.

La venta ilegal ocurre sobre todo en Internet, redes sociales y otras plataformas web, según detectaron las autoridades sanitarias y los propios laboratorios que fabrican los originales.

Especialistas en salud consultados identifican dos factores para la creciente falsificación de Ozempic en México y otros países.

El primero es la alta demanda del producto para perder peso; también el precio del original, de unos 4,000 pesos en promedio. Así que quienes lo buscan sin receta médica prefieren versiones más baratas sin considerar los riesgos.

“Sí hay un cierto incremento de falsificaciones porque, cada vez que un medicamento se vende bien, empiezan las falsificaciones. En el caso de Ozempic es porque se ha puesto muy de moda, porque la gente quiere bajar de peso a como dé lugar”, señala Gilberto Castañeda, doctor en farmacología e investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

Venta en Internet

Con estos puntos coincide Hagen Weiss, experto en regulación sanitaria y fundador de la plataforma CellX, dedicada al análisis de evidencia científica en temas de longevidad y nutrición. Dice que las falsificaciones de Ozempic han aumentado en los últimos años.