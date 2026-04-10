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México

Rumbo a renegociar T-MEC, EU pone atención a obstáculos para explotar litio mexicano, dice Observatorio de Diputados

Cerrar toda posibilidad a la inversión externa en la explotación de litio es una decisión que Estados Unidos ubica como adversa, indica el Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de Diputados.
vie 10 abril 2026 07:26 PM
Cotidiana Cuernavaca
Durante el Gobierno de AMLO se nacionalizó el litio. (Foto: Cuartoscuro )

El Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados valoró que para Estados Unidos, México es una nación que aún mantiene barreras a la inversión que podrían frenar sus propios objetivos, y de cara a la nueva ronda de negociaciones del T-MEC, identifica obstáculos en materia energética, de explotación de litio y aduaneras.

En su análisis del Informe nacional de Estimación Comercial de 2026 sobre barreras al comercio exterior de Estados Unidos (NTE por sus siglas en inglés), el Observatorio indica que si bien el documento es parcial, pues vela por intereses de esa nación, sirve como insumo para ubicar la situación mexicana a los ojos de los negociadores y los intereses y obstáculos que buscará remover.

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Por ejemplo, refiere de manera específica la decisión del gobierno mexicano de cerrar toda posibilidad a la inversión externa en la explotación de litio, uno de los materiales esenciales para el desarrollo de nuevas tecnologías, o bien el mantener la apertura a productos de Asia, son decisiones que Estados Unidos ubica como adversas y a revertir.

El documento fue publicado el pasado 31 de marzo, de forma complementaria al reporte anual presidencial sobre el programa de tratados comerciales y la agenda de su política comercial, en los que se identifican barreras extranjeras a las exportaciones estadounidenses.

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De acuerdo con los especialistas del Observatorio, que brinda insumos de análisis a la Cámara de Diputados, a diferencia de anteriores ediciones se refleja más dureza, propia de la administración del presidente Donald Trump y muestra cómo ha respondido con más aranceles como medida de presión y negociación.

El reporte elaborado por Felipe de Jesús Hernández y Rosa Eugenia Sandoval, muestra que en 2025 Estados Unidos tuvo un déficit de 196.9 mil millones de dólares.

El comercio total de bienes con ese país se estimó en 872.8 mil millones de dólares, con exportaciones estadounidenses por 338.0 mil millones e importaciones por 534.9 mil millones.

El intercambio en servicios si fue superavitario para el país vecino en 8.4 mil millones de dólares y en total ascendió a 96.4 mil millones de dólares.

México fue el principal mercado de exportación de bienes de Estados Unidos en 2025 y el sexto mercado de exportación de servicios.

Con eso como marco de referencia, Estados Unidos plantea “barreras de importación y acceso a mercado” con vista en la revisión conjunta del Tratado Trilateral de Libre Comercio en julio.

“En primera instancia, el foco recae en las modificaciones aduaneras publicadas el 27 de diciembre de 2025”, refiere el análisis.

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Estas nuevas disposiciones se refieren a mayores exigencias de información que se establecieron ahora para cada operación, responsabilidad estricta para agentes aduanales, aumento potencial de sanciones, ampliación de facultades de detención y aseguramiento de mercancías, suspensión de numerosos agentes y "creación de un nuevo Consejo Aduanero”.

Esas reformas las identifica como restricciones que limitan la entrada de algunos bienes a puertos específicos y además hace un señalamiento sobre el límite de operación que se impuso en cuatro puertos para ciertos agentes aduanales.

En el capítulo que el NET ubicó para el capítulo México se ubica la inversión en el sector energético, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y PEMEX.

Se destaca aquí la reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que reclasificó a ambas como “empresas públicas”, y las reformas de 2025 para establecer que la CFE debe tener participación mínima de 54% de propiedad en proyectos de generación con inversión mixta, escenario que, junto con decisiones en materia judicial “limitan la capacidad de empresas privadas de Estados Unidos para operar en el sector”.

A eso se añaden otras reglas emitidas en octubre pasado en la Ley del Sector Hidrocarburos, que redujeron la vigencia de nuevos permisos de importación de 20 a 5 años y la de permisos de comercialización de 30 a 2 años, además de señalar adeudos de PEMEX con proveedores superiores a 2.5 mil millones de dólares al cierre de 2025.

“El capítulo añade la legislación sobre litio, que reservó al Estado mexicano, a través de LitioMx, la exploración, explotación y aprovechamiento de ese mineral, así como las restricciones a la inversión extranjera en sectores donde la ley mexicana mantiene cierres o límites de participación para capital foráneo”, exponen los analistas al considerar que para el país vecino no hay caminos para invertir en materia de energía y minería en México.

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Hay otras barreras que Estados Unidos ubicó en su NET y estas se refieren al régimen sanitario y regulatorio, pues vio “retrasos de entre 18 y 24 meses en registros sanitarios y permisos de importación para dispositivos médicos, insumos y farmacéuticos”.

También se tomó como referencia la persistencia de demoras en registros y renovaciones de plaguicidas y químicos agrícolas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Además el documento identificó “obstáculos técnicos al comercio” y “medidas sanitarias y fitosanitarias” y señala reglas en materia de compras públicas, propiedad intelectual, servicios, inversión, prácticas de no mercado, trabajo y medio ambiente en las que se prevé de acuerdo a los analistas, que se ponga énfasis en la negociación.

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T-MEC Revisión T-MEC 2026 petróleo Industria litio

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