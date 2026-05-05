La empresa pública del Estado sugiere considerar:

• Datos del servicio: incluyen el número de servicio, nombre del titular y domicilio.

• Periodo de consumo: indica las fechas en las que se registró el consumo facturado.

• Lectura anterior y actual: permiten conocer el consumo real de energía en kilowatts-hora (kWh).

• Consumo total: es la diferencia entre ambas lecturas (anterior y actual) y determina el monto a pagar.

• Tarifa aplicada: define el tipo de servicio (doméstico, comercial, etc.) y el costo por consumo.

• Importe por pagar: muestra el total facturado, así como la fecha límite de pago.

¿Qué significa la gráfica de tu recibo?

El recibo incluye una gráfica de colores de nivel de consumo que permite visualizar, de forma sencilla, cuánta energía eléctrica se ha registrado en el periodo facturado.

Esta gráfica funciona como un indicador visual del nivel de consumo del servicio:

• Verde: representa un bajo consumo, lo que indica un uso eficiente de la energía y permite acceder a un mayor apoyo en el costo del servicio.

• Amarilla: señala un consumo moderado, por lo que se recomienda mantener o mejorar sus hábitos.

• Roja: indica un alto consumo, lo que reduce el apoyo y genera un mayor importe a pagar.

La CFE recuerda que la gráfica refleja que, a menor uso de energía, mayor es el apoyo que se recibe.