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México

INE invalida 160,000 afiliaciones a Morena; el partido no acreditó su autenticidad

El partido desarrolló en 2025 una campaña de afiliación en la que utilizó sus propios mecanismos para recabar los datos de la ciudadanía y no la diseñada por el INE.
mar 07 abril 2026 01:56 PM
morena
El INE invalidó 160,000 afiliaciones de militantes de Morena que estaban duplicados con organizaciones que buscan su registro como partido político. (Foto: Herika Martínez/AFP)

El Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó durante los últimos meses al menos 160,000 afiliaciones a Morena después de que el partido no pudo demostrar su autenticidad ni que se trató de procesos voluntarios. Estas personas, sin embargo, decidieron sumarse a las filas de organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos.

Morena realizó en 2025 una campaña de afiliación para la que utilizó sus propios mecanismos, entre estos una aplicación móvil no la diseñada por el INE.

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Al final del proceso para el que Morena habría erogado 27.1 millones de pesos, el partido celebró contar con una militancia de 12.2 millones de personas, pero en el proceso de cotejo se encontraron inconsistencias.

Para la campaña “Somos Millones. Súmate a Morena”, el partido utilizó miles de tabletas electrónicas, compró vehículos, visitó domicilios e instaló cientos de módulos, ya que se trató de un procedimiento presencial, para el que se requirió la credencial de elector de los ciudadanos y se entregó una credencial de militante.

En contraste con el mecanismo de Morena, la aplicación móvil del INE -que sí emplearon algunas de las organizaciones que buscan su registro como partido- permite la captura de datos biométricos, como la fotografía “viva” para garantizar que las personas afiliadas se anotaron válidamente y que no se usaron copias de sus micas.

Además, se obligó al envío de cédulas con firma autógrafa para acreditar que el proceso se hizo de manera voluntaria.

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Las duplicidades en Morena se detectaron después de que el 10 de marzo la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE inició el cotejo de la documentación de personas afiliadas asistentes a asambleas de las organizaciones en proceso de constitución.

Los datos se contrastaron con las demás organizaciones, con los padrones de los partidos políticos nacionales y con los locales que cuentan con registro vigente.

Por procedimiento se requiere al partido en el que se encontró la duplicidad que presente la cédula de afiliación original y en caso de que eso no ocurra el militante se cuenta como válido para la organización que busca ser partido.

En el caso de que el partido sí presente la cédula original y ésta sea de fecha posterior a la asamblea mostrada por parte de la agrupación, el INE acude a buscar a los militantes cuyo registro está duplicado para consultarles y con ello se determina en dónde cuenta o en dónde contaría como válida la afiliación.

El número de personas afiliadas que requieren las organizaciones que están en proceso para ser partidos es de 256,030 personas decir, el 0.26% del Padrón Electoral.

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En total, las organizaciones aspirantes a fuerzas políticas nacionales presentaron 1.4 millones de afiliaciones.

La Organización Paz presentó 401,656 afiliaciones con 322 asambleas celebradas.

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México Tiene Vida presentó 363,462 afiliaciones con 250 asambleas celebradas.

Personas Sumando en 2025 (Somos México) presentó 348,787 afiliaciones con 242 asambleas celebradas.

El organismo Que Siga la Democracia presentó 354,829 afiliaciones con 226 asambleas celebradas.

El 25 de junio de este año se cumple el plazo, para que el Consejo General del INE resuelva sobre el otorgamiento de registro como partido político nacional a las organizaciones de solicitantes.

De resultar procedente el registro éste surtirá sus efectos a partir del 1º de julio de 2026, con lo cual los nuevos partidos políticos podrán participar en las elecciones federales 2026-2027.

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