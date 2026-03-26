Las elecciones judiciales de 2025 fueron 'capturadas' por el Poder Ejecutivo, advierte informe

“Sin duda, el hecho de que el Poder Ejecutivo tenga la mayor parte de las personas electas para el Poder Judicial influye en parte de la captura del Poder Judicial federal para las decisiones. Esto se replicó a nivel estatal, pero con los ejecutivos locales”, sostuvo Miroslava Ortiz, directora del Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA).

Señaló que la “captura” tiene implicaciones en la calidad de justicia, en la independencia de las decisiones y en la imparcialidad en la toma de decisiones de los jueces y magistrados.

Arturo Espinosa Silis, fundador de Laboratorio Electoral , sostuvo que a ningún gobernante le va a parecer una mala idea tener al Poder Judicial de su lado.

"El ejemplo de eso es lo que hicieron los estados de oposición con las elecciones locales. No hay ninguno que haya dicho 'voy a ser un mejor modelo y yo sí voy a voy a buscar la total autonomía'", comentó el experto electoral.

A nivel federal, el 65% de los magistrados federales electos debe su cargo a la postulación del comité del Poder Ejecutivo, ya sea en solitario o en “alianzas estratégicas”.

“Esta cifra no representa una simple mayoría; es la evidencia numérica de una hegemonía institucional que convirtió al proceso electoral en un mecanismo de ratificación, no de competencia”, sostiene el informe.

El documento, presentado por la Fundación Konrad Adenauer , sostiene que, frente a este dominio del Poder Ejecutivo, la capacidad de incidencia real de los otros Poderes del Estado es simbólica, ya que el Legislativo y el Judicial solo lograron colocar de manera conjunta o individual al 29% de los ganadores.

En las magistraturas federales, añade, el Poder Ejecutivo también influyó. El informe señala que en el 59% de los jueces federales electos fueron postulados por ese poder; el 31% de los ganadores fueron postulados por el Legislativo y Judicial y el 10% ya estaba en funciones.

“La evidencia es contundente: en 21 de los 32 estados la mayoría de los jueces federales electos fueron postulados por el Poder Ejecutivo, ya sea en solitario o en alianza con otros poderes, demostrando una capacidad de influencia predominante a lo largo y ancho del país”, se menciona en el informe.

Además, las organizaciones identificaron que la selección de candidatos a nivel estatal, en particular los del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), se distinguió por la improvisación y la ausencia de metodologías, lo que permitió la incorporación de perfiles cuestionables.