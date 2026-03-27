Los casos de miasis en humanos por gusano barrenador suman 204 y se extienden a 12 estados

En total, en 12 estados se han notificado casos de miasis en humanos. Chiapas, sin embargo, continúa a la cabeza de esta enfermedad con 119 casos acumulados desde 2025. Le siguen Yucatán, con 23; Oaxaca, con 16; Quintana Roo, con 12, y Veracruz, con 8.

En las últimas dos semanas de febrero se registraron más contagios nuevos que el promedio de casos semanales identificados el año pasado.

Muertes por miasis en humanos

Del total de personas infectadas, seis han fallecido. Sin embargo, las autoridades reconocen una sola muerte causada directamente por la mosca Cochliomyia hominivorax, cuyas larvas infectan el tejido vivo o las heridas de los animales y a veces también las lesiones de los humanos.

Según el informe de la Secretaría de Salud , las cinco muertes restantes ocurrieron porque, además de enfermar de miasis, las personas padecían otras comorbilidades, entre ellas cáncer basocelular, encefalitis y carcinoma epidermoide.

Algunos de los contagiados enfrentaron complicaciones. Es el caso de un hombre de 80 años del estado de Chiapas, que murió por un choque séptico y una mujer de 84 años, del mismo estado, con insuficiencia respiratoria.

Las infecciones de miasis en humanos se detectaron en México cinco meses después de que el gusano barrenador se identificara de nuevo en el ganado, en noviembre de 2024.