Pobladores de Veracruz denuncian abandono y riesgos a la salud tras derrame en el Golfo

En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno en la capital del estado, la gobernadora sostuvo que las instituciones encargadas del monitoreo ambiental no han confirmado afectaciones a la fauna marina, pese a versiones difundidas en redes sociales y denuncias ciudadanas que señalan que al menos cinco animales habrían muerto en la zona conurbada desde que ocurrió el incidente.
“Estamos limpiando nuestras playas. Está la Marina haciendo el trabajo de coordinación, de investigación; está Profepa. Temprano hablé con el procurador de Medio Ambiente para decirle que me reportara qué fauna teníamos afectada. Estuvieron circulando que había un delfín muerto en Alvarado; no hay. Otro que había, no sé dónde, en Agua Dulce; tampoco”, dijo Nahle.
La gobernadora explicó que solo se tiene conocimiento de un caso aislado: una tortuga que no presentaba signos de contaminación por hidrocarburos y que fue devuelta al mar tras ser atendida.
En cuanto a la situación en las playas, Nahle indicó que durante el fin de semana se registró presencia de turistas en distintos puntos del estado, sin que se reportaran incidentes mayores relacionados con el derrame.
“Estuvo el fin de semana la gente en la playa, sí, así es: estuvo la gente en playas de Tuxpan, en Coatzacoalcos, en Boca del Río, en Alvarado el fin de semana. Bueno, qué bueno. Hoy vamos a ver cuántas playas afectadas hay”, dijo.
La gobernadora insistió además en que el hidrocarburo no se originó en territorio veracruzano, sino que fue arrastrado por corrientes marinas desde otras zonas del Golfo de México.
En este mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró también durante la mañanera que la presencia de combustible en el Golfo de México se debe al derrame de un barco y aseguró que el impacto de la refinería Dos Bocas fue menor. Sin embargo, anunció que la Fiscalía General de la República se encargará de investigar.
"Hubo un derrame de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso”, dijo.
El pasado 16 de marzo, la Semarnat dio a conocer que fueron concluidas las labores de contención y avanzaba la limpieza de la zona del mar donde se detectó inicialmente la pluma de hidrocarburos frente a las costas del Golfo, por lo que ya no se registraba presencia de residuos en esa área marina.