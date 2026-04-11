El nuevo canciller Roberto Velasco se reunió con el embajador de Estados Unidos en México

Sin detallar la fecha exacta, la Cancillería informó este sábado sobre la reunión.

"Reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral", publicó la dependencia en redes sociales.

Esta semana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) recibió en la @SRE_mx al embajador de @USEmbassyMEX, Ronald Johnson (@USAmbMex), para conversar de los distintos temas de la agenda compartida.



En este marco, reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la… pic.twitter.com/cbXeez6cQ5 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 11, 2026

El embajador estadounidense también difundió el encuentro, que aprovechó para felicitar a Velasco por su nombramiento como canciller y desearle éxito en su mandato.

"Me reuní con el secretario Roberto Velasco para discutir las prioridades compartidas de nuestros países y la importancia de seguir trabajando juntos para fortalecer nuestra histórica cooperación y asegurar que siga produciendo resultados para ambas naciones", compartió en la plataforma X.

Met with Secretary @r_velascoa to discuss the shared priorities of our countries and the importance of continuing to work together to strengthen our historic cooperation and ensure it continues to deliver results for both our nations. I also congratulated him and wished him… https://t.co/163K68TneN — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 11, 2026

Velasco tomó las riendas de la Cancillería tras la salida de Juan Ramón de la Fuente , quien renunció por problemas de salud el pasado 1 de abril.

El mismo miércoles, después de su ratificación, Velasco se puso en contacto con los gobiernos de los países latinoamericanos cercanos a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Casa Blanca.

Conversó vía telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Según la SRE, en la llamada hablaron de seguridad y migración.

El canciller dialogó ese mismo día con su homólogo de Brasil, Mauro Vieira. En la llamada telefónica acordaron reunirse próximamente para organizar una visita de Sheinbaum al país sudamericano.

Después se puso en contacto con el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, a quien le reiteró que México respalda a Uruguay en la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).