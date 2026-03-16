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México

Bienestar abrirá registro para personas con discapacidad y para becas de transporte

La próxima semana se abrirán los registros para nuevos beneficiarios de los dos programas sociales quienes recibirán 3,300 y 1,700 pesos bimestrales, respectivamente.
lun 16 marzo 2026 11:23 AM
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La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que en todos los municipios se instalarán módulos para registrarse al programa para personas con discapacidad. (Foto: Presidencia de México.)

La Secretaría de Bienestar abrirá un nuevo periodo de registro para incorporarse a la Pensión para Personas con Discapacidad y para la Beca de Apoyo para el Transporte “Gertrudis Bocanegra” en Michoacán.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que la próxima semana se abrirá el registro para que las personas con discapacidad reciban 3,300 bimestrales y para que los estudiantes reciban 1,700 cada dos meses.

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“Buenas noticias para nuestras personas con discapacidad: vamos a iniciar un nuevo registro para ellos, que va a ser a partir del lunes 23 y hasta el 29 de marzo, de lunes a domingo de la próxima semana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde van a estar instalados los módulos”, detalló.

Añadió que a partir de mañana ya se puede consultar en la página www.gob.mx/bienestar la ubicación los módulos para realizar el registro, pero, anotó, por lo menos habrá uno en cada municipio del país.

La pensión para personas con discapacidad tiene a un millón 596,986 beneficiarios, a quienes en 2026 se les destina una inversión de 37,452 millones de pesos.

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Para el registro los interesados deberán presentar:

-Clave Única de Registro de Población (CURP).
-Acta de nacimiento.
-Comprobante de domicilio.
-Identificación oficial con fotografía.
-Certificado de discapacidad permanente.
-Teléfono de contacto.

El calendario de inscripción se realizará de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del próximo beneficiario:

Lunes 23 de marzo: la inscripción corresponde a apellidos que inician con A, B, C.
Martes 24 de marzo: el registro es para D, E, F, G, H.
Miércoles 25 de marzo: corresponde a apellidos que inician con I, J, K, L, M.
Jueves 26 de marzo: para apellidos con N, Ñ, O, P, Q, R.
Viernes 27 de marzo: será para apellidos que inician con S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Sábado 28 y domingo 29 de marzo: Se registran las todas las letras.

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Abren registro para beca de transporte

La Secretaría de Bienestar también abrirá el registro para la Beca de Apoyo para el Transporte “Gertrudis Bocanegra” que forma parte del Plan Michoacán.

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, explicó que el registro para nuevos beneficiarios iniciará la próxima semana.

“La presidenta nos ha instruido que nadie se quede fuera de este gran sistema de becas, así que para todos los estudiantes que quedaron pendientes de registrarse en Michoacán a la beca Gertrudis Bocanegra reabrimos nuevamente el registro y se apertura del día 23 al 27 de marzo en la misma página que ya se registraron quienes ya recibieron su tarjeta becagertrudisbocanegra.gob.mx”, informó.

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Este apoyo está dirigido a estudiantes de hasta 29 años en Michoacán, quienes reciben 1, 900 pesos bimestrales.

Hasta ahora 44,076 estudiantes se han registrado a la beca, de los que 41,887 han recibido su tarjeta.

“La inversión en el año será de 418 millones 722,000 pesos. La buena noticia para los estudiantes de Michoacán es que el día de mañana se verá reflejado el depósito del bimestre enero-febrero para quienes recientemente hicieron su registro”, informó.

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