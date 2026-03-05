Confirman la muerte de otros dos mineros de la Concordia, Sinaloa, tres siguen desaparecidos

Tras varios días de incertidumbre, la empresa confirmó la trágica pérdida de estos dos trabajadores, mientras que tres compañeros más continúan desaparecidos. Con la identificación de Vargas y Valdez, ya son siete las víctimas reconocidas entre los empleados secuestrados durante el ataque.

El presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver, Michael Konnert, expresó sus condolencias a las familias de los afectados y subrayó el compromiso de la empresa con el apoyo a los familiares y al equipo de trabajo. "Seguimos concentrados en los esfuerzos continuos para localizar a quienes aún permanecen desaparecidos", afirmó Konnert.

En un comunicado, la empresa minera informó que sigue colaborando con las autoridades mexicanas para avanzar en las investigaciones y en la búsqueda de los tres trabajadores restantes.

Vizsla Silver afirmó que fortalecieron sus protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades locales para la protección de sus empleados, contratistas y la comunidad. Reafirmó además su confianza en el proyecto Pánuco y destacó la fortaleza de la comunidad de Concordia.

Vizsla Silver solicitó que se respete la privacidad de las familias en este difícil momento y agradeció el apoyo recibido.