¿Habrá bloqueos carreteros este martes 7 de abril en México? Esto se prevé en los caminos

¿Qué exigen los transportistas y campesinos?
Los transportistas y agricultores exigen mayor seguridad en las carreteras, con medidas efectivas contra robos, asaltos y extorsiones al transporte de carga. También piden precios justos en combustibles, especialmente diésel, para garantizar la viabilidad de su actividad.
Entre sus demandas también destacan la eliminación de abusos y extorsiones por parte de autoridades en puntos de revisión, tarifas justas para el transporte de carga, programas de apoyo al campo mexicano que aseguren precios dignos y faciliten la comercialización de productos, y la mejora de la infraestructura carretera para reducir riesgos y costos.
Además, exigen el fin a la criminalización del transporte y del campo, reconociendo su papel como sectores esenciales para la economía del país.
Sheinbaum sobre los bloqueos
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno mantiene un diálogo permanente con transportistas y agricultores, y que la mayoría de sus demandas se están atendiendo.
Entre las acciones destacadas, mencionó que se han destinado apoyos directos por cerca de 4,000 millones de pesos a más de 45,000 productores afectados por la caída en los precios del maíz, frijol, sorgo y trigo.
También se busca un acuerdo voluntario con compradores mexicanos —harineras, nixtamalizadoras y empresas de alimento para ganado— para priorizar la compra de granos producidos en México antes de importar.
En cuanto a los transportistas, Sheinbaum señaló que se están atendiendo problemas de licencias, trámites y seguridad en carreteras, con la intervención de la Guardia Nacional en zonas de riesgo.
A pesar de esto, reconoció que algunos líderes organizan cierres de carreteras por motivos políticos, aunque enfatizó que la apertura al diálogo y los apoyos están garantizados.
Finalmente, precisó que el gobierno está trabajando para lograr soluciones de largo plazo y acuerdos globales que protejan tanto a productores como a transportistas.