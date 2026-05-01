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México

El fuero y la voluntad de los liderazgos morenistas dejan a Rocha Moya protegido... por ahora

Autoridades de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, de tener presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas.
vie 01 mayo 2026 02:00 PM
Investigación Mineros Secuestardos
Rubén Rocha Moya ha sido señalado por presuntamente proteger a 'Los Chapitos'. (Foto: Cuartoscuro )

El gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, ambos de Morena, tienen fuero constitucional, por lo que están protegidos ante eventuales detenciones por parte de autoridades de México, las cuales fueron solicitadas por funcionarios de Estados Unidos ante la presunta complicidad de ambos personajes -y ocho más- con el crimen organizado.

Para que ambos enfrenten a la justicia, es necesaria una declaración previa de procedencia por parte de la Cámara de Diputados, la cual mantiene mayoría morenista. En el caso de Rocha Moya, primero se tendría que votar su desafuero en la Cámara Baja y después se tendría mandar el caso al Congreso estatal para que se determine o no remover la protección al funcionario.

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En el caso del senador morenista, una autoridad debe presentar la solicitud ante la Cámara de Diputados, donde se turna el expediente a la Comisión Instructora. Luego se vota -otra vez en manos de Morena- si se le retira el fuero.

El fuero es una protección constitucional que tienen los diputados y senadores con el fin de impedir que sean detenidos o juzgados por delitos. Esta inmunidad procesal surgió para proteger la libertad de expresión de los legisladores y así evitar que sufrieran de persecuciones políticas.

El retiro de esta protección es un acto exclusivo de la Cámara de Diputados. Es un proceso que puede durar semanas o hasta meses, pues va a depender de la disposición política de los legisladores. En algunos casos, las peticiones para retirar el fuero, quedan archivadas.

Cámara de Diputados aprueba reformas secundarias de la jornada electoral reducida.
La Cámara de Diputados será la primera gran encargada de eventualmente retirar o no el fuero a Rocha Moya. (Foto: Cámara de Diputados)

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El proceso comienza cuando un ciudadano o el Ministerio Público solicita el retiro de esta protección de algún legislador que es investigado por un delito. El caso se estudia en la Sección Instructora y después pasa al pleno de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados retira el fuero, pero no le corresponde juzgar. Solo quita la protección al legislador que es señalado de algún delito, para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado por las autoridades judiciales.

En el caso de Juan Gámez, alcalde morenista de Culiacán también señalado por vínculos con el narcotráfico, tiene que ser el Congreso estatal el que determine que se puede proceder en su contra.

El jueves 30 de abril terminó el periodo de sesiones en el Congreso, por lo que se necesitaría convocar a un periodo extraordinario para proceder de inmediato contra Rocha Moya y el legislador Enrique Inzunza.

Sin pruebas... dice Gobierno de México

Como se explicó antes, se necesita disposición política para que un caso así avance. En las últimas horas, Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal contra los personajes... sin embargo, desde los liderazgos de Morena ya se ha establecido que no se puede proceder -de momento- porque autoridades de Estados Unidos no acompañaron su solicitud de captura con pruebas.

El miércoles 30 de abril -mismo día en que Estados Unidos presentó al público la acusación contra los funcionarios mexicanos-, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará una investigación para determinar si los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, tienen algún sustento en la realidad para poder proceder en su contra.

Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, confirmó esta tarde que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le presentó la solicitud de Estados Unidos para detener de forma provisional y extraditar a los implicados, sin embargo, también señaló que, al menos en dicha solicitud, no se presentaron los elementos de prueba necesarios ni evidencias contundentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum también dijo esta semana que si no hay pruebas, se tratará solo de un tema político, como aseguró también el propio Rocha Moya, quien ve en la indagatoria en su contra, un caso armado para golpear a la llamada ''Cuarta Transformación''.

EU los acusa de tráfico de drogas y crimen organizado

Autoridades de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa , de tener presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas. La entidad que gobierna lleva casi dos años sumergida en una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a Rocha Moya se le acusa por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, además de asociación delictuosa. Fueron el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, quienes desclasificaron la acusación.

Si el mandatario estatal va a juicio en Estados Unidos, podría alcanzar la pena de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

¿Quiénes están acusados junto a Rocha Moya?

Entre los acusados también están el senador Enrique Inzunza Cázarez; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán.

Dámaso Castro Saavedra, quien fue vicefiscal General de Sinaloa, y Marco Antonio Almanza Avilés, quien se desempeñó como director de la Policía de Investigación, y Alberto Jorge Contreras, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, forman parte de la acusación.

También están José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.

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Fuero Cámara de Diputados Congreso Mexicano

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