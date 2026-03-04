¿Cuándo entra en vigor la reforma laboral tras su publicación en el DOF?

De acuerdo con el primer artículo transitorio del decreto, la reforma entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto significa que la modificación constitucional comenzó a tener efectos legales desde el 3 de marzo de 2026.

No obstante, el inicio de la vigencia no implica que la jornada laboral de 40 horas se aplique de inmediato. El propio decreto establece que la reducción del tiempo de trabajo se realizará de manera progresiva mediante un calendario definido en los artículos transitorios.

¿En qué fecha comenzará a tener efectos esta reforma?

La reducción de la jornada no se aplicará de forma inmediata. El decreto establece un proceso gradual que comenzará a reflejarse a partir del 1 de enero de 2027, cuando se realizará el primer ajuste en las horas de trabajo.

Actualmente, en 2026 la jornada laboral se mantiene en 48 horas semanales; sin embargo, la reducción se aplicará de la siguiente manera:

- 2027: jornada laboral de 46 horas semanales

- 2028: jornada laboral de 44 horas semanales

- 2029: jornada laboral de 42 horas semanales

- 2030: jornada laboral de 40 horas semanales