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México

¿Habrá bloqueos carreteros este martes 7 de abril en México? Esto se prevé en los caminos

Transportistas y agricultores mantienen alerta sobre posibles bloqueos en vías clave; autoridades piden seguir reportes oficiales y planear rutas alternativas.
lun 06 abril 2026 06:30 PM
Bloqueos carreteros
Los inconformes realizaron bloqueos en carreteras de varias entidades el lunes. (ANTAC)

Transportistas y campesinos bloquearon varias carreteras del país este lunes 6 de abril como parte de una jornada de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas. Ante esta situación, muchas personas se preguntan si estas movilizaciones se extenderán al martes 7 de abril.

Hasta ahora, los inconformes no han alcanzado acuerdos con el Gobierno de México, por lo que han advertido que el paro de labores podría volverse indefinido si no se atienden sus peticiones para mejorar su situación económica.

Aquí te contamos lo que se sabe sobre el paro de transportistas y si habrá bloqueos carreteros este martes en distintos puntos del país.

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¿Habrá bloqueos carreteros este martes 7 de abril?

Tanto la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) como el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) no han anunciado una jornada específica de movilizaciones para este martes.

La convocatoria difundida por ambas organizaciones señalaba claramente el lunes 7 de abril como el día de las protestas, sin indicios de que las manifestaciones se extenderían durante el resto de la semana. Por ello, hasta el momento no existe un anuncio oficial de bloqueos para este martes.

Sin embargo, debido a que el conflicto sigue abierto y los inconformes aseguran que sus demandas aún no han sido atendidas, no se descarta que en algunas regiones del país puedan registrarse manifestaciones aisladas, aunque sin la misma intensidad que las observadas el lunes.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes en tiempo real que publiquen en redes sociales Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras, donde se informa sobre cierres o afectaciones a la circulación.

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¿Cuáles han sido los puntos afectados por los bloqueos?

Durante la jornada de protestas del lunes 6 de abril, transportistas y campesinos realizaron bloqueos en varias carreteras del país , afectando principalmente accesos a la Ciudad de México y vías estratégicas en distintos estados.

En la Zona Metropolitana, la autopista México–Querétaro registró alta concentración de manifestantes, mientras que la México–Pachuca y la México–Puebla sufrieron cierres intermitentes y tráfico lento. En la México–Toluca, los bloqueos redujeron la circulación a un solo carril.

Otras rutas importantes con afectaciones fueron el Arco Norte, la México–Guadalajara y los accesos a Nuevo Laredo. En Zacatecas, se tomó la caseta de cobro en Calera (km 26+850), colocando tractores y permitiendo el paso controlado de vehículos.

En Chihuahua, los transportistas bloquearon el kilómetro 20 de la carretera federal 45, México–Ciudad Juárez, dejando habilitado un carril únicamente para emergencias y transporte esencial.

Estas acciones provocaron cierres parciales y lentitud en el tránsito, y las autoridades recomendaron a los conductores planear rutas alternativas y seguir los reportes oficiales de Capufe y la Guardia Nacional.

transportistas bloqueos carreteras
No hay convocatoria oficial de protestas para el martes 7 de abril, aunque podrían registrarse manifestaciones aisladas. (Foto: Herika Martinez/AFP)

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¿Qué exigen los transportistas y campesinos?

Los transportistas y agricultores exigen mayor seguridad en las carreteras, con medidas efectivas contra robos, asaltos y extorsiones al transporte de carga. También piden precios justos en combustibles, especialmente diésel, para garantizar la viabilidad de su actividad.

Entre sus demandas también destacan la eliminación de abusos y extorsiones por parte de autoridades en puntos de revisión, tarifas justas para el transporte de carga, programas de apoyo al campo mexicano que aseguren precios dignos y faciliten la comercialización de productos, y la mejora de la infraestructura carretera para reducir riesgos y costos.

Además, exigen el fin a la criminalización del transporte y del campo, reconociendo su papel como sectores esenciales para la economía del país.

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Sheinbaum sobre los bloqueos

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno mantiene un diálogo permanente con transportistas y agricultores, y que la mayoría de sus demandas se están atendiendo.

Entre las acciones destacadas, mencionó que se han destinado apoyos directos por cerca de 4,000 millones de pesos a más de 45,000 productores afectados por la caída en los precios del maíz, frijol, sorgo y trigo.

También se busca un acuerdo voluntario con compradores mexicanos —harineras, nixtamalizadoras y empresas de alimento para ganado— para priorizar la compra de granos producidos en México antes de importar.

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En cuanto a los transportistas, Sheinbaum señaló que se están atendiendo problemas de licencias, trámites y seguridad en carreteras, con la intervención de la Guardia Nacional en zonas de riesgo.

A pesar de esto, reconoció que algunos líderes organizan cierres de carreteras por motivos políticos, aunque enfatizó que la apertura al diálogo y los apoyos están garantizados.

Finalmente, precisó que el gobierno está trabajando para lograr soluciones de largo plazo y acuerdos globales que protejan tanto a productores como a transportistas.

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Protesta Carreteras Campo mexicano

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