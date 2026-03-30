"Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba (...) Hay varias empresas, no solamente una", afirmó Sheinbaum durante su rueda de prensa matutina.

A fines de febrero, el departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la venta a Cuba de gas y otros combustibles podía ser autorizada si se destina al sector privado para sus actividades privadas.

Sin revelar nombres, la jefa de Estado indicó que se trata de empresas que se dedican al transporte y a la exportación de hidrocarburos.

Añadió que en Cuba existen empresas privadas como cadenas hoteleras que requieren dichos combustibles y hacen acuerdos con estas firmas. "No necesariamente es un acuerdo gobierno-gobierno", detalló la mandataria.

La pequeña y mediana empresa privada existen en Cuba desde 2021 tras más de medio siglo de prohibición oficial. En marzo pasado, el gobierno de La Habana autorizó además la creación de empresas mixtas entre el Estado y el sector privado.

La isla se encuentra ávida de petróleo y hundida en una larga crisis económica y política, agravada por la escasez de productos básicos y la multiplicación de los apagones debido al bloqueo petrolero impuesto por Washington.

Este lunes, Rusia indicó que el petrolero Anatoly Kolodkin, cargado con 730,000 barriles de crudo, había ingresado a Cuba.

La interrupción del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor, se dio tras la operación militar con que Estados Unidos derrocó al presidente Nicolás Maduro en enero.