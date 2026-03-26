Las elecciones judiciales de 2025 fueron 'capturadas' por el Poder Ejecutivo, advierte informe

El 25% de los candidatos que analizaron fueron clasificados como “persona de interés” por sus vínculos con líderes políticos –principalmente con los titulares del Poder Ejecutivo– afiliación o militancia partidista, lazos familiares con esferas de poder o tuvieron señalamientos de corrupción o vínculos con el crimen organizado.
La concentración geográfica de aspirantes considerados de riesgo fue significativa en Tamaulipas con el 50% de sus postulaciones; Michoacán y Colima, 41.7% cada uno. En números absolutos, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México y Tamaulipas acumularon seis casos cada uno y Colima, cinco, según el informe.
Es decir, estos “candidatos de interés” se registraron en los estados sin importar si estaban encabezados por la oposición o por Morena.
En nueve de los 19 estados donde se llevaron a cabo elecciones judiciales locales, las organizaciones identificaron que los integrantes de los Tribunales de Disciplina Judicial provienen de consejeras jurídicas o secretarias de Gobierno del gobernador en turno.
“No llegaron candidatos que tuvieran experiencia jurisdiccional en materia de responsabilidad, sino que esto permitió que hubiera personas con respaldo político”, señaló Miroslava Ortiz, directora del Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA).
La experta en materia de seguridad señaló que hay tres fallas que encontraron en el proceso, como la ausencia de controles para asegurar nombramientos a partir de los méritos; opacidad y tiempos irregulares, así como militancias políticas por parte de los candidatos.
“Es posible identificar una tendencia que evidencia un uso instrumental de los nombramientos judiciales como una moneda de negociación política y lealtades partidistas. Hay un diseño institucional que dificulta la construcción de un Poder Judicial profesional e imparcial, porque encontramos factores de riesgo ”, sostuvo Miroslava Ortiz.
Por ejemplo, en Aguascalientes, gobernado por la panista Teresa Jiménez, Alicia Núñez Medina, quien ganó la presidencia del TDJ, viene de un cargo de confianza como vicefiscal jurídico de la Fiscalía General del Estado, después de desempeñarse por años como asesora del PAN en el Poder Legislativo.
Este documento llamado “Elecciones Judiciales 2025 Balance diagnóstico” es un informe colaborativo e interdisciplinario. El documento fue elaborado por organizaciones de la sociedad civil, universidades y participaron: CICA, el ITESO , la Universidad Jesuita de Guadalajara, Juicio Justo, Laboratorio Electoral, México Evalúa , la Universidad Estatal de Florida , la Universidad de Monterrey, así como el abogado e investigador Luis Tapia.