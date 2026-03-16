Bienestar abrirá registro para personas con discapacidad y para becas de transporte

“Buenas noticias para nuestras personas con discapacidad: vamos a iniciar un nuevo registro para ellos, que va a ser a partir del lunes 23 y hasta el 29 de marzo, de lunes a domingo de la próxima semana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde van a estar instalados los módulos”, detalló.

Añadió que a partir de mañana ya se puede consultar en la página www.gob.mx/bienestar la ubicación los módulos para realizar el registro, pero, anotó, por lo menos habrá uno en cada municipio del país.

La pensión para personas con discapacidad tiene a un millón 596,986 beneficiarios, a quienes en 2026 se les destina una inversión de 37,452 millones de pesos.

Para el registro los interesados deberán presentar:

-Clave Única de Registro de Población (CURP).

-Acta de nacimiento.

-Comprobante de domicilio.

-Identificación oficial con fotografía.

-Certificado de discapacidad permanente.

-Teléfono de contacto.

El calendario de inscripción se realizará de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del próximo beneficiario:

Lunes 23 de marzo: la inscripción corresponde a apellidos que inician con A, B, C.

Martes 24 de marzo: el registro es para D, E, F, G, H.

Miércoles 25 de marzo: corresponde a apellidos que inician con I, J, K, L, M.

Jueves 26 de marzo: para apellidos con N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 27 de marzo: será para apellidos que inician con S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 28 y domingo 29 de marzo: Se registran las todas las letras.