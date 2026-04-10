Grupo Modelo regalará 500 boletos para el Mundial 2026 y equipará 35,000 negocios con pantallas y refris

Los boletos serán para los partidos que se jueguen en México y la condición es entregarlos a las personas mayores de 18 años que ganen los mundialitos.

“Compartimos su visión de que este Mundial no solo se vea, sino que se viva en todo el país”, declaró el empresario.

Además de equipar a los miles de restaurantes, Grupo Modelo también costeará las licencias de transmisión de todos los partidos para estos negocios.

“Que cada local se convierta en el estadio de las colonias y las comunidades”, aseguró Cocenzo en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El empresario agregó que capacitarán al 100% de los vendedores en los estadios y en miles de puntos de venta para garantizar que no vendan alcohol a menores de edad.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró estas acciones, planeadas, además, para promover que la derrama económica del Mundial alcance a otros negocios.

“Es una muy buena noticia, 35,000 negocios, restaurantes, fondas que van a poder vivir el Mundial sin pagar nada, gracias al patrocinio de Grupo Modelo”, declaró este viernes.

Sobre los boletos a regalar, detalló que se entregarán a los ganadores del Mundial Social.

“Vamos a hacer algo algo muy transparente (...) para que se conozca quiénes ganaron, en qué torneo y puedan participar desde los adultos mayores, en la Copa Futbol Sin Correr (organizada por el IMSS), hasta los jóvenes de 18 años y más. Al ganar, tienen asegurado su boleto para el Mundial”.