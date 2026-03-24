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Congreso

Minuta sobre pensiones doradas avanza, pero diputados corregirán al Senado

Los diputados del Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) abandonaron la sesión de la comisión en que la minuta fue discutida y aprobada.
mar 24 marzo 2026 09:33 PM
Sesión Diputados
La reforma contra las pensiones doradas es propuesta del Gobierno federal. ( Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro.)

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en sus términos el dictamen a la minuta de reformas al artículo 127 de la Constitución en materia de pensiones, para toparlas y que no rebasen la mitad de la percepción presidencial, es decir unos 67 mil pesos.

Sin embargo, tras oír a un grupo de jubilados de empresas productivas del Estado que verían recortadas sus pensiones tras trabajar 30 o hasta 40 años, y la alerta de posibles renuncias masivas en el IMSS, el bloque mayoritario aceptó la necesidad de corregir y dejar a salvo derechos de algunos trabajadores.

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La propuesta de cambios, sin embargo, no fue presentada y la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), aseguró que se hará vía una reserva en el pleno, una vez que se apruebe este miércoles en lo general.

Inconformes con la decisión de no proceder a discutir reservas como esa y dejar en la incertidumbre a los afectados, los diputados del Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) abandonaron la sesión de la comisión.

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La reforma consiste en establecer en el artículo 127 de la Constitución un tope para las pensiones que reciben trabajadores jubilados, y que no podrá superar la mitad del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo federal.

Hoy en día la presidenta tiene percepciones mensuales por 134 mil pesos por lo que el límite fijado equivaldría a aproximadamente 67 mil pesos al mes.

El tope no afectará los recursos que ya se entregaron pero sí a los pagos subsecuentes una vez que la reforma entre en vigor.

En sesión de la Comisión el diputado Arturo Olivares, de Morena y exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) admitió las afectaciones mno sólo a los jubilados sino a la plantilla en operaciones, quienes ven cancelada su aspiración a una pensión acorde con lo trabajado.

Advirtió que actualmente hay más de seis mil médicas y médicos en activo en subdirecciones de unidades de medicina familiar que se verán afectados.

Sostuvo que en un futuro cuando se quieran jubilar se les recortarán sus ingresos, por lo que “ante a falta de incentivos se corre un riesgo de una renuncia masiva a los puestos de confianza que afecte la operatividad del IMSS” por lo que pidió a sus compañeros de bancada analizar estos casos.

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Dijo que hoy hay “más de 12 mil jubilados cuyo monto oscila entre 70 y 100 mil pesos que verán una afectación parcial a su pensión”.

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Previo a él, plantearon su preocupación por el recorte de miles de pensiones de sus sectores Rosa Galaz, Dávila de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Rosa María Rodríguez Luna de la Asociación de Jubilados de confianza de Pemex, Lázaro Gil, presidente de la Asociación de Jubilados de Nafin y Adán Oviedo, de jubilados de Pemex.

Todos ellos plantearon que no llegan más de 300 mil pesos y ninguno tiene pensión de un millón; fueron recursos ahorrados y trabajados a veces en condiciones de riesgo a la salud y la integridad, pero ahora serían afectados.

Rodríguez planteó “nos sentimos muy defraudados porque nuestra generación siempre pensó que estudiando, trabajando en las empresas del Estado, haciendo grande a las empresas de nuestro México íbamos a lograr tener una jubilación digna justa”

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Oviedo planteó que se busca ahorrar 5,000 millones de pesos, cuando sólo en 2024 se tuvieron pérdidas de dos billones de pesos por el ejercicio del anterior sexenio y pérdidas por el huachicol, la refinería y otras.

"Eso alcanza para pagar 400 años de estas pensiones” en tanto que éstas apenas representan el 0.0025% de la cifra pendiente por aclarar.

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