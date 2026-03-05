¿Hay clases el 13 de marzo 2026? Esto dice la SEP sobre si se suspenden y hay megapuente

¿Hay clases el viernes 13 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el viernes 13 de marzo está destinado al registro de calificaciones por parte del personal docente. Esta actividad forma parte de los procesos administrativos del ciclo escolar.

Sin embargo, ese registro no implica la suspensión de la jornada escolar. Los alumnos deben asistir con normalidad a las aulas.

Aun así, los estudiantes tendrán fin de semana largo

Aunque el viernes 13 se mantiene como día de clases, el calendario sí contempla una suspensión posterior. El lunes 16 de marzo está marcado como “suspensión de labores docentes”, por lo que ese día no habrá actividades escolares.

Debido a esta pausa en el calendario, los estudiantes contarán con un fin de semana largo que se extenderá desde el sábado hasta el lunes.

¿Qué otro día se suspenden actividades en marzo?

Otra fecha en la que se detendrán las actividades escolares será el viernes 27 de marzo, jornada programada para la realización del Consejo Técnico Escolar.

Durante estos encuentros el personal docente analiza temas académicos y de organización escolar, por lo que los estudiantes no acuden a clases ese día.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de Semana Santa?

Después de las actividades programadas, el calendario establece el periodo vacacional de Semana Santa. Las vacaciones iniciarán el lunes 30 de marzo y se extenderán hasta el viernes 10 de abril.