¿Habrá bloqueos carreteros este martes 7 de abril en México? Esto se prevé en los caminos

Transportistas y campesinos bloquearon varias carreteras del país este lunes 6 de abril como parte de una jornada de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas. Ante esta situación, muchas personas se preguntan si estas movilizaciones se extenderán al martes 7 de abril.

Hasta ahora, los inconformes no han alcanzado acuerdos con el Gobierno de México, por lo que han advertido que el paro de labores podría volverse indefinido si no se atienden sus peticiones para mejorar su situación económica.

Aquí te contamos lo que se sabe sobre el paro de transportistas y si habrá bloqueos carreteros este martes en distintos puntos del país.