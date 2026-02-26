SCJN limita registro de rentas en CDMX y prohíbe incluir datos del casero y del inmueble

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló finalmente el Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, aunque estableció límites a los datos personales que deberán incluirse tanto del casero como del inquilino.

Uno de los puntos más destacados es que se prohibió incluir los datos del casero, así como la descripción exacta del inmueble a rentar.

La semana pasada, el Pleno avaló que las rentas en la Ciudad de México no pueden incrementarse por encima de la inflación anual . Sin embargo, quedó pendiente la definición sobre el alcance del registro de caseros y contratos, ante las preocupaciones por la protección de datos personales.

El debate se abrió a partir de la postura del ministro Arístides Rodrigo Guerrero, quien advirtió que la información contemplada en el registro podría poner en riesgo la seguridad de las personas arrendatarias, al tratarse de datos sensibles.