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México

Pobladores de Veracruz denuncian abandono y riesgos a la salud tras derrame en el Golfo

Comunidades indígenas y pobladores del sur del estado denunciaron que los efectos del derrame petrolero registrado hace tres semanas en las costas del Golfo de México continúan sin ser atendidos.
lun 23 marzo 2026 04:31 PM
derrame veracruz
Este lunes pobladores denunciaron que persisten afectaciones ambientales por hidrocarburos en ecosistemas de Pajapan. (Foto: Semarnat)

A tres semanas del derrame petrolero que afecta las costas de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, en el sur de Veracruz, comunidades indígenas y habitantes de la región denunciaron este lunes que la emergencia ambiental continúa sin atención efectiva ni claridad sobre su origen.

En conferencia de prensa, pobladores y representantes del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida afirmaron que, a tres semanas de la llegada de la llamada “marea negra” a playas y sistemas lagunares, el material contaminante –chapopote– continúa llegando a diario.

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Advirtieron que esta situación genera afectaciones severas en los ecosistemas costeros, especialmente en los manglares, además de impactar las actividades económicas locales, en particular la pesca, y representar riesgos para la salud de la población.

Los habitantes señalaron que, hasta el momento, no existe una versión oficial clara sobre las causas del derrame. Indicaron que autoridades mencionan la posible participación de una embarcación, pero no precisan la identidad, la empresa responsable ni detalles verificables.

En cuanto a las labores, acusaron deficiencias en los trabajos realizados por la empresa encargada de la limpieza, así como la falta de equipo de protección para trabajadores, pagos pendientes y la acumulación de residuos tóxicos en playas y zonas lagunares.

Además, aseguraron que amplias áreas de la laguna del Ostión no son atendidas aún, lo que agrava el deterioro ambiental.

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Los pobladores expresaron además que el impacto económico también es significativo, pues la mayoría de las personas afectadas todavía no recibe compensación por las pérdidas que el derrame trae para quienes se dedican a la pesca de forma independiente. Explicaron que los apoyos se limitan a pescadores registrados, mientras que pescadores independientes, comerciantes de mariscos y prestadores de servicios turísticos continúan sin ingresos.

Agregaron además que la falta de ingresos lleva a algunas personas a continuar pescando y comercializando productos contaminados, lo que ya genera reportes de afectaciones a la salud, como diarrea y malestares estomacales. Sin embargo, denunciaron que las autoridades no han informado adecuadamente sobre los riesgos sanitarios ni implementado medidas preventivas suficientes.

Asimismo, expresaron preocupación por el presunto uso de dispersantes químicos en el mar, los cuales pueden trasladar la contaminación al fondo marino y afectar arrecifes y otros ecosistemas.

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Las comunidades también denunciaron la ausencia de estudios públicos sobre la calidad del agua, así como la falta de un plan integral de restauración ambiental a corto, mediano y largo plazo.

Ante esta situación, organizaciones comunitarias informaron que ya presentaron denuncias ante instancias como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y que preparan nuevas acciones legales.

Exigieron así una investigación exhaustiva sobre los responsables del derrame, atención médica para las personas expuestas e indemnización justa para todas las comunidades

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Pobladores afectados por el derrame criticaron la ausencia de un plan integral de restauración ambiental a corto, mediano y largo plazo, así como la falta de inclusión de los habitantes locales y expertos en la toma de decisiones. (Foto: Cortesía)

Nahle rechaza reportes de animales muertos por derrame

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, negó este lunes que exista un registro oficial de animales muertos a causa del derrame de hidrocarburos en las costas del estado. Señaló que solo se atendido a un ejemplar que se encontraba con vida, mientras continúan las labores de limpieza en diversos puntos del litoral.

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En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno en la capital del estado, la gobernadora sostuvo que las instituciones encargadas del monitoreo ambiental no han confirmado afectaciones a la fauna marina, pese a versiones difundidas en redes sociales y denuncias ciudadanas que señalan que al menos cinco animales habrían muerto en la zona conurbada desde que ocurrió el incidente.

“Estamos limpiando nuestras playas. Está la Marina haciendo el trabajo de coordinación, de investigación; está Profepa. Temprano hablé con el procurador de Medio Ambiente para decirle que me reportara qué fauna teníamos afectada. Estuvieron circulando que había un delfín muerto en Alvarado; no hay. Otro que había, no sé dónde, en Agua Dulce; tampoco”, dijo Nahle.

La gobernadora explicó que solo se tiene conocimiento de un caso aislado: una tortuga que no presentaba signos de contaminación por hidrocarburos y que fue devuelta al mar tras ser atendida.

En cuanto a la situación en las playas, Nahle indicó que durante el fin de semana se registró presencia de turistas en distintos puntos del estado, sin que se reportaran incidentes mayores relacionados con el derrame.

“Estuvo el fin de semana la gente en la playa, sí, así es: estuvo la gente en playas de Tuxpan, en Coatzacoalcos, en Boca del Río, en Alvarado el fin de semana. Bueno, qué bueno. Hoy vamos a ver cuántas playas afectadas hay”, dijo.

La gobernadora insistió además en que el hidrocarburo no se originó en territorio veracruzano, sino que fue arrastrado por corrientes marinas desde otras zonas del Golfo de México.

En este mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró también durante la mañanera que la presencia de combustible en el Golfo de México se debe al derrame de un barco y aseguró que el impacto de la refinería Dos Bocas fue menor. Sin embargo, anunció que la Fiscalía General de la República se encargará de investigar.

"Hubo un derrame de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso”, dijo.

El pasado 16 de marzo, la Semarnat dio a conocer que fueron concluidas las labores de contención y avanzaba la limpieza de la zona del mar donde se detectó inicialmente la pluma de hidrocarburos frente a las costas del Golfo, por lo que ya no se registraba presencia de residuos en esa área marina.

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Veracruz Contaminación ambiental Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

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