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México

Enrique Inzunza reaparece con Javier Corral en el Country Club de Sinaloa tras semanas de ausencia

El senador de Morena, señalado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, fue visto este viernes reunido con su compañero de bancada.
sáb 23 mayo 2026 01:32 PM
Javier Corral se reúne con Enrique Inzunza
Javier Corral confirmó en redes sociales el encuentro con Enrique Inzunza y aseguró que no se trata de una reunión indebida. (Foto: Tomada de @beltrandelrio)

El senador Enrique Inzunza reapareció este viernes en el Country Club de Sinaloa. Fue visto de nuevo después de pasar más de tres semanas sin acudir al Senado de la República ni tener presencia en espacios públicos desde que Estados Unidos lo acusó de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Inzunza estuvo acompañado de Javier Corral. Los dos legisladores de Morena aparecen en una foto compartiendo mesa. Tras la difusión de la imagen en redes sociales, Corral confirmó el encuentro.

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Detalló que la reunión se llevó a cabo al mediodía en Culiacán y negó que se tratara de un encuentro indebido.

"Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo. Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público", escribió en la plataforma X.

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Inzunza es uno de los nueve políticos de Sinaloa que, junto al gobernador con licencia Rubén Rocha, Estados Unidos quiere llevar ante la justicia porque los acusa de supuestamente estar coludidos con el Cártel de Sinaloa.

Dos de esos exfuncionarios ya se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado.

Estados Unidos pidió a México detener con fines de extradición a estos 10 políticos, pero el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum exige a las autoridades norteamericanas que primero aporten pruebas de las acusaciones.

En ese contexto, Rubén Rocha pidió licencia del cargo de gobernador y del senador Enrique Inzunza no se conocía su ubicación.

Sin embargo, Corral dijo que el legislador retomará sus actividades legislativas la próxima semana.

"Insunza tampoco se anda escondiendo, incluso me compartió que está pensando acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones".

Enrique Inzunza fue secretario de Gobierno en Sinaloa. Estados Unidos lo señala de sostener reuniones con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, mientras ocupaba ese cargo para proteger sus redes tráfico de drogas.

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