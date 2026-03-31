Fin de marzo con clima extremo: pronostican lluvias y tormenta de nieve en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este último dia de marzo de 2026 se prevén lluvias de diferentes intensidades, caída de aguanieve en cimas montañosas y rachas de viento en distintas partes del país, por lo que recomienda a la población tomar precauciones y evitar algún tipo de accidentes que pongan en riesgo la vida.
El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en su más reciente pronóstico que canales de baja presión en el interior del país, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias fuertes en el noreste, este centro y sur de México con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, con posible caída de granizo.
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Durante la mañana, se pronostica la caída de aguanieve en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país (Nevado de Toluca, Ajusco, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche y Cofre de Perote).
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¿En qué estados habrá lluvia de acuerdo con el pronóstico?
El pronóstico de la SMN prevé las siguientes lluvias:
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca y Chiapas.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima.
"Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones muy fuertes podrían generar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil", detalla el organismo.
Calor en las siguientes entidades
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Dichas condiciones serán generadas por una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente de la mesa central, que posiblemente pueda disiparse en el transcurso del día; una vaguada en altura sobre el centro y noreste de la República Mexicana; una línea seca en el norte de Coahuila y Chihuahua; canales de baja presión en el interior del país; la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica.
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Temperaturas mínimas
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Rachas de viento
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.