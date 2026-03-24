SCJN avala reforma de AMLO: el litio queda en manos del Estado y sin concesiones privadas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional la reforma que nacionalizó el litio en 2022, una iniciativa impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con esta decisión se confirma que el Estado mexicano es el único autorizado para explorar, explotar y aprovechar este mineral considerado estratégico para el futuro del país, lo que en los hechos cierra la puerta a la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.

De manera unánime, las ministras y ministros del máximo tribunal determinaron que la reforma es válida y que no viola ningún precepto de la Constitución. Por ello, la legislación se mantiene en los términos en que fue aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por la Presidencia de la República.

La Corte resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 78/2022 , promovida por una minoría del Senado.