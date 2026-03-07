México evacua a 629 connacionales de Medio Oriente; no se reportan mexicanos con daños a su integridad física

La mayoría de los mexicanos evacuados salieron vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto, detalló en un comunicado.

"A partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación de un mayor número de vuelos comerciales", explicó.

La Secretaría agregó que algunos aeropuertos operan de forma intermitente. Así que recomendó a quienes cuenten con alguna reservación consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes.

Trasladan operación de Embajada mexicana en Irán

La Cancillería anunció también que, a partir del próximo lunes, la Embajada de México en Irán trasladará sus operaciones de Teherán a Azerbaiyán, debido a las condiciones de que prevalecen en ese país.

"Estará operando a partir del lunes desde Azerbaiyán, con el apoyo de nuestra representación en Bakú", indicó.

"El resto de nuestras embajadas mexicanas de la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas".

Este sábado, el octavo día de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, se registró una escalada de ataques, lo que ha dejado cientos de víctimas y graves daños materiales.

Israel lanzó una de las ofensivas más intensas desde el inicio del conflicto, atacando una academia militar, un centro de mando subterráneo, un depósito de misiles y el aeropuerto internacional de Mehrabad en Teherán, donde se observó humo y fuego.