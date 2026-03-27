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México

Los casos de miasis en humanos por gusano barrenador suman 204 y se extienden a 12 estados

Las infecciones de miasis en humanos se empezaron a detectar en México en abril de 2025, cinco meses después de que el gusano barrenador se identificara de nuevo en el ganado.
vie 27 marzo 2026 03:23 PM
Larva de la mosca Cochliomyia hominivora
La larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, causante de la plaga del gusano barrenador en México, también ha provocado varios casos de miasis en humanos. (Foto: Cenaprece)

México identificó 204 casos de miasis en humanos por gusano barrenador . Las infecciones reportadas por la Secretaría de Salud abarcan desde desde abril del año pasado hasta el 20 de marzo de 2026.

Los casos de miasis en humanos parecen ir en aumento. En 2025 se confirmaron 118 infecciones y, en solo tres meses de 2026, se reportaron 86; y aunque la enfermedad acumula más casos en los estados del sur del país, ya se extendió a otras entidades federativas de la región centro, como el Estado de México, Puebla y San Luis Potosí.

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En total, en 12 estados se han notificado casos de miasis en humanos. Chiapas, sin embargo, continúa a la cabeza de esta enfermedad con 119 casos acumulados desde 2025. Le siguen Yucatán, con 23; Oaxaca, con 16; Quintana Roo, con 12, y Veracruz, con 8.

Miasis en humanos por gusano barrenador

En las últimas dos semanas de febrero se registraron más contagios nuevos que el promedio de casos semanales identificados el año pasado.

Muertes por miasis en humanos

Del total de personas infectadas, seis han fallecido. Sin embargo, las autoridades reconocen una sola muerte causada directamente por la mosca Cochliomyia hominivorax, cuyas larvas infectan el tejido vivo o las heridas de los animales y a veces también las lesiones de los humanos.

Según el informe de la Secretaría de Salud , las cinco muertes restantes ocurrieron porque, además de enfermar de miasis, las personas padecían otras comorbilidades, entre ellas cáncer basocelular, encefalitis y carcinoma epidermoide.

Algunos de los contagiados enfrentaron complicaciones. Es el caso de un hombre de 80 años del estado de Chiapas, que murió por un choque séptico y una mujer de 84 años, del mismo estado, con insuficiencia respiratoria.

Las infecciones de miasis en humanos se detectaron en México cinco meses después de que el gusano barrenador se identificara de nuevo en el ganado, en noviembre de 2024.

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Síntomas de miasis

El 58% de los casos de miasis confirmados se presentaron en personas mayores de 60 años y el 76% se identificaron en hombres. Casi siete de cada 10 infecciones ocurrieron en el área rural.

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La mitad de las personas enfermas reportó antecedentes de contacto con animales, sobre todo con cabras y perros. Pero también hubo exposición a bovinos, aves, gatos, cerdos y ovinos.

No obstante, el 49% de las personas infectadas por la larva del gusano barrenador aseguraron que no habían tenido contacto con algún animal.

Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad incluyen la presencia de larvas, detectadas en todos los infectados. También se experimenta una sensación de movimiento al interior del cuerpo, dolor en las lesiones, eritema (enrojecimiento de la piel) y algunas personas desarrollan fiebre.

La miasis en humanos ha afectado, principalmente, lesiones ubicadas en cabeza, cuello y miembros inferiores. Así como mucosas nasales, orales y oculares. Un 2% de los casos ha presentado afectación en las mucosas genitales.

El 74% de los pacientes con miasis necesitó hospitalización y el resto solo tratamiento ambulatorio.

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Gusano barrenador en México

Estados Unidos prohibió la importación de bovinos mexicanos debido a la plaga. Primero lo hizo en diciembre de 2024 y reactivó los envíos en febrero de 2025. Pero, ante nuevos contagios, regresó las restricciones, vigentes desde julio del año pasado.

El gobierno federal y los estatales han impulsado acciones para contener la plaga, incluso reactivaron una fábrica de moscas estériles que había operado en Chiapas. Con apoyo de Estados Unidos, las autoridades reconvierten este complejo en el municipio de Metapa de Domínguez. Pero la planta , llamada Moscamed , comenzará la fabricación de 100 millones de moscas estériles hasta julio de este año.

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La Secretaría de Agricultura detectó algunas irregularidades en la certificación de la salud del ganado. De 2024 a abril de 2025, alrededor de 319 médicos veterinarios privados emitieron certificados zoosanitarios falsos, con errores y con más de 1,300 irregularidades , según datos entregados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a través de una solicitud de información.

Aunque esas fallas ya fueron atendidas, el país batalla todavía para controlar la plaga del gusano barrenador. La imposibilidad de enviar ganado a Estados Unidos ha significado pérdidas para los productores de carne mexicanos, quienes estiman que enfrentan sobrecostos por hasta 400 millones de dólares .

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Secretaría de Salud Enfermedades

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