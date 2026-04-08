'Alito': MC y Morena dieron golpe a federalismo con ''Plan B''; Máynez: ''Votar a favor fue acto de congruencia''

Avalan el ''Plan B''

Morena, sus aliados y algunos de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados aprobaron con 377 votos el ''Plan B'' de reforma electoral, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum con el fin de generar ahorros con recortes en los congresos locales.

En contra de los cambios se emitieron 102 votos, emitidos por Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). con otra parte de emecistas. Tras su aprobación, el proyecto de decreto comenzó a ser discutido en lo particular, con 60 reservas. Una vez avalado será remitido al Senado de la República para su ratificación en los congresos de los estados.

El ''Plan B'' avalado consiste en modificaciones a tres artículos de la Constitución: 115, 116 y 134, centrados en fijar topes al presupuesto de los congresos locales, reducir el número de regidores en los municipios y acotar las remuneraciones de consejeros y funcionarios de Instituto Nacional Electoral (INE) y tribunales electorales, para que no excedan el salario presidencial.

Las modificaciones al artículo 115 establecen que cada ayuntamiento estará integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, para topar el número de éstos últimos cargos.

En el artículo 116 se impuso un límite para que el presupuesto anual de los Congresos locales no sea mayor al 0.70 % del presupuesto estatal. El artículo 134 se refiere al límite a las percepciones de los funcionarios y juzgadores electorales.

El principal argumento esgrimido por Morena fue que con la reforma se generarán ahorros por 4,000 millones de pesos, mismos que permitirán atender las necesidades de los ayuntamientos y acabar con los privilegios.

En cambio, la oposición advirtió que las economías no excederán los 2,000 millones de pesos, y que, además, el Congreso y las alcaldías de la Ciudad de México no serán afectados por la reforma, pues no se reformó el artículo 122 constitucional, relativo al orden político de esta ciudad.