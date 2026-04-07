INE invalida 160,000 afiliaciones a Morena; el partido no acreditó su autenticidad

Al final del proceso para el que Morena habría erogado 27.1 millones de pesos, el partido celebró contar con una militancia de 12.2 millones de personas, pero en el proceso de cotejo se encontraron inconsistencias.

Para la campaña “Somos Millones. Súmate a Morena”, el partido utilizó miles de tabletas electrónicas, compró vehículos, visitó domicilios e instaló cientos de módulos, ya que se trató de un procedimiento presencial, para el que se requirió la credencial de elector de los ciudadanos y se entregó una credencial de militante.

En contraste con el mecanismo de Morena, la aplicación móvil del INE -que sí emplearon algunas de las organizaciones que buscan su registro como partido- permite la captura de datos biométricos, como la fotografía “viva” para garantizar que las personas afiliadas se anotaron válidamente y que no se usaron copias de sus micas.

Además, se obligó al envío de cédulas con firma autógrafa para acreditar que el proceso se hizo de manera voluntaria.

Las duplicidades en Morena se detectaron después de que el 10 de marzo la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE inició el cotejo de la documentación de personas afiliadas asistentes a asambleas de las organizaciones en proceso de constitución.

Los datos se contrastaron con las demás organizaciones, con los padrones de los partidos políticos nacionales y con los locales que cuentan con registro vigente.

Por procedimiento se requiere al partido en el que se encontró la duplicidad que presente la cédula de afiliación original y en caso de que eso no ocurra el militante se cuenta como válido para la organización que busca ser partido.

En el caso de que el partido sí presente la cédula original y ésta sea de fecha posterior a la asamblea mostrada por parte de la agrupación, el INE acude a buscar a los militantes cuyo registro está duplicado para consultarles y con ello se determina en dónde cuenta o en dónde contaría como válida la afiliación.

El número de personas afiliadas que requieren las organizaciones que están en proceso para ser partidos es de 256,030 personas decir, el 0.26% del Padrón Electoral.