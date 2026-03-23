Desigualdad y mercado son clave para entender la crisis ambiental en México, advierte investigadora

La investigadora recibió en días pasados el reconocimiento "Mujeres Transformando México: Líderes Innovadoras en Soluciones Ambientales, Sociales y Económicas", otorgado por la editorial científica Elsevier.

El galardón fue otorgado en reconocimiento a su trabajo al introducir el concepto de servicios ecosistémicos en el país y liderar estudios interdisciplinarios pioneros en la costa de Jalisco, además de coordinar la primera evaluación nacional y un documento estratégico para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Una crisis que va más allá del clima

A lo largo de su trayectoria, la científica Balvanera, quien transitó de estudiar los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza hacia un análisis más estructural de las causas de su deterioro, aseguró que la crisis ambiental que el país enfrenta se vincula con un modelo que privilegia el crecimiento económico por encima de la vida.

“Estamos viviendo una crisis, por supuesto climática, de la naturaleza, pero también una crisis radica por un lado en legados coloniales muy fuertes, en donde se reducen los territorios y las personas que trabajan en estos territorios en meros commodities, en objetos para los mercados globales, para sustentar el crecimiento económico”, dijo.

“En esta problemática vemos que lo que hace una persona en una parte del mundo tiene impacto en todo, en particular lo que hacen las 3,000 personas más ricas del planeta, que son muy poquitas comparadas con las 8,000 millones que habitamos este planeta”, agregó.