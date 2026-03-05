Confirman la muerte de otros dos mineros de la Concordia, Sinaloa, tres siguen desaparecidos

La empresa canadiense Vizsla Silver Corp. informó este jueves que identificaron los cuerpos de dos mineros que fueron secuestrados el 23 de enero en Sinaloa. Se trata de Javier Vargas y Javier Valdez, quienes formaban parte de un grupo de diez mineros privados de la libertad en las inmediaciones del proyecto Pánuco.
Cuerpos de otros 2 mineros son identificados en Sinaloa; 3 siguen desaparecidos
Tras varios días de incertidumbre, la empresa confirmó la trágica pérdida de estos dos trabajadores, mientras que tres compañeros más continúan desaparecidos. Con la identificación de Vargas y Valdez, ya son siete las víctimas reconocidas entre los empleados secuestrados durante el ataque.
El presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver, Michael Konnert, expresó sus condolencias a las familias de los afectados y subrayó el compromiso de la empresa con el apoyo a los familiares y al equipo de trabajo. "Seguimos concentrados en los esfuerzos continuos para localizar a quienes aún permanecen desaparecidos", afirmó Konnert.
En un comunicado, la empresa minera informó que sigue colaborando con las autoridades mexicanas para avanzar en las investigaciones y en la búsqueda de los tres trabajadores restantes.
Vizsla Silver afirmó que fortalecieron sus protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades locales para la protección de sus empleados, contratistas y la comunidad. Reafirmó además su confianza en el proyecto Pánuco y destacó la fortaleza de la comunidad de Concordia.
Vizsla Silver solicitó que se respete la privacidad de las familias en este difícil momento y agradeció el apoyo recibido.
El 23 de enero, 10 mineros empleados en la minera canadiense Vizsla Silver Corp. fueron secuestrados.
El febrero pasado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la privación de la libertad de los ocurrió porque presuntamente fueron confundidos con miembros de "Los Mayitos".
“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó en la conferencia matutina.
Mientras tanto, la Embajada de Canadá en México exigió que haya justicia y afirmó que mantiene contacto con autoridades mexicanas para conocer qué pasó y las acciones que se realizan para dar con los responsables.
"Nos entristecen profundamente los sucesos en Sinaloa. Nuestro corazón está con los familiares y seres queridos de los afectados. Estamos en contacto con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores y esperamos que los responsables rindan cuentas ante la justicia", dijo la Embajada en redes sociales.