La recompensa por la captura del hijastro de “El Mencho” asciendía a 5 millones de dólares (mdd), de acuerdo con la ficha que emitió el FBI en 2021

Juan Carlos Valencia González, hijastro de “El Mencho”

Juan Carlos Valencia González, alias El R3, es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias “Maradona”, exlíder del extinto Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia, quien posteriormente se casó con “El Mencho”.

Una investigación de la DEA reveló que era responsable de la fabricación, el transporte y la distribución de toneladas de narcóticos, así como de la organización de numerosos delitos violentos.

El FBI ubica a Valencia González como líder del CJNG, organización criminal conocida por su capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas.

Al hijastro de “El Mencho” se le acusó formalmente el 8 de octubre de 2020 en el Tribunal de Distrito de Columbia por los delitos de conspiración y distribución de una sustancia controlada con el propósito de importarla ilegalmente a la nación estadounidense, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, y el uso de un arma de fuego durante una transacción de narcóticos.