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México

Transportistas mantienen bloqueos en cinco entidades, dice Segob

De acuerdo con Segob, los bloqueos persisten en Baja California; Guanajuato; Michoacán; en Tlaxcala y Morelos.
lun 06 abril 2026 07:44 PM
Tráfico Autopista México-Pachuca
Los bloqueos han afectado a miles de personas en las últimas horas. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que en las entidades solo quedan cinco bloqueos carreteros por parte de integrantes de organizaciones de agricultores y transportistas.

La autoridad señaló que al inicio de la jornada de este lunes se registraron 11 bloqueos carreteros en nueve estados del país, pero ya quedan menos de la mitad.

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Segob dijo que las autoridades federales han mantenido coordinación permanente con gobiernos estatales y representantes de los sectores involucrados, ''buscando la menor afectación a la ciudadanía, respetando el derecho a la libre manifestación''.

El Gobierno de México exhortó a integrantes de las organizaciones que aún mantienen bloqueos a acudir a las vías institucionales de diálogo y a liberar las vialidades ''para evitar afectaciones a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito en las carreteras del país''.

La autoridad presentó los bloqueos que persisten durante la noche de este lunes:

Baja California (Mexicali)

  • Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado

Guanajuato

  • Carretera Federal 110, Pénjamo–La Piedad

Michoacán

  • Autopista México-Guadalajara (caseta Contepec)

Tlaxcala

  • Carretera Federal 136 de la México-Veracruz

Morelos

  • Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo
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Una de las principales demandas de los manifestantes es el reforzamiento de la seguridad en las carreteras, ya que denuncian robos y extorsiones durante sus trayectos.

Por ello, exigen que la Guardia Nacional se despliegue de forma permanente en los tramos más inseguros y que se instalen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

Además, los inconformes piden la reducción de los precios de los combustibles y de los peajes. Solicitan también créditos con garantía líquida a través de la banca de desarrollo, así como su inclusión en el IMSS Bienestar , con cobertura para enfermedades crónicas derivadas de su trabajo y programas de vivienda adaptados a sus ingresos.

Asimismo, demandan la creación de un fondo de seguros de vida para los transportistas y pensiones vitalicias para las viudas de aquellos que mueran en cumplimiento de su deber o por la violencia.

Este no es el primer paro nacional realizado por los transportistas y los trabajadores agrícolas. Desde 2024, en tres ocasiones previas ya realizaron bloqueos masivos para exigir más seguridad en las carreteras, pues denuncian agresiones y ataques durante sus recorridos.

En febrero de 2025, por ejemplo, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) denunció ataques de grupos delincuenciales en varios estados del Bajío, lo que resultó en la quema de 200 tráileres y la muerte de seis chóferes.

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Manifestaciones Protesta Secretaría de Gobernación

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