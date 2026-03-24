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México

SCJN avala reforma de AMLO: el litio queda en manos del Estado y sin concesiones privadas

La Corte validó la reforma impugnada por legisladores de oposición y confirmó que las reglas aprobadas por el Congreso seguirán vigentes.
mar 24 marzo 2026 04:06 PM
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La SCJN avaló la constitucionalidad de la reforma que nacionalizó el litio. (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional la reforma que nacionalizó el litio en 2022, una iniciativa impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con esta decisión se confirma que el Estado mexicano es el único autorizado para explorar, explotar y aprovechar este mineral considerado estratégico para el futuro del país, lo que en los hechos cierra la puerta a la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.

De manera unánime, las ministras y ministros del máximo tribunal determinaron que la reforma es válida y que no viola ningún precepto de la Constitución. Por ello, la legislación se mantiene en los términos en que fue aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por la Presidencia de la República.

La Corte resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 78/2022 , promovida por una minoría del Senado.

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¿Qué resolvió exactamente la SCJN sobre el litio?

En pocas palabras, la Suprema Corte confirmó que el litio en México solo puede ser explotado por el Estado. Con su resolución, el máximo tribunal avaló que este mineral sea considerado un recurso estratégico y que no se puedan otorgar concesiones a empresas privadas para extraerlo.

La Corte explicó que esta decisión se apoya en la reforma constitucional, la cual modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para establecer claramente que el litio es un área estratégica reservada al Estado. Es decir, la propia Constitución ahora respalda que su exploración y explotación queden bajo control del gobierno.

Un supervisor de la mina de litio inspecciona un estanque de evaporación de salmuera rica en litio en el desierto de Atacama el 24 de agosto de 2022 en Salar de Atacama, Chile.
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También aclaró otro punto importante: no era necesario realizar una consulta previa a pueblos indígenas para aprobar esta reforma. Según las ministras y ministros, la ley solo cambia quién puede explotar el litio, pero no autoriza proyectos específicos en territorios concretos. Si en el futuro se planea extraer litio en alguna comunidad indígena, entonces sí deberá realizarse una consulta.

Además, la Corte consideró válido que los yacimientos de litio puedan declararse zonas de reserva minera y de utilidad pública, siempre que se sigan los procedimientos técnicos establecidos en la ley.

Con esta resolución, la SCJN confirmó que las reglas aprobadas por el Congreso siguen vigentes: el litio queda reservado al Estado mexicano y no se pueden otorgar concesiones a particulares para explotarlo.

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Senadores buscaban anular la reforma del litio

La resolución de la Suprema Corte surgió a partir de una acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría del Senado, equivalente al 33% de sus integrantes. Los legisladores de oposición pedían invalidar por completo la reforma a la Ley Minera de 2022, con la que se nacionalizó el litio.

Entre sus principales argumentos señalaban que no se realizó una consulta previa a comunidades indígenas, pese a los posibles impactos ambientales de la explotación del mineral. También sostenían que el Congreso no podía reservar el litio al Estado solo mediante una ley secundaria, sino que antes debía modificarse la Constitución.

Además, advertían posibles problemas presupuestarios, incertidumbre para empresas mineras y riesgos de decisiones arbitrarias al declarar zonas de reserva minera.

Tras analizar estos argumentos, la Suprema Corte decidió mantener vigente la reforma y confirmar la exclusividad del Estado sobre el litio.

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¿Por qué es importante el litio para México?

El litio es considerado uno de los minerales clave para la transición energética en el mundo. Se utiliza principalmente en la fabricación de baterías recargables para teléfonos celulares, computadoras, autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Por esa razón, muchos países lo ven como un recurso estratégico para el futuro, ya que su demanda crecerá conforme aumente el uso de vehículos eléctricos y tecnologías limpias.

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En el caso de México, el interés se centra en yacimientos identificados principalmente en Sonora, considerados entre los más relevantes del país. De ahí que el gobierno haya decidido reservar su explotación al Estado, con la idea de que el control de este mineral pueda generar beneficios económicos y tecnológicos a largo plazo.

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