Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

México intercede ante privados para que le vendan petróleo de Pemex a Cuba

Claudia Sheinbaum dice que su gobierno negocia con privados interesados en comprar combustibles a Pemex para venderlo a compañías cubanas.
lun 30 marzo 2026 03:50 PM
México intercede ante privados para que le vendan petróleo de Pemex a Cuba
Donald Trump mantiene un bloqueo energético a Cuba para forzar un cambio de gobierno. (YURI CORTEZ/AFP)

El gobierno de México está en conversaciones con varias empresas privadas interesadas en comprar combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex) para venderlo a compañías cubanas, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los comentarios de la mandataria se dan luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera este domingo que no tenía "ningún problema" con que Rusia enviara petróleo a Cuba , tras haber impedido la llegada a la isla de crudo venezolano y también de otros países como México, bajo amenaza de aranceles.

Publicidad

"Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba (...) Hay varias empresas, no solamente una", afirmó Sheinbaum durante su rueda de prensa matutina.

A fines de febrero, el departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la venta a Cuba de gas y otros combustibles podía ser autorizada si se destina al sector privado para sus actividades privadas.

Sin revelar nombres, la jefa de Estado indicó que se trata de empresas que se dedican al transporte y a la exportación de hidrocarburos.

sheinbaum-dona-a-cuba-20-mil-pesos
Tras llamado de AMLO, Sheinbaum dona 20,000 pesos a Cuba La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al llamado que el pasado 14 de marzo hizo el exmandatario Andrés Manuel López Obrador para donar recursos al pueblo de Cuba.

Añadió que en Cuba existen empresas privadas como cadenas hoteleras que requieren dichos combustibles y hacen acuerdos con estas firmas. "No necesariamente es un acuerdo gobierno-gobierno", detalló la mandataria.

La pequeña y mediana empresa privada existen en Cuba desde 2021 tras más de medio siglo de prohibición oficial. En marzo pasado, el gobierno de La Habana autorizó además la creación de empresas mixtas entre el Estado y el sector privado.

La isla se encuentra ávida de petróleo y hundida en una larga crisis económica y política, agravada por la escasez de productos básicos y la multiplicación de los apagones debido al bloqueo petrolero impuesto por Washington.

Este lunes, Rusia indicó que el petrolero Anatoly Kolodkin, cargado con 730,000 barriles de crudo, había ingresado a Cuba.

La interrupción del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor, se dio tras la operación militar con que Estados Unidos derrocó al presidente Nicolás Maduro en enero.

Publicidad

Tags

Pemex Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Cuba Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad