Enrique Inzunza reaparece con Javier Corral en el Country Club de Sinaloa tras semanas de ausencia

Detalló que la reunión se llevó a cabo al mediodía en Culiacán y negó que se tratara de un encuentro indebido.

"Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo. Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público", escribió en la plataforma X.

Inzunza es uno de los nueve políticos de Sinaloa que, junto al gobernador con licencia Rubén Rocha, Estados Unidos quiere llevar ante la justicia porque los acusa de supuestamente estar coludidos con el Cártel de Sinaloa.

Dos de esos exfuncionarios ya se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado.

Estados Unidos pidió a México detener con fines de extradición a estos 10 políticos, pero el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum exige a las autoridades norteamericanas que primero aporten pruebas de las acusaciones.

En ese contexto, Rubén Rocha pidió licencia del cargo de gobernador y del senador Enrique Inzunza no se conocía su ubicación.

Se difunde una fotografía de un encuentro que tuve con @InzunzaCazarez hoy a medio día en Culiacán.



Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo.



Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público.



Insunza tampoco se anda… — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) May 23, 2026

Sin embargo, Corral dijo que el legislador retomará sus actividades legislativas la próxima semana.

"Insunza tampoco se anda escondiendo, incluso me compartió que está pensando acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones".

Enrique Inzunza fue secretario de Gobierno en Sinaloa. Estados Unidos lo señala de sostener reuniones con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, mientras ocupaba ese cargo para proteger sus redes tráfico de drogas.