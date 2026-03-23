Pobladores de Veracruz denuncian abandono y riesgos a la salud tras derrame en el Golfo

Advirtieron que esta situación genera afectaciones severas en los ecosistemas costeros, especialmente en los manglares, además de impactar las actividades económicas locales, en particular la pesca, y representar riesgos para la salud de la población.

Los habitantes señalaron que, hasta el momento, no existe una versión oficial clara sobre las causas del derrame. Indicaron que autoridades mencionan la posible participación de una embarcación, pero no precisan la identidad, la empresa responsable ni detalles verificables.

En cuanto a las labores, acusaron deficiencias en los trabajos realizados por la empresa encargada de la limpieza, así como la falta de equipo de protección para trabajadores, pagos pendientes y la acumulación de residuos tóxicos en playas y zonas lagunares.

Además, aseguraron que amplias áreas de la laguna del Ostión no son atendidas aún, lo que agrava el deterioro ambiental.

Los pobladores expresaron además que el impacto económico también es significativo, pues la mayoría de las personas afectadas todavía no recibe compensación por las pérdidas que el derrame trae para quienes se dedican a la pesca de forma independiente. Explicaron que los apoyos se limitan a pescadores registrados, mientras que pescadores independientes, comerciantes de mariscos y prestadores de servicios turísticos continúan sin ingresos.

Agregaron además que la falta de ingresos lleva a algunas personas a continuar pescando y comercializando productos contaminados, lo que ya genera reportes de afectaciones a la salud, como diarrea y malestares estomacales. Sin embargo, denunciaron que las autoridades no han informado adecuadamente sobre los riesgos sanitarios ni implementado medidas preventivas suficientes.

Asimismo, expresaron preocupación por el presunto uso de dispersantes químicos en el mar, los cuales pueden trasladar la contaminación al fondo marino y afectar arrecifes y otros ecosistemas.