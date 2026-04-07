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México

Sueros vitaminados, una "terapia" sin evidencia científica y que pone en riesgo la salud

La Cofepris analiza si las siete muertes, registradas en Sonora, están relacionadas con la contaminación bacteriana de la sustancia aplicada por la vía intravenosa a las víctimas mortales.
mar 07 abril 2026 04:35 PM
aplicación suero sonora
Especialistas en salud advierten por los riesgos de aplicar sueros vitaminados intravenosos. (Foto: Cuartoscuro)

Las autoridades investigan la muerte de siete personas tras recibir sueros vitaminados intravenosos en una clínica privada de Hermosillo, Sonora, a cargo del médico Jesús Maximiano.

Los casos se identificaron la semana pasada, después de que algunas familias interpusieron denuncias ante la fiscalía estatal. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) también realiza una indagatoria, centrada en analizar las sustancias y muestras de tejido para determinar qué ocurrió en términos médicos.

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Por ahora, los resultados preliminares de los exámenes de laboratorio apuntan a una posible contaminación por bacteria, aseguró David Kershenobich, secretario de Salud federal.

“Se tiene evidencia de que a lo mejor existe alguna contaminación bacteriana, porque (las víctimas) tuvieron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular. Son fenómenos que se asocian a sepsis”, declaró este martes.

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Sin embargo, las autoridades esperan los resultados finales para deslindar responsabilidades y establecer con seguridad qué sustancias se inyectaron a los pacientes y si éstas son la causa de las muertes o lo es la contaminación bacteriana.

Los efectos de los “sueros vitaminados”

Al menos hay 11 personas afectadas por la aplicación de sueros vitaminados en Sonora. Siete de ellos fallecieron. La séptima víctima mortal se notificó la tarde de este martes.

El secretario de Salud dijo que dos de los afectados ya fueron dados de alta y uno más continúa hospotalizado. También detectaron a otra persona con síntomas, pero no recibió el suero, sino una inyección en la rodilla y está fuera de peligro.

Todos los pacientes presentaron un rápido deterioro y fallecieron hasta 48 horas después, indicó Kershenobich.

Aplicar sueros vitaminados parece un tratamiento inocuo, pero conlleva riesgos a la salud. La Secretaría de Salud identifica un uso extendido de estas sustancias para las resacas o en personas muy cansadas que desean recuperar energías.

Sin embargo, los sueros vitaminados intravenosos no aportan esos beneficios. El cuerpo no absorbe de inmediato una elevada cantidad de vitaminas, así que las elimina a través de la orina.

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“Muchos de esos sueros no van a servir para nada, porque los reciben con sus vitaminas y lo orinan ese día y se van”, aseguró el funcionario.

Conocidos como “sueroterapia” o vitamin drip, algunos incluyen sustancias distintas a las vitaminas que pueden poner en riesgo la vida.

“Se está analizando qué tenían esos sueros porque no nada más fueron muestras de vitaminas, sino de algunas otras sustancias. Incluso, en algunos casos se anunciaron como células madre que, obviamente, no van a servir”, advirtió Kershenobich.

La clínica de Hermosillo fue clausurada y las autoridades buscan al médico responsable, pero las autoridades mantienen la advertencia de los sueros intravenosos, pues los efectos adversos aparecieron en los pacientes a pesar de ir a una clínica con permiso sanitario vigente. El médico también estaba avalado por Cofepris.

Cócteles con vitaminas intravenosos

Los sueros con vitaminas y minerales aplicados directamente a la sangre prometen hidratar o aumentar la energía, pero carecen de evidencia científica sólida que los respalde.

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Su aplicación por vía intravenosa abre la puerta a otros riesgos, como las infecciones o reacciones alérgicas.

Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública , ve preocupante que se pongan de moda estos supuestos tratamientos alternativos.

Hay muchas razones para advertir a la población que no se hagan este tipo de tratamientos”,
Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública.

Cuando se toman vitaminas, explica, lo que no se absorbe se desperdicia y se orina. Aun así, los cócteles de vitaminas en suero promocionan un supuesto beneficio mayor por llegar directo al torrente sanguíneo. No pasan por el tubo digestivo y se saltan la barrera natural del cuerpo para filtrar sustancias.

“Eso está muy bien cuando son tratamientos médicos o para salvar vidas; para hidratar a personas que no se pueden hidratar de otra manera”, explica.

Pero para dar vitaminas intravenosas sin una indicación médica es riesgoso. Sobre todo en clínicas donde el personal carece de formación para evaluar a los pacientes, garantizar la seguridad sanitaria y el uso adecuado de sustancias. Incluso, muchos sueros dicen incluir, además de vitaminas, otros fluidos.

“Aunque le enseñaran el producto, la mayoría de la gente no está capacitada para juzgar, viendo la caja de un producto, si es seguro o no. No hay que estar experimentando en sus cuerpos, hay muchos riesgos”.

El especialista dice que las personas con deficiencias de vitaminas sí requieren un tratamiento, pero solo cuando estas enfermedades ya fueron diagnosticadas.

Para el resto, las vitaminas se pueden obtener con una alimentación sana. Ante síntomas sostenidos de debilidad, recomienda acudir a un médico tradicional.

La falta de energía, a veces, no es producto de carencia de vitaminas. También influye el metabolismo, la calidad de la dieta, la cantidad de calorías y hasta la falta de actividad física.

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Secretaría de Salud

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