¿Qué establece la reforma sobre el trabajo extraordinario?
El decreto también define cómo deberá pagarse el tiempo extraordinario cuando se superen las horas de la jornada ordinaria.
En esos casos, el tiempo adicional deberá pagarse con un cien por ciento más del salario correspondiente a las horas normales. Asimismo, el trabajo extraordinario no podrá exceder doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días en ese periodo.
Cuando la prolongación del tiempo extraordinario supere ese límite, la persona empleadora estará obligada a pagar doscientos por ciento adicional del salario correspondiente a la jornada ordinaria, conforme a lo establecido en la legislación laboral.
¿Qué otras disposiciones incluye el decreto?
Entre los artículos transitorios se establece que el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria en un plazo de 90 días a partir de la publicación del decreto.
También se señala que la reducción de la jornada laboral no podrá implicar disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras, por lo que la transición hacia el nuevo esquema de horas deberá respetar las condiciones laborales existentes.
La reforma al artículo 123 de la Constitución establece así el marco legal para reducir gradualmente la jornada laboral en México hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030, conforme al calendario definido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.