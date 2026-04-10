Rumbo a renegociar T-MEC, EU pone atención a obstáculos para explotar litio mexicano, dice Observatorio de Diputados

Por ejemplo, refiere de manera específica la decisión del gobierno mexicano de cerrar toda posibilidad a la inversión externa en la explotación de litio, uno de los materiales esenciales para el desarrollo de nuevas tecnologías, o bien el mantener la apertura a productos de Asia, son decisiones que Estados Unidos ubica como adversas y a revertir.

El documento fue publicado el pasado 31 de marzo, de forma complementaria al reporte anual presidencial sobre el programa de tratados comerciales y la agenda de su política comercial, en los que se identifican barreras extranjeras a las exportaciones estadounidenses.

De acuerdo con los especialistas del Observatorio, que brinda insumos de análisis a la Cámara de Diputados, a diferencia de anteriores ediciones se refleja más dureza, propia de la administración del presidente Donald Trump y muestra cómo ha respondido con más aranceles como medida de presión y negociación.

El reporte elaborado por Felipe de Jesús Hernández y Rosa Eugenia Sandoval, muestra que en 2025 Estados Unidos tuvo un déficit de 196.9 mil millones de dólares.

El comercio total de bienes con ese país se estimó en 872.8 mil millones de dólares, con exportaciones estadounidenses por 338.0 mil millones e importaciones por 534.9 mil millones.

El intercambio en servicios si fue superavitario para el país vecino en 8.4 mil millones de dólares y en total ascendió a 96.4 mil millones de dólares.

México fue el principal mercado de exportación de bienes de Estados Unidos en 2025 y el sexto mercado de exportación de servicios.

Con eso como marco de referencia, Estados Unidos plantea “barreras de importación y acceso a mercado” con vista en la revisión conjunta del Tratado Trilateral de Libre Comercio en julio.

“En primera instancia, el foco recae en las modificaciones aduaneras publicadas el 27 de diciembre de 2025”, refiere el análisis.