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México

CJNG: el resurgimiento de Los Valencia tras la caída de "El Mencho”

Tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera, la dinastía criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación recae en el hijastro del capo, Juan Carlos Valencia González.
mar 07 abril 2026 10:51 AM
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Juan Carlos VAlencia es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", por lo que las autoridades lo perfilan como el sucesor al frente de la organización criminal más extensa en México y otras partes del mundo. (Foto: Departamento de Justicia de EU)

El nombre de Juan Carlos Valencia González cobró relevancia luego de que el Gobierno de Estados Unidos lo ubicara como el presunto el nuevo jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el abatimiento del Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, el 22 de febrero pasado.

De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), el nuevo capo nació un 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana California, EU.

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La recompensa por la captura del hijastro de “El Mencho” asciendía a 5 millones de dólares (mdd), de acuerdo con la ficha que emitió el FBI en 2021

Juan Carlos Valencia González, hijastro de “El Mencho”

Juan Carlos Valencia González, alias El R3, es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias “Maradona”, exlíder del extinto Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia, quien posteriormente se casó con “El Mencho”.

Una investigación de la DEA reveló que era responsable de la fabricación, el transporte y la distribución de toneladas de narcóticos, así como de la organización de numerosos delitos violentos.

El FBI ubica a Valencia González como líder del CJNG, organización criminal conocida por su capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas.

Al hijastro de “El Mencho” se le acusó formalmente el 8 de octubre de 2020 en el Tribunal de Distrito de Columbia por los delitos de conspiración y distribución de una sustancia controlada con el propósito de importarla ilegalmente a la nación estadounidense, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, y el uso de un arma de fuego durante una transacción de narcóticos.

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Recompensa de 5 mdd

El Departamento de Estado de EU ofrece una recompensa de hasta 5 mdd por información que conduzca al arresto y/o condena de Valencia González.
La autoridad pone a disposición el número telefónico de la DEA +1-213-237-9990

“Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, comuníquese con la embajada o consulado estadounidense más cercano. Si se encuentra en los Estados Unidos, comuníquese con la oficina local de la DEA en su ciudad”, menciona en su página web.

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¿Cuántos hijos tiene el Mencho? Ellos son la descendencia de Nemesio Oseguera Cervantes El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho", fue abatido durante un operativo por parte de fuerzas federales en Jalisco; esta es su historia personal y los hijos que procreó.

Recientemente, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Donald Trump, mencionó a Juan Carlos Valencia González como ejemplo del debate sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EU, ya que para el funcionario, al presunto delincuente se le debería negar ese beneficio.

“La ciudadanía es la base misma de nuestro orden legal y social. No creo, por ejemplo, que el aparente nuevo líder del sanguinario Cártel Jalisco en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque, como se ha informado, nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida”, dijo.

El CJNG es considerado uno de los cárteles más poderosos del mundo. Ha perpetrado actos de violencia intimidatorios, incluyendo ataques contra el ejército y la policía mexicanos con armamento militar, uso de drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden mexicanas, entre otros actos violentos.

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Además del narcotráfico, su principal fuente de ingresos, el CJNG también genera ingresos mediante el robo de combustible, la extorsión y el fraude con tiempo compartido, entre otras actividades.

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Nemesio Oseguera, el "Mencho" CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

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