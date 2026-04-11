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México

El nuevo canciller Roberto Velasco se reunió con el embajador de Estados Unidos en México

Los dos diplomáticos acordaron seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración entre ambos países.
sáb 11 abril 2026 12:39 PM
Reunión entre Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco (derecha), y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. (Foto: SRE)

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), avanza a paso firme en su nuevo cargo. A tres días de ser ratificado por el Senado de la República , el canciller ya inició conversaciones con Estados Unidos y tres países de América Latina.

Esta semana sostuvo un encuentro con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, para hablar de la agenda bilateral y garantizar que, bajo su administración, continuará la cooperación con Washington.

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Sin detallar la fecha exacta, la Cancillería informó este sábado sobre la reunión.

"Reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral", publicó la dependencia en redes sociales.

El embajador estadounidense también difundió el encuentro, que aprovechó para felicitar a Velasco por su nombramiento como canciller y desearle éxito en su mandato.

"Me reuní con el secretario Roberto Velasco para discutir las prioridades compartidas de nuestros países y la importancia de seguir trabajando juntos para fortalecer nuestra histórica cooperación y asegurar que siga produciendo resultados para ambas naciones", compartió en la plataforma X.

Velasco tomó las riendas de la Cancillería tras la salida de Juan Ramón de la Fuente , quien renunció por problemas de salud el pasado 1 de abril.

El mismo miércoles, después de su ratificación, Velasco se puso en contacto con los gobiernos de los países latinoamericanos cercanos a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Casa Blanca.

Conversó vía telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Según la SRE, en la llamada hablaron de seguridad y migración.

El canciller dialogó ese mismo día con su homólogo de Brasil, Mauro Vieira. En la llamada telefónica acordaron reunirse próximamente para organizar una visita de Sheinbaum al país sudamericano.

Después se puso en contacto con el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, a quien le reiteró que México respalda a Uruguay en la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

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Además sostuvo una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, de quien también recibió una felicitación por su nombramiento.

Aunque es joven, Velasco es reconocido por tener experiencia en la relación diplomática con Estados Unidos. Ha trabajado por siete años en la cancillería, concentrado en temas de comercio, migración y la defensa de los mexicanos en suelo estadounidense.

Como nuevo secretario de Relaciones Exteriores deberá mantener la estabilidad en la relación con Donald Trump y reactivar el papel de México en el mundo, según especialistas.

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Secretaría de Relaciones Exteriores

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