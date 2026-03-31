Fin de marzo con clima extremo: pronostican lluvias y tormenta de nieve en varios estados

¿En qué estados habrá lluvia de acuerdo con el pronóstico?

El pronóstico de la SMN prevé las siguientes lluvias:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima.

"Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones muy fuertes podrían generar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil", detalla el organismo.

Calor en las siguientes entidades

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

¿Por qué llueve y hace calor al mismo tiempo?

Dichas condiciones serán generadas por una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente de la mesa central, que posiblemente pueda disiparse en el transcurso del día; una vaguada en altura sobre el centro y noreste de la República Mexicana; una línea seca en el norte de Coahuila y Chihuahua; canales de baja presión en el interior del país; la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica.