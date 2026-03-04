Publicidad

La reforma laboral de 40 horas ya fue publicada en el DOF, pero tendrá efecto hasta esta fecha

El decreto que reduce la jornada laboral ya fue publicado en el DOF. Conoce desde cuándo tiene efectos y el calendario que llevará a México a una semana laboral de 40 horas.
mié 04 marzo 2026 10:28 AM
24 congresos locales ya aprobaron la reforma para la reducción de la jornada laboral, ahora será publicada en el DOF. (Expansión|Gemini)

La reforma que reduce la jornada laboral en México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con cambios al artículo 123 de la Constitución para establecer un nuevo límite en las horas de trabajo semanales.

A partir de esta publicación, muchas personas se preguntan cuándo comenzará a aplicarse la nueva disposición y cómo será el proceso para llegar a la jornada de 40 horas, ya que el propio decreto establece una implementación gradual.

¿Cuándo entra en vigor la reforma laboral tras su publicación en el DOF?

De acuerdo con el primer artículo transitorio del decreto, la reforma entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto significa que la modificación constitucional comenzó a tener efectos legales desde el 3 de marzo de 2026.

No obstante, el inicio de la vigencia no implica que la jornada laboral de 40 horas se aplique de inmediato. El propio decreto establece que la reducción del tiempo de trabajo se realizará de manera progresiva mediante un calendario definido en los artículos transitorios.

¿En qué fecha comenzará a tener efectos esta reforma?

La reducción de la jornada no se aplicará de forma inmediata. El decreto establece un proceso gradual que comenzará a reflejarse a partir del 1 de enero de 2027, cuando se realizará el primer ajuste en las horas de trabajo.

Actualmente, en 2026 la jornada laboral se mantiene en 48 horas semanales; sin embargo, la reducción se aplicará de la siguiente manera:

- 2027: jornada laboral de 46 horas semanales
- 2028: jornada laboral de 44 horas semanales
- 2029: jornada laboral de 42 horas semanales
- 2030: jornada laboral de 40 horas semanales

¿Qué cambios establece la reforma al artículo 123?

La modificación constitucional reforma las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123.

Con este cambio se establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales, en los términos que posteriormente determine la legislación secundaria.

También se mantiene el principio de descanso obligatorio: por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán contar con al menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

Uno de los aspectos que generó mayor atención en torno a esta reforma fue la posibilidad de contar con dos días de descanso por semana. Esta condición aplicará únicamente para las personas trabajadoras que mantengan jornadas de ocho horas diarias.

40 horas
presidencia

Secretaría del Trabajo: 40 horas laborales garantizan más descanso y no implica reducción de salarios

¿Qué establece la reforma sobre el trabajo extraordinario?

El decreto también define cómo deberá pagarse el tiempo extraordinario cuando se superen las horas de la jornada ordinaria.

En esos casos, el tiempo adicional deberá pagarse con un cien por ciento más del salario correspondiente a las horas normales. Asimismo, el trabajo extraordinario no podrá exceder doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días en ese periodo.

Cuando la prolongación del tiempo extraordinario supere ese límite, la persona empleadora estará obligada a pagar doscientos por ciento adicional del salario correspondiente a la jornada ordinaria, conforme a lo establecido en la legislación laboral.

Panduit abrirá su planta más importante a nivel mundial en Nuevo León, pero enfrenta un reto: la jornada de 40 horas
Empresas

Panduit apuesta por las herramientas tecnológicas ante la jornada laboral de 40 horas

¿Qué otras disposiciones incluye el decreto?

Entre los artículos transitorios se establece que el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria en un plazo de 90 días a partir de la publicación del decreto.

También se señala que la reducción de la jornada laboral no podrá implicar disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras, por lo que la transición hacia el nuevo esquema de horas deberá respetar las condiciones laborales existentes.

La reforma al artículo 123 de la Constitución establece así el marco legal para reducir gradualmente la jornada laboral en México hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030, conforme al calendario definido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

