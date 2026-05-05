La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió recomendaciones para que los usuarios conozcan a detalle el recibo de luz y facilite la gestión de pagos, eviten malas lecturas en su consumo y tengan un uso eficiente del servicio.
Cómo leer el recibo de luz de CFE para evitar pagar más
La empresa pública del Estado sugiere considerar:
• Datos del servicio: incluyen el número de servicio, nombre del titular y domicilio.
• Periodo de consumo: indica las fechas en las que se registró el consumo facturado.
• Lectura anterior y actual: permiten conocer el consumo real de energía en kilowatts-hora (kWh).
• Consumo total: es la diferencia entre ambas lecturas (anterior y actual) y determina el monto a pagar.
• Tarifa aplicada: define el tipo de servicio (doméstico, comercial, etc.) y el costo por consumo.
• Importe por pagar: muestra el total facturado, así como la fecha límite de pago.
¿Qué significa la gráfica de tu recibo?
El recibo incluye una gráfica de colores de nivel de consumo que permite visualizar, de forma sencilla, cuánta energía eléctrica se ha registrado en el periodo facturado.
Esta gráfica funciona como un indicador visual del nivel de consumo del servicio:
• Verde: representa un bajo consumo, lo que indica un uso eficiente de la energía y permite acceder a un mayor apoyo en el costo del servicio.
• Amarilla: señala un consumo moderado, por lo que se recomienda mantener o mejorar sus hábitos.
• Roja: indica un alto consumo, lo que reduce el apoyo y genera un mayor importe a pagar.
La CFE recuerda que la gráfica refleja que, a menor uso de energía, mayor es el apoyo que se recibe.
Los usuarios deben estar atentos a algunos cambios que se reflejen en este documento que se emite de manera bimestral.
• Cambios significativos en el consumo respecto a periodos anteriores.
• Fechas límite de pago para evitar recargos por reconexión y la suspensión del servicio.
• Mensajes informativos o avisos relevantes incluidos en el recibo.
Además de que se recibe de manera física en los hogares, el recibo también puede consultarse de manera digital a través del portal oficial o la aplicación móvil , lo que facilita su acceso en cualquier momento.
¿Cómo puedo corregir mi dato en el recibo de luz?
Para corregir dirección (calle, número oficial) o realizar cambio de nombre del titular: Debe acudir al Centro de Atención a Clientes más cercano a su domicilio con la documentación correspondiente (identificación oficial, comprobante de domicilio correcto, documento que acredite propiedad o posesión para cambio de nombre).
En marzo, la CFE recordó que se aplicará la tarifa de verano con el objetivo de apoyar a los habitantes de las localidades en donde se prevén altas temperaturas, por lo que recomienda a los usuarios a estar pendiente del aviso en los recibos de luz; se prevé que aplique en las siguientes entidades, de acuerdo con los que han sido parte en años anteriores y son los siguientes:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Nayarit
Se recomienda a la población en general a aprovechar la ventilación natural del hogar, utilizar iluminación eficiente, ajustar correctamente los equipos de enfriamiento y desconectar aparatos eléctricos cuando no estén en uso.