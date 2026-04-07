Sueros vitaminados, una "terapia" sin evidencia científica y que pone en riesgo la salud

Por ahora, los resultados preliminares de los exámenes de laboratorio apuntan a una posible contaminación por bacteria, aseguró David Kershenobich, secretario de Salud federal.

“Se tiene evidencia de que a lo mejor existe alguna contaminación bacteriana, porque (las víctimas) tuvieron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular. Son fenómenos que se asocian a sepsis”, declaró este martes.

Sin embargo, las autoridades esperan los resultados finales para deslindar responsabilidades y establecer con seguridad qué sustancias se inyectaron a los pacientes y si éstas son la causa de las muertes o lo es la contaminación bacteriana.

Los efectos de los “sueros vitaminados”

Al menos hay 11 personas afectadas por la aplicación de sueros vitaminados en Sonora. Siete de ellos fallecieron. La séptima víctima mortal se notificó la tarde de este martes.

El secretario de Salud dijo que dos de los afectados ya fueron dados de alta y uno más continúa hospotalizado. También detectaron a otra persona con síntomas, pero no recibió el suero, sino una inyección en la rodilla y está fuera de peligro.

Todos los pacientes presentaron un rápido deterioro y fallecieron hasta 48 horas después, indicó Kershenobich.

Aplicar sueros vitaminados parece un tratamiento inocuo, pero conlleva riesgos a la salud. La Secretaría de Salud identifica un uso extendido de estas sustancias para las resacas o en personas muy cansadas que desean recuperar energías.

Sin embargo, los sueros vitaminados intravenosos no aportan esos beneficios. El cuerpo no absorbe de inmediato una elevada cantidad de vitaminas, así que las elimina a través de la orina.